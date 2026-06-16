A pochi giorni da una delle quotazioni in Borsa più importanti della storia recente, SpaceX torna a far parlare di sé con un’operazione destinata a scuotere il settore dell’intelligenza artificiale. L’azienda guidata da Elon Musk ha infatti annunciato l’acquisizione di Cursor, una delle startup più conosciute nel campo degli strumenti di programmazione assistiti dall’IA, attraverso un accordo interamente finanziato in azioni e valutato circa 60 miliardi di dollari.

L’operazione rappresenta uno dei più grandi accordi mai conclusi nel mercato del software basato sull’intelligenza artificiale e conferma la volontà di Musk di rafforzare rapidamente la presenza del proprio gruppo in un settore sempre più strategico e competitivo.

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Cursor entra nell’universo SpaceX

La notizia non arriva del tutto a sorpresa, già nei mesi scorsi erano emersi diversi segnali che lasciavano intuire un avvicinamento tra le due realtà; ad aprile era stata annunciata una partnership che prevedeva anche una’opzione di acquisto da parte di SpaceX, con condizioni particolarmente insolite: qualora l’acquisizione non fosse andata a buon fine, la società aerospaziale avrebbe dovuto versare una penale da ben 10 miliardi di dollari.

Dopo il completamento dell’IPO di SpaceX, l’accordo è stato finalizzato e il closing dovrebbe avvenire nel corso del terzo trimestre del 2026. L’obbiettivo è piuttosto chiaro, ossia integrare all’interno del gruppo una delle piattaforme di coding assistito dall’intelligenza artificiale più apprezzate dagli sviluppatori; Cursor, nata nel 2022 sotto il nome di Anysphere, ha registrato una crescita impressionante grazie alla crescente diffusione degli assistenti IA per la scrittura e la revisione di codice.

Negli ultimi mesi Elon Musk non ha nascosto una certa insoddisfazione per gli strumenti di sviluppo software realizzati internamente, nonostante l’integrazione delle attività di xAI e gli enormi investimenti nel settore, le soluzioni del gruppo continuano a essere considerate meno competitive rispetto a quelle offerte dai principali rivali.

In particolare, prodotti come Claude Code di Anthropic e Codex di OpenAI hanno conquistato una quota significativa del mercato degli sviluppatori, grazie alla capacità di generare, correggere e ottimizzare codice attraverso semplici prompt testuali.

Cursor è riuscita a inserirsi proprio in questo contesto, diventando uno dei simboli del cosiddetto vibe coding, una filosofia di sviluppo che punta a delegare una parte sempre più ampia della programmazione ai modelli generativi; la piattaforma consente infatti di scrivere codice, individuare bug e apportare modifiche complesse in maniera molto più rapida rispetto ai flussi di lavoro tradizionali.

Per SpaceX, acquisire Cursor significa quindi ottenere immediatamente tecnologie mature e una base di utenti già consolidata, evitando anni di sviluppo interno.

Prima dell’acquisizione, Cursor era considerata una delle startup IA in più rapida crescita al mondo, l’azienda stava lavorando a un nuovo round di finanziamento da circa 2 miliardi di dollari che avrebbe potuto portare la sua valutazione fino a 50 miliardi di dollari, attirando l’interesse di investitori di primo piano come Andreessen Horowitz, Thrive Capital e NVIDIA.

Nel frattempo, alcuni movimenti all’interno dell’ecosistema di Elon Musk avevano già fatto intuire che qualcosa si stava muovendo dietro le quinte. xAI aveva infatti assunto due importanti ingegneri provenienti da Cursor e aveva iniziato a mettere a disposizione della startup le proprie infrastrutture di calcolo, trasformando progressivamente quella che sembrava una semplice collaborazione tecnica in un rapporto molto più stretto.

L’acquisizione di Cursor rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di diversificazione di SpaceX e nella più ampia battaglia che vede Elon Musk contrapposto ai principali protagonisti dell’intelligenza artificiale generativa.

Se fino a oggi OpenAI e Anthropic hanno mantenuto un vantaggio significativo negli strumenti dedicati agli sviluppatori, l’integrazione di Cursor potrebbe consentire a SpaceX e xAI di recuperare terreno più rapidamente, soprattutto nel segmento enterprise, dove le piattaforme di coding assistito stanno diventando sempre più centrali nei processi di sviluppo software.

Resta ora da capire come verranno integrate le tecnologie di Cursor all’interno dell’ecosistema di Musk e se l’operazione riuscirà davvero a ridurre il divario con i leader del settore; appare evidente che la corsa all’IA è entrata in una nuova fase e SpaceX ha appena messo sul tavolo una delle mosse più ambiziose degli ultimi anni.