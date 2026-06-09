Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono tutti gli smartwatch di fascia media della gamma Instinct 3 che hanno ricevono un nuovo aggiornamento minore.

Parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per tutti i modelli dedicati ai runner delle precedenti generazioni, partendo dai Forerunner 965 e 265 (annunciati a marzo 2023) e Forerunner 165 (annunciato a febbraio 2024), e passando poi agli ancor meno recenti Forerunner 955, 255 e 255s (annunciati a giugno 2022). Scopriamo tutte le novità.

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Nuovo aggiornamento minore per i Garmin Instinct 3

A un mesetto dalla distribuzione del più recente major update, come anticipato in apertura, Garmin è tornata ad aggiornare gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED arriva la nuova versione 14.15 del software (la stessa che era stata distribuita in beta la scorsa settimana).

L’azienda elvetico-statunitense ha trovato (e risolto) alcuni bug che erano presenti nella precedente versione del software distribuita in forma stabile su questi smartwatch e che coinvolgono, tuttavia, solo alcuni dei modelli come racconta il changelog ufficiale.

Changelog – versione 14.15 (dalla 14.14) Modifiche per il solo Garmin Instinct E Risolto un potenziale problema che impediva lo sblocco dell’orologio dopo l’inserimento del codice di accesso.

Risolto un problema per cui potevano essere visualizzati caratteri illeggibili nella schermata di trasmissione della frequenza cardiaca. Modifiche per i soli Garmin Instinct E e Solar Risolto un problema per cui potevano essere visualizzati caratteri illeggibili nella schermata di trasmissione della frequenza cardiaca.

C’è un aggiornamento anche per i Forerunner 965/265/165 e 955/255

A una ventina di giorni dalla distribuzione della beta che aveva inaugurato il nuovo ciclo di sviluppo, Garmin ha già rilasciato un nuovo aggiornamento software in forma stabile per Forerunner 965, Forerunner 265, Forerunner 165, Forerunner 955 e Forerunner 255.

Tutti questi modelli ricevono la nuova versione 28.05 del software che, sostanzialmente, corrisponde al primo vero aggiornamento per gli sportwatch dedicati ai runner più datati dopo l’aggiornamento in forma stabile (versione 27.09) distribuito a gennaio.

Quello che sulla carta (guardando alla versione del software) si configura come un major update a tutti gli effetti (passiamo dalla versione 27 alla versione 28), in realtà porta su tutti i modelli coinvolti quasi solo affinamenti.

Questi vengono raccontati all’interno di un ricco changelog fornito da Garmin (qui per Forerunner 965, qui per Forerunner 265, qui per Forerunner 165, qui per Forerunner 955, qui per Forerunner 255), quasi invariato rispetto a quello della beta (versione 28.03) distribuita il mese scorso.

Modifiche per tutti i modelli: Risolto un problema che poteva causare la perdita o la duplicazione di alcuni eventi di gara dopo l’invio al dispositivo.

Risolto un problema che poteva causare una visualizzazione diversa del numero della settimana del programma Garmin Run Coach sul dispositivo rispetto a quello mostrato su Garmin Connect Mobile.

Risolto il problema per cui le impostazioni di visualizzazione non venivano applicate quando modificate da Garmin Connect Mobile.

Risolto un problema relativo all’anteprima degli allenamenti con un solo passaggio.

Risolto un problema che poteva impedire il caricamento di alcune attività su Garmin Connect.

Specifica il tempo di completamento nei messaggi audio per gli intervalli di distanza.

Varie correzioni di bug e miglioramenti. Modifiche per i soli Garmin Forerunner 965/265 e Forerunner 955/255: Risolto il problema di abbinamento con i dispositivi Schwinn. Modifiche per i soli Garmin Forerunner 965 e Forerunner 955: Risolto un problema che poteva causare un arresto anomalo durante il salvataggio di un’attività dopo la navigazione del corso.

Risolto un problema con le mappe OSM della Cina.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.