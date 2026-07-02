MacBook Air 13” con chip M5 ha fatto parlare di sé per le capacità AI senza precedenti nella categoria degli ultrabook senza ventola. Ora fa parlare anche per il prezzo: su Amazon è comparso un calo interessante che porta la configurazione base 16GB / 512GB / 10 CPU / 8 GPU nella colorazione Galassia a un risparmio di quasi 300€ rispetto al listino. Considerando che Apple ha recentemente rivisto al rialzo i prezzi della gamma Mac in Italia, questo momento è da tenere d’occhio. Analizziamo i dettagli.

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Apple MacBook Air 13” M5: un ultrabook silenzioso che ridefinisce le prestazioni AI

Il protagonista di questa offerta è un portatile che nasce esplicitamente “Built for AI”, e non è solo uno slogan. Al cuore del MacBook Air 13” M5 c’è il chip Apple M5 con architettura a 3 nanometri di terza generazione, configurato con 10 core CPU (4 super core + 6 core di efficienza) e 8 core GPU, affiancati da un Neural Engine a 16 core. Rispetto al precedente M4, le prestazioni in single-core crescono del 14% e quelle multi-core del 22%, ma è sul fronte AI che il salto è più evidente: Apple dichiara prestazioni AI fino a 4 volte più veloci rispetto all’M4 e addirittura 9,5 volte rispetto all’M1.

Uno degli aspetti più rilevanti di questa generazione riguarda l’SSD da 512 GB incluso di default, con velocità di lettura e scrittura dichiarate 2 volte superiori rispetto alla generazione precedente. Non un dettaglio trascurabile per chi lavora con file pesanti o flussi creativi intensi.

Le specifiche principali includono:

Display Liquid Retina da 13,6” , risoluzione 2560 x 1664 px a 224 ppi, con tecnologia True Tone

, risoluzione 2560 x 1664 px a 224 ppi, con tecnologia 16 GB di memoria unificata con larghezza di banda di 153 GB/s

con larghezza di banda di 153 GB/s 512 GB SSD di nuova generazione

di nuova generazione Wi-Fi 7 (802.11be) e Bluetooth 6 tramite chip wireless Apple N1

(802.11be) e tramite chip wireless Apple N1 Thunderbolt 4 / USB 4 (due porte), jack 3,5 mm con supporto cuffie ad alta impedenza

(due porte), jack 3,5 mm con supporto cuffie ad alta impedenza Fotocamera 12MP con Center Stage e Spatial Audio

con Center Stage e Spatial Audio Autonomia fino a 18 ore , design completamente fanless (silenzioso al 100%)

, design completamente (silenzioso al 100%) Peso di soli 1,24 kg

La caratteristica che più distingue questa generazione è proprio il Neural Accelerator integrato in ogni core GPU, che consente prestazioni di picco GPU superiori di oltre quattro volte rispetto all’M4. Un vantaggio concreto per chi usa software Adobe in modo intensivo, sviluppa applicazioni o lavora con modelli AI locali grazie ad Apple Intelligence.

Quasi 300€ in meno su Amazon: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it il MacBook Air 13” M5 nella colorazione Galassia (modello MDHB4T/A, configurazione 16GB / 512GB / 10 CPU / 8 GPU) è disponibile a 1.149€ rispetto al prezzo di riferimento di 1.449€, con un risparmio di 300€ pari a circa il 20% di sconto. Il calo registrato nelle ultime settimane rende questo prezzo uno dei più competitivi visti sul mercato italiano per questo modello, soprattutto tenendo conto del recente rialzo generale dei prezzi Apple in Italia.

La disponibilità è su Amazon.it con tutte le garanzie del caso. Vale la pena verificare la disponibilità in tempo reale prima di procedere, considerando che le promozioni su prodotti Apple tendono ad avere una durata limitata.

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