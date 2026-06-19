Apple si appresta a vivere un autunno 2026 particolarmente intenso, con oltre quindici nuovi prodotti attesi al debutto secondo le più recenti indiscrezioni; tuttavia, se queste anticipazioni dovessero trovare conferma, il prossimo anno potrebbe rappresentare qualcosa di ancora più importante per il colosso di Cupertino.

A sostenerlo è Mark Gurman di Bloomberg, una delle fonti più affidabili quando si parla dell’universo Apple, che nel corso di una recente apparizione pubblica ha definito il 2027 come l’anno di lancio dei prodotti più importante nella storia di Apple. Un’affermazione certamente ambiziosa, ma che trova una sua logica osservando la quantità di dispositivi che sarebbero attualmente presenti nella roadmap dell’azienda.

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Tante novità targate Apple in arrivo nel 2027

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la famiglia iPhone, secondo le indiscrezioni Apple starebbe pianificando il lancio di ben sei nuovi modelli nel corso del 2027, una strategia che evidenzierebbe ulteriormente la volontà dell’azienda di differenziare la propria offerta per intercettare fasce di utenza sempre più ampie.

Nei primi mesi dell’anno dovrebbero arrivare iPhone Air 2, iPhone 18 e iPhone 18e, mentre nella seconda metà del 2027 spazio ai modelli celebrativi per il ventesimo anniversario dello smartphone Apple, identificati al momento come iPhone 20 Pro e iPhone 20 Pro Max, accompagnati dalla seconda generazione di iPhone Ultra.

Proprio i modelli Pro dedicati al ventesimo anniversario potrebbero rappresentare una delle novità più significative, le indiscrezioni parlano di un nuovo display quad curvo praticamente privo di cornici visibili, una soluzione che consentirebbe ad Apple di compiere un ulteriore passo avanti sul fronte del design dopo anni di evoluzioni più graduali.

Il 2027 dovrebbe essere importante anche per la strategia IA di Apple, dopo i primi passi mossi con Apple Intelligence, l’azienda sarebbe pronta a portare l’intelligenza artificiale in nuove categorie di prodotto.

Tra i dispositivi maggiormente attesi figurano infatti degli AirPods dotati di fotocamera integrata e i primi occhiali intelligenti targati Apple. Si tratta di prodotti di cui si parla ormai da diversi mesi e che potrebbero rappresentare la risposta di Cupertino alle iniziative già avviate da numerosi concorrenti nel settore degli smart glasses e dei wearable basati sull’intelligenza artificiale.

Naturalmente, al momento non sono emersi dettagli approfonditi sulle funzionalità che questi dispositivi potrebbero offrire, ma è evidente come Apple stia lavorando per espandere il proprio ecosistema ben oltre smartphone, tablet e computer.

Le indiscrezioni pubblicate negli ultimi mesi suggeriscono inoltre un’importante espansione della piattaforma Apple Home. Tra i prodotti più chiacchierati troviamo un nuovo hub domestico avanzato dotato di un braccio robotico motorizzato, pensato per fungere da centro di controllo intelligente della casa.

Il dispositivo dovrebbe rappresentare una versione più evoluta e potente del presunto HomePod, altro prodotto atteso nel prossimo futuro e destinato a rafforzare la presenza dell’azienda nel segmento della smart home.

Parallelamente, il 2027 dovrebbe segnare anche l’arrivo della nuova generazione di dispositivi basati sui chip Apple Silicon M6; tra questi vengono citati un nuovo iPad Pro e il futuro MacBook Air, ma è plausibile attendersi aggiornamenti anche per la famiglia Mac. Resta invece da capire quale sarà il destino del vociferato MacBook Ultra, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe slittare proprio al prossimo anno.

Come ogni anno, non dovrebbero mancare nuovi modelli di Apple Watch, ma la sensazione è che Apple abbia ancora diversi assi nella manica. Molti dei prodotti previsti per il 2027 potrebbero infatti non essere ancora emersi nelle indiscrezioni attuali.

Se anche solo una parte di queste anticipazioni dovesse concretizzarsi, il prossimo anno potrebbe effettivamente trasformarsi in uno dei periodi più importanti della storia recente dell’azienda, tra celebrazioni per il ventesimo anniversario di iPhone, nuovi dispositivi basati sull’intelligenza artificiale e una profonda evoluzione dell’intero ecosistema Apple.