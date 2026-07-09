È, ancora una volta, tempo di aumenti per le piattaforme di streaming, che di anno in anno portano al rialzo costante dei loro prezzi di listino, per la maggior parte dei piani d’abbonamento. Nel corso degli anni abbiamo infatti assistito ai continui rialzi dei prezzi per la sottoscrizione a Netflix e Disney Plus, e sembra proprio che anche HBO Max, una tra le piattaforme più recentemente lanciate sul mercato, non farà eccezione a questa regola: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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HBO Max: aumenta anche il piano con pubblicità

Se fino ad oggi l’inserimento delle inserzioni pubblicitarie consentiva, almeno in piccola parte, di ridurre i costi per l’utente finale, le cose sono cambiate da qualche ora a questa parte. A nemmeno un anno dal lancio di HBO Max sul mercato italiano, infatti, il piano base con pubblicità costerà un euro in più, rispetto ai 5,99 euro dovuti finora, arrivando a 6,99 euro al mese. Nella fattispecie, il piano in questione consente la visione in contemporanea su due dispositivi distinti, con risoluzione Full HD.

Di contro, i piani Standard e Premium rimarranno fondamentalmente invariati, con un prezzo di 11,99 e 16,99 euro al mese per i rispettivi abbonamenti, così come il piano dedicato allo Sport (che consente di accedere ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2), che manterrà il suo costo di 3 euro al mese. Allo stato attuale delle cose, coloro che sono già iscritti a HBO Max non hanno ricevuto ancora nessuna comunicazione in merito all’aumento di prezzo: resta da vedere in questo caso se il rialzo avverrà in automatico (alla stregua di chi si iscriverà per la prima volta a partire da adesso, per intenderci) al prossimo rinnovo o nei mesi successivi.

Tutto questo, almeno per ora: guardando al piano con inserzioni pubblicitarie, infatti, non è possibile escludere con certezza che gli altri subiscano lo stesso trattamento, in un futuro più o meno prossimo. Attendiamo dunque ulteriori comunicati in merito direttamente da HBO Max, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.