Dopo mesi di indiscrezioni e annunci preliminari, il cambio di identità è diventato ufficiale: xAI non esiste più come marchio autonomo e lascia il posto a SpaceXAI, nuova denominazione che riflette l’integrazione sempre più stretta tra le attività di intelligenza artificiale e quelle spaziali di Elon Musk.

L’annuncio è arrivato direttamente attraverso X, dove l’azienda ha presentato il nuovo nome e il nuovo logo, confermando un passaggio che rappresenta l’ultimo tassello di un processo iniziato nei mesi scorsi con la fusione delle società controllate dal miliardario.

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xAI diventa ufficialmente SpaceXAI

Il rebranding arriva circa cinque mesi dopo la fusione tra xAI e SpaceX, operazione annunciata da Elon Musk con l’obbiettivo di riunire sotto un’unica realtà lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e le tecnologie spaziali.

Già a maggio Musk aveva anticipato che xAI non avrebbe più operato come società separata all’interno dell’ecosistema SpaceX, adesso questa decisione è diventata concreta: il profilo ufficiale su X mostra il nuovo nome SpaceXAI e adotta anche il logo della società unificata.

Nonostante questo cambiamento, SpaceX continua a mantenere un proprio account dedicato per condividere aggiornamenti relativi ai lanci, ai veicoli spaziali e agli altri progetti dell’azienda. Il nuovo marchio quindi, sembra rappresentare soprattutto le attività legate all’intelligenza artificiale e alle iniziative nate dalla fusione, senza sostituire completamente l’identità del brand SpaceX già conosciuto al pubblico.

La nascita di SpaceXAI è strettamente collegata alla visione espressa da Elon Musk negli ultimi mesi. In occasione della fusione, l’imprenditore aveva infatti sostenuto che la crescente domanda energetica richiesta dall’intelligenza artificiale non potrà essere soddisfatta esclusivamente attraverso infrastrutture terrestri. Secondo Musk, una delle possibili risposte consiste nello spostare almeno parte dei data center direttamente nello spazio.

Questa idea non è soltanto teorica, ancora prima dell’annuncio della fusione, SpaceX aveva infatti presentato una richiesta alla Federal Communications Commission (FCC) per ottenere l’autorizzazione al lancio di un’infrastruttura composta da circa un milione di satelliti, destinata proprio alla realizzazione di un enorme data center orbitale.

Si tratta di un progetto estremamente ambizioso che, almeno per il momento, resta nelle fasi preliminari, ma che rappresenta uno dei pilastri della strategia della nuova SpaceXAI.

L’ecosistema creato da Elon Musk comprende ormai anche X, il social network precedentemente noto come Twitter; la piattaforma era stata acquisita da xAI nel 2025 e, di conseguenza, oggi entra a far parte della nuova identità SpaceXAI. Questo consolida ulteriormente la strategia di Musk, che punta a integrare intelligenza artificiale, social network e infrastrutture spaziali all’interno di un unico grande gruppo.

Nel frattempo, il gruppo formato da SpaceX, xAI e X ha debuttato in borsa nel mese di giugno, le azioni hanno chiuso la seduta a 161 dollari, portando la capitalizzazione di mercato della società a circa 2.100 miliardi di dollari.

Va comunque precisato che il cambio di denominazione non risulta ancora formalizzato in tutta la documentazione societaria, tuttavia, il sito ufficiale di xAI è già stato aggiornato con il nuovo nome e il nuovo logo, segno che il processo di rebranding è ormai pienamente avviato.

Con questa operazione Elon Musk continua quindi a ridisegnare il proprio ecosistema tecnologico, riunendo sotto il marchio SpaceXAI le iniziative dedicate all’intelligenza artificiale e ai progetti spaziali, mentre resta da capire quanto rapidamente questa nuova identità verrà adottata anche a livello operativo e nei documenti ufficiali.