Yoga Slim 7 14IMH9 a meno della metà del prezzo di listino: uno sconto superiore al 50% su un notebook OLED con Intel Core Ultra 7 155H è già una notizia, ma quando si tratta anche del minimo storico su Amazon, l’opportunità diventa difficile da ignorare. Una macchina ultrasottile, costruita in alluminio, con display certificato Dolby Vision e NPU integrata per le funzioni AI, a un prezzo che raramente si era visto su questa categoria.

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Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9: OLED, AI e Thunderbolt 4 in 1,43 kg

A fare la differenza, fin dal primo avvio, è il display OLED da 14 pollici WUXGA (1920×1200) con rapporto 16:10, copertura 100% DCI-P3, luminosità di 400 nit, supporto Dolby Vision e certificazione DisplayHDR True Black 500. Neri profondi, colori che non tradiscono mai: è il tipo di pannello che su questa fascia di prezzo normalmente non si trova.

Sotto la scocca in alluminio Luna Grey spessa appena 14,9 mm batte l’Intel Core Ultra 7 155H (architettura Meteor Lake-H): 16 core, 22 thread, frequenza massima fino a 4,8 GHz, grafica Intel Arc integrata e NPU Intel AI Boost da 11 TOPS. Quest’ultima è la vera particolarità: Yoga Slim 7 14IMH9 è a tutti gli effetti un AI PC, capace di elaborare task di intelligenza artificiale localmente, senza passare dal cloud, con pieno supporto alle funzionalità AI di Windows 11 e alle applicazioni più recenti.

La configurazione in offerta monta 16 GB di RAM LPDDR5x (saldata) e SSD NVMe M.2 Gen 4 da 512 GB, a garanzia di reattività costante in ogni scenario di produttività. La connettività non delude:

2x USB-C 4 con Thunderbolt 4 , Power Delivery 3.1 e DisplayPort 1.4

, Power Delivery 3.1 e DisplayPort 1.4 HDMI 2.1 (4K@60 Hz)

(4K@60 Hz) USB-A 5 Gbps con funzione Always On

con funzione Always On Wi-Fi 6E (Intel AX211) e Bluetooth 5.3

(Intel AX211) e Jack combo cuffie/microfono da 3,5 mm

Per la sicurezza: webcam FHD 1080p con sensore IR per Windows Hello e lettore di impronte digitali. La batteria da 65 Whr supporta la ricarica Express Charge, che porta al 80% in soli 60 minuti con l’adattatore AC da 65 W incluso nella confezione. Il tutto per un peso di soli 1,43 kg.

Minimo storico su Amazon: oltre 677€ di risparmio

Su Amazon.it Yoga Slim 7 14IMH9 nella configurazione Core Ultra 7 155H / 16 GB RAM / 512 GB SSD / tastiera AZERTY FR / Luna Grey è sceso al suo prezzo più basso di sempre: 679,39€ rispetto al listino ufficiale di 1.357€. Lo sconto supera il 50%, con un risparmio diretto di oltre 677€.

Si tratta di un’offerta sui canali Amazon, disponibilità da verificare in tempo reale vista la natura del prezzo. Non risultano configurazioni equivalenti a prezzi simili sugli altri principali rivenditori italiani come MediaWorld o Unieuro, dove la variante 16 GB/512 GB non è nemmeno in evidenza. Per chi è alla ricerca dei migliori notebook Lenovo, questa è senza dubbio una delle occasioni più interessanti del momento, così come per chi vuole esplorare i migliori sconti sui notebook.

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