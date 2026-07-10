MCTNCT ha già convinto migliaia di automobilisti con il suo supporto magnetico per auto con ventosa, ma raramente si era visto scendere a un prezzo così basso. Stiamo parlando di uno sconto che supera il 62% rispetto al prezzo di listino: praticamente più della metà del costo originale rimane in tasca. Un accessorio da abitacolo, semplice ma efficace, che in questo momento tocca quello che sembra a tutti gli effetti il suo minimo storico su Amazon. Analizziamo perché vale la pena considerarlo seriamente.

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Supporto magnetico auto MCTNCT: 24 magneti N55 e ventosa sottovuoto per restare sempre al posto giusto

Chi guida regolarmente con lo smartphone come navigatore conosce bene la frustrazione di un supporto che cede alla prima curva o che richiede entrambe le mani per essere regolato. Il Supporto Telefono Auto 360° Rotazione MCTNCT affronta questi problemi con una combinazione tecnica piuttosto solida per la sua fascia di prezzo.

Il cuore del sistema è la ventosa a doppio assorbimento sottovuoto, con una forza adesiva superiore del 65% rispetto ai supporti a pressione tradizionali. Si fissa stabilmente su parabrezza, cruscotto e console centrale, senza cedimenti su strade sconnesse o durante frenate brusche.

L’elemento che distingue questo modello dalla concorrenza più economica è però il sistema magnetico con 24 magneti N55, capaci di raggiungere fino a 2800 gf di forza, ovvero il 240% in più rispetto ai magneti standard. Un vantaggio concreto soprattutto per chi usa smartphone di fascia alta con chassis più pesanti.

Ecco le specifiche principali in sintesi:

Rotazione : 360° su asse orizzontale e verticale

: 360° su asse orizzontale e verticale Braccio pieghevole : doppio asse fino a 180°, riduce le dimensioni del 50% quando ripiegato

: doppio asse fino a 180°, riduce le dimensioni del 50% quando ripiegato Forza magnetica : 2800 gf con 24 magneti N55

: 2800 gf con 24 magneti N55 Fissaggio : ventosa sottovuoto con tecnologia di bloccaggio rotante

: ventosa sottovuoto con tecnologia di bloccaggio rotante Compatibilità MagSafe nativa : iPhone 12, 13, 14, 15, 16, 17

: iPhone 12, 13, 14, 15, 16, 17 Compatibilità universale : tutti gli altri smartphone tramite anello magnetico adesivo incluso in confezione

: tutti gli altri smartphone tramite anello magnetico adesivo incluso in confezione Base ventosa : PVC + silicone adesivo

: PVC + silicone adesivo Utilizzo: auto, casa, cucina, ufficio, qualsiasi superficie liscia

La compatibilità MagSafe è un punto di forza reale: per chi possiede un iPhone 12 o successivo, l’aggancio avviene con una sola mano in meno di un secondo, senza bisogno di piastrine aggiuntive. Per gli smartphone Android o i modelli iPhone meno recenti, l’anello magnetico incluso nella confezione risolve il problema mantenendo la stessa facilità di utilizzo.

Il design pieghevole merita una menzione specifica: quando non serve, il braccio si compatta su se stesso senza ingombrare il campo visivo o la plancia. Un dettaglio che su un accessorio quotidiano fa davvero la differenza.

Meno di 5€ su Amazon: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it il Supporto Telefono Auto 360° Rotazione MCTNCT è disponibile a 4,49€, contro un prezzo originale di 11,99€. Il risparmio è di 7,50€, con uno sconto che si avvicina al 63%.

Per dare un riferimento concreto: prodotti con caratteristiche simili della stessa categoria si trovano abitualmente tra i 15 e i 29€. Anche i modelli entry-level comparabili su Trovaprezzi.it difficilmente scendono sotto i 10€. A questo prezzo, il rapporto qualità/costo è decisamente fuori dal comune. Se siete alla ricerca delle migliori occasioni su Amazon, questo è esattamente il tipo di offerta da non lasciarsi sfuggire.

La disponibilità su Amazon garantisce spedizione rapida, reso facilitato e acquisto sicuro. Non è dato sapere per quanto tempo questa promozione rimarrà attiva, ma considerando che siamo al minimo storico registrato, aspettare potrebbe non essere la scelta più conveniente.

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