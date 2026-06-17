Da diversi mesi si susseguono indiscrezioni che parlano di una profonda revisione della roadmap di lancio degli iPhone da parte di Apple, una strategia che, se confermata, rappresenterebbe uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi quindici anni per la gamma di smartphone dell’azienda di Cupertino. Ora, nuove dichiarazioni provenienti da uno dei principali partner della filiera produttiva sembrano offrire ulteriori indizi a sostegno di questa ipotesi: il modello standard di iPhone 18 potrebbe non debuttare insieme alle varianti Pro e Pro Max nel tradizionale evento autunnale del 2026.

Se fino a questo momento le informazioni erano basate principalmente su rumor e indiscrezioni provenienti da analisti e fonti vicine alla catena di approvvigionamento, le ultime dichiarazioni di Largan Precision contribuiscono infatti a rendere questo scenario decisamente più concreto.

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Nuove dichiarazioni alimentano le indiscrezioni sul rinvio di iPhone 18

Durante l’assemblea degli azionisti di Largan Precision, azienda taiwanese che fornisce le lenti fotografiche utilizzate sugli iPhone, il presidente Lin En-ping ha spiegato che uno dei principali clienti statunitensi avrebbe deciso di posticipare il lancio di un nuovo dispositivo al primo trimestre dell’anno successivo.

Sebbene Apple non sia mai stata citata direttamente nel corso dell’intervento, il riferimento appare piuttosto evidente considerando il ruolo centrale che Largan Precision ricopre all’interno della catena produttiva degli smartphone della mela; proprio per questo motivo, molti osservatori ritengono che le dichiarazioni possano essere considerate una conferma indiretta dei piani già emersi nei mesi scorsi.

Secondo le indiscrezioni, Apple sarebbe pronta a modificare il proprio calendario di lancio separando i modelli premium da quelli più economici. In questo scenario, entro la fine del 2026 vedrebbero la luce soltanto iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il presunto iPhone Ultra pieghevole, mentre il modello standard verrebbe rinviato alla primavera del 2027.

Se la strategia dovesse effettivamente concretizzarsi, si tratterebbe di una novità senza precedenti nella storia recente degli iPhone, da anni Apple è abituata a presentare contemporaneamente quasi tutti i modelli della nuova generazione durante l’evento di settembre, lasciando soltanto poche eccezioni a prodotti specifici come le versioni SE o e. Il rinvio del modello base comporterebbe una conseguenza piuttosto particolare, l’attuale iPhone 17 rimarrebbe infatti il più recente iPhone standard disponibile sul mercato per circa un anno e mezzo.

Una situazione insolita ma che potrebbe essere più semplice da gestire del previsto. Le indiscrezioni sostengono infatti che iPhone 18 non dovrebbe introdurre particolari rivoluzioni rispetto al suo predecessore, limitandosi principalmente a un nuovo processore e a una quantità maggiore di memoria RAM; design e gran parte delle specifiche tecniche dovrebbero rimanere sostanzialmente invariati.

Le motivazioni dietro questa possibile scelta non sono state ovviamente confermate da Apple, ma gli analisti ipotizzano diverse ragioni. Da un lato potrebbe esserci l’esigenza di ottimizzare la produzione, soprattutto considerando l’espansione della gamma e l’arrivo di dispositivi sempre più complessi come il futuro smartphone pieghevole; dall’altro lato, una presentazione autunnale dedicata esclusivamente ai modelli più costosi consentirebbe all’azienda di concentrare tutta l’attenzione mediatica sui dispositivi di fascia alta durante il periodo natalizio, tradizionalmente il più importante dell’anno per le vendite.

Inoltre, secondo alcune ricostruzioni, nel corso del 2027 Apple potrebbe ritrovarsi a lanciare contemporaneamente iPhone 18, una seconda generazione di iPhone Air e il nuovo iPhone 18e, distribuendo così meglio i prodotti durante l’intero arco dell’anno.

L’eventuale lancio primaverile di iPhone 18 avrebbe anche un’altra conseguenza interessante, il dispositivo finirebbe per scontrarsi direttamente con la futura serie Samsung Galaxy S27, andando a modificare una dinamica commerciale che da anni vede le due aziende seguire finestre di lancio differenti.

Si tratta di una strategia che potrebbe consentire ad Apple di mantenere alta l’attenzione sul marchio per tutto l’anno, evitando lunghi periodi senza novità hardware particolarmente rilevanti.

Naturalmente, almeno per il momento, non esistono conferme ufficiali da parte dell’azienda di Cupertino; tuttavia, le dichiarazioni provenienti da uno dei principali fornitori di Apple rappresentano un elemento particolarmente significativo e suggeriscono che il cambiamento del calendario di lancio possa essere ormai molto più di una semplice indiscrezione.