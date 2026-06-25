Esattamente come anticipato, un nuovo grande titolo è disponibile in streaming su Disney+: il servizio di streaming accoglie infatti Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga di James Cameron che ci riporta nel mondo di Pandora.

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Avatar: Fuoco e Cenere è disponibile su Disney+

Dopo un’attesa un po’ più lunga rispetto a quanto siamo ormai abituati con il passaggio dal cinema allo streaming, Avatar: Fuoco e Cenere è ora disponibile su Disney+. Il terzo capitolo della saga campione di incassi arriva in streaming a distanza di circa sei mesi dall’uscita nelle sale: che si tratti di una prima visione o di un bel rewatch (per chi lo ha visto al cinema), il film di James Cameron è ora accessibile sul servizio, senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

Dopo le vicende di Avatar: La via dell’acqua, Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) e i figli Lo’ak, Tuk e Kiri sono ancora ospiti del clan acquatico dei Metkayina, ma la morte di Neteyam continua a gravare sulla famiglia e sui cuori di tutti. L’avatar del Colonnello Quaritch (Stephen Lang) è di nuovo in forma, ancora in caccia del disertore rivoluzionario Jake per conto della RDA, ma anche a suo modo affezionato a Spider (Jack Champion), che rivorrebbe con sé, spinto da un impulso ambiguo: quest’ultimo, nonostante abbia ripudiato gli esseri umani e si senta parte della famiglia, rimane comunque il figlio naturale di Quaritch.

Nel tentativo di proteggere la propria famiglia (nonché Spider e i Metkayna) da ulteriori sicure incursioni, Jake decide di allontanarsi con loro. Aiutati dal pacifico clan dei Tlalim, anche noti come Mercanti del Vento che navigano i cieli, il viaggio dei Sully viene interrotto dall’attacco del clan dei Mangkwan, ovvero il Popolo della Cenere, che incolpa Eywa di aver distrutto la loro casa vicino a un vulcano. Il clan, noto per la sua crudeltà e la disciplina ferrea, è sopravvissuto a una devastazione che li ha resi diffidenti, violenti e pronti a reagire contro chiunque possa rappresentare un ostacolo. Il loro capo è Varang (Oona Chaplin), una Na’vi in grado di gestire le fiamme e simbolo di un mondo che ha perso la propria innocenza.

Oltre ai già citati, il cast vede il ritorno di Sigourney Weaver e la partecipazione di Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Giovanni Ribisi, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass e Filip Geljo.

Avatar: Fuoco e Cenere è disponibile in streaming su Disney+ ed è accessibile per gli abbonati al servizio, senza costi aggiuntivi.

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