I servizi di streaming stanno piano piano diventando sempre più costosi: gli aumenti di prezzo si susseguono (l’ultimo è quello di HBO Max, ad appena sei mesi scarsi dal debutto della piattaforma), ed è probabile che questo trend proseguirà. Questa volta però, parliamo di qualcosa di diverso: sembra che Disney+ stia valutando la possibilità di introdurre un piano gratuito.

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Disney+ potrebbe introdurre un piano gratuito: cosa sappiamo

Come saprete, Disney+ è la casa non solo dei contenuti Disney, ma anche di quelli Marvel, National Geographic, FX, Hulu, ESPN e non solo: tra film, serie TV e documentari, la piattaforma si è sempre più arricchita di titoli nel corso degli anni, con conseguenze anche nel prezzo dell’abbonamento.

Inizialmente, nel 2020, il costo era di 6,99 euro al mese (o 69,99 euro all’anno), poi aumentato a 8,99 l’anno successivo dopo l’introduzione dei contenuti Star; nel 2023 vennero introdotte le fasce, con piano base con pubblicità a 5,99 euro, Standard a 8,99 euro e Premium a 11,99 euro, e negli ultimi anni le cifre sono ulteriormente salite, fino ad arrivare a quelle attuali (6,99, 10,99 e 15,99 euro al mese, rispettivamente).

Come riportato da Business Insider, fonti interne a Disney affermano che l’azienda potrebbe pianificare di rendere alcuni contenuti del catalogo Disney+ disponibili senza abbonamento: si tratterebbe di un piano pensato per contrastare le piattaforme gratuite come YouTube e per conquistare i giovani. Sempre Business Insider ha dichiarato che Adam Smith, Chief Product and Technology Officer di Disney, avrebbe accennato a questi potenziali piani dell’azienda durante un incontro con i dipendenti, pur senza fornire tempistiche o dettagli.

Per il momento non è dato sapere quale tipo di contenuti sarebbe disposta Disney a rendere accessibili gratuitamente, o se le intenzioni siano quelle di produrne di nuovi appositamente. Nei mesi scorsi, il servizio di streaming ha introdotto i video verticali all’interno dell’app, ed è possibile che alcuni ipotetici programmi verticali di breve durata possano essere inclusi in un piano gratuito.

I servizi di streaming concorrenti non offrono solitamente piani gratuiti, eccezion fatta per Amazon Prime Video, che in certi casi offre qualche saltuario contenuto senza abbonamento (soprattutto negli Stati Uniti, ma anche qui da noi, in particolare attraverso il canale ufficiale YouTube). Per il momento non sono emersi altri dettagli su questo presunto piano gratuito di Disney+, ma terremo monitorata la situazione e torneremo sull’argomento non appena ne sapremo di più.

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