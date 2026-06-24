Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita senza precedenti dell’intelligenza artificiale, una crescita che sta mettendo sotto pressione le infrastrutture terrestri necessarie per addestrare ed eseguire i modelli più avanzati; tra consumi energetici sempre più elevati, problemi legati al raffreddamento e difficoltà nell’ottenere nuove autorizzazioni per la costruzione di data center, molte aziende stanno cercando soluzioni alternative. Secondo Elon Musk, una di queste potrebbe trovarsi ben oltre l’atmosfera terrestre.

Nelle scorse ore il CEO di SpaceX ha infatti confermato il nome Starmind, il nuovo e ambizioso progetto che punta a creare una gigantesca costellazione di satelliti dedicati all’intelligenza artificiale. Si tratta di un’iniziativa che, almeno nelle intenzioni dell’azienda, potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui vengono elaborati i dati e gestiti i carichi di lavoro IA nei prossimi anni.

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Starmind non è Starlink: ecco cosa cambia

Molti utenti potrebbero essere portati a pensare che Starmind rappresenti semplicemente un’evoluzione di Starlink, ma le due infrastrutture avrebbero obbiettivi profondamente diversi. La rete Starlink, ormai conosciuta praticamente in tutto il mondo, è stata progettata per fornire connettività internet tramite una vasta costellazione di satelliti che ricevono e ritrasmettono dati tra diversi punti del pianeta. In altre parole, i satelliti Starlink fungono da infrastruttura di comunicazione ad alta velocità.

Starmind invece, punta a trasformare i satelliti stessi in veri e propri nodi di calcolo, anziché limitarsi a trasferire informazioni, questi dispositivi sarebbero dotati di processori dedicati all’intelligenza artificiale in grado di elaborare direttamente dati in orbita.

Secondo quanto emerso dalla documentazione presentata alla Federal Communications Commission (FCC), il progetto potrebbe arrivare a comprendere fino a un milione di satelliti IA, una cifra che evidenzia immediatamente la portata dell’iniziativa immaginata da SpaceX.

L’intelligenza artificiale direttamente nello spazio

L’idea alla base di Starmind è relativamente semplice ma estremamente ambiziosa: eseguire inferenze IA direttamente nello spazio, sfruttando l’energia prodotta dai pannelli solari installati sui satelliti.

In questo scenario, le richieste inviate dagli utenti non verrebbero elaborate in grandi data center distribuiti sulla Terra, ma da una rete orbitale di server IA; i risultati verrebbero poi trasmessi direttamente ai dispositivi degli utenti con tempi di risposta potenzialmente molto ridotti.

Secondo la visione di Musk, questa infrastruttura consentirebbe di superare alcuni dei principali limiti che oggi caratterizzano i data center tradizionali. Le strutture terrestri richiedono infatti enormi quantità di energia elettrica, sistemi di raffreddamento sempre più sofisticati e vaste aree da destinare all’installazione delle infrastrutture.

Lo spazio, almeno teoricamente, offrirebbe invece energia solare praticamente continua, raffreddamento naturale grazie al vuoto e l’assenza di vincoli urbanistici o territoriali.

Starship sarà fondamentale per il progetto

Un elemento chiave per la realizzazione di Starmind sarà naturalmente Straship, il gigantesco razzo spaziale sviluppato da SpaceX. Secondo le informazioni condivise, ogni lancio potrebbe trasportare tra 30 e 50 satelliti AI1, i primi modelli destinati a questa nuova costellazione; in termini pratici, ogni missione sarebbe in grado di mettere in orbita una capacità di calcolo paragonabile a decine di rack server utilizzati nei moderni data center.

I due prototipi AI1 dovrebbero essere lanciati all’inizio del 2027, mentre la produzione su larga scala potrebbe iniziare già entro la fine dello stesso anno all’interno di una nuova struttura industriale denominata Gigaset.

Un progetto che guarda ben oltre Grok

Sebbene sia naturale collegare questa iniziativa a Grok, il chatbot sviluppato da xAI, gli obbiettivi di Starmind sembrano essere molto più ampi.

La costellazione potrebbe infatti offrire potenza di calcolo IA a clienti esterni, aziende e sviluppatori distribuiti in qualsiasi parte del mondo; se il progetto dovesse raggiungere la scala immaginata da SpaceX, la società potrebbe ritagliarsi un ruolo dominante anche nel settore del cloud computing basato sull’intelligenza artificiale, replicando in parte quanto già avvenuto con Starlink nel mercato della connettività satellitare.

Naturalmente siamo ancora nelle primissime fasi e molte delle promesse associate a Starmind dovranno essere verificate nella pratica. Tuttavia, il progetto offre già uno sguardo interessante su come SpaceX immagina il futuro dell’intelligenza artificiale, non più confinata nei giganteschi data center terrestri, ma distribuita direttamente nello spazio attraverso una rete orbitale di computer alimentati dal Sole.

Se le tempistiche indicate da Elon Musk verranno rispettate, i prossimi due anni potrebbero rivelarsi decisivi per capire se questa visione futuristica potrà davvero trasformarsi in realtà.