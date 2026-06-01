A tre settimane esatte dal rilascio del quinto aggiornamento intermedio, nonostante siamo già in pieno svolgimento del ciclo di sviluppo verso il sesto aggiornamento intermedio e nonostante la prossima settimana si terrà la WWDC26 grazie a cui conosceremo le prossime generazioni dei software, Apple ha avviato il rollout di iOS 26.5.1 sui soli iPhone più recenti e di macOS 26.5.1 su tutti i computer Mac compatibili.

Si tratta di una patch correttiva che serve al colosso di Cupertino per risolvere alcuni bug critici che attanagliavano i dispositivi più recenti con il quinto aggiornamento intermedio. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Apple ha rilasciato iOS 26.5.1 sugli iPhone più recenti

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato iOS 26.5.1 ma non, come di consueto, su tutti gli iPhone compatibili: questa patch correttiva, infatti, è disponibile solo per i cinque modelli lanciati tra la seconda metà del 2025 e la parte iniziale del 2026.

iPhone 17, iPhone 17 Pro e Pro Max, iPhone Air e iPhone 17e stanno ricevendo la nuova build 23F81 (sostituisce la 23F77 rilasciata come versione stabile di iOS 26.5 lo scorso 11 maggio) e ha un peso di 10,95 GB su iPhone 17 (provenendo proprio da iOS 26.5).

Come potrete notare dalla seguente immagine, nel changelog ufficiale viene menzionato lo scopo dell’aggiornamento, pensato per risolvere un bug critico (seppur limitato) che era già noto alla community:

Questo aggiornamento risolve un problema per un numero limitato di utenti che poteva impedire la ricarica tramite cavo sui modelli di iPhone Air e iPhone 17 quando la batteria è quasi scarica.

Come installare l’aggiornamento sugli iPhone più recenti

Per aggiornare uno degli iPhone 17 al nuovo iOS 26.5.1 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 20% di carica residua (o che sia collegato al caricabatterie).

Apple ha rilasciato anche macOS 26.5.1 Tahoe

Oltre all’aggiornamento per gli iPhone più recenti, Apple ha rilasciato anche macOS 26.5.1 Tahoe, stavolta su tutti i computer Mac compatibili. Nonostante ciò, questa patch correttiva punta a risolvere un bug che affligge i modelli più recenti (quelli con chip Silicon M5). Ecco le note di rilascio:

Questo aggiornamento risolve un problema riscontrato dagli utenti aziendali, per cui i Mac con chip M5 potevano spegnersi inaspettatamente durante l’utilizzo di determinate estensioni di rete per il filtro dei contenuti.

Nonostante questa sia l’unica correzione menzionata nelle note di rilascio, il fatto che l’aggiornamento sia stato messo a disposizione di tutti i computer Mac supportati suggerisce la presenza di qualche altra ottimizzazione.

A ogni modo, la build che porta con sé questa patch per il quinto aggiornamento intermedio del più recente macOS è la 25F80 (sostituisce la 25F71 rilasciata come versione stabile di macOS 26.5 Tahoe lo scorso 11 maggio) che ha un peso di 2,14 GB su MacBook Air M1 (provenendo proprio da macOS 26.5).

Come installare l’aggiornamento su un Mac compatibile

Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.