Il 2026 dovrebbe essere l’anno in cui Apple presenterà finalmente il suo attesissimo primo iPhone pieghevole, device del quale ad oggi non è certo nemmeno il nome ufficiale.

iPhone Fold, iPhone Ultra o qualunque sia il nome scelto dal colosso di Cupertino per tale device, dovrebbe arrivare a settembre anche se negli ultimi mesi si sono susseguite di tanto in tanto le indiscrezioni secondo cui il produttore potrebbe rinviare ancora una volta il suo lancio.

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iPhone Fold in arrivo entro la fine del 2026

Alle varie indiscrezioni si è aggiunto nelle scorse settimane anche un contributo autorevole come quello di Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, a dire del quale il primo iPhone pieghevole non arriverà a settembre insieme ad iPhone 18 Pro ma, ad ogni modo, l’attesa non sarebbe destinata a protrarsi troppo a lungo.

Nelle scorse ore il leaker Fixed Focus Digital ha confermato una sua precedente anticipazione, secondo la quale Apple dovrebbe lanciare il modello pieghevole insieme ad iPhone 18 Pro o, al massimo, poco tempo dopo, escludendo categoricamente l’eventualità di un lancio rinviato a dicembre o persino al 2027.

Il leaker si è detto molto sicuro delle sue informazioni, precisando che non vi sono ritardi in vista e che iPhone Fold (o Ultra) arriverà secondo le tempistiche precedentemente annunciate.

Nel caso in cui le indiscrezioni riportate da Fixed Focus Digital dovessero rivelarsi fondate, Apple potrebbe presentare ufficialmente il suo primo modello pieghevole a settembre insieme alla serie iPhone 18 Pro, per poi farlo esordire sul mercato il mese successivo, magari inzialmente in pochi Paesi selezionati.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più su iPhone Fold, basta avere un po’ di pazienza.