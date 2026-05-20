Nuovo giorno, nuova carrellata di aggiornamenti targati Garmin che porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software “in beta” per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma, portando avanti i lavori verso i prossimi major update.

Negli ultimi giorni, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato nuovi aggiornamenti in beta per tutti gli smartwatch di punta più recenti per le attività ricreative outdoor, capitanati da Fenix 8, e per tutti i modelli dedicati ai runner delle precedenti generazioni, partendo dai Forerunner 965 e 265 (annunciati a marzo 2023) e Forerunner 165 (annunciato a febbraio 2024), e passando poi agli ancor meno recenti Forerunner 955, 255 e 255s (annunciati a giugno 2022). Scopriamo tutte le novità di queste nuove versioni in anteprima.

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Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i più recenti smartwatch di punta della gamma “outdoor recreation”: i modelli coinvolti sono Garmin Fenix 8 AMOLED (43, 47 e 51 mm), Fenix 8 Pro, Fenix 8 MicroLED, Fenix 8 Solar (47 e 51 mm), Fenix E, Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8.

Dalla precedente versione 22.32 beta, tutti i modelli coinvolti passano alla nuova versione 22.34 beta del software che è accompagnato da un changelog ridotto all’osso e che parla di miglioramenti e ottimizzazioni generali, sintomo del fatto che non dovrebbe mancare molto al rilascio in forma stabile.

Changelog – versione 22.34 beta (dalla 22.32 beta) Varie correzioni di bug e miglioramenti.

Parte il nuovo ciclo di sviluppo per i Forerunner 965/265/165 e 955/255

Garmin ha distribuito una nuova beta per i modelli dedicati ai runner delle precedenti generazioni: Forerunner 965, Forerunner 265, Forerunner 165, Forerunner 955 e Forerunner 255. Per tutti questi modelli arriva una nuova versione beta del software a distanza di quasi cinque mesi dalla distribuzione dell’ultima beta e a quattro mesi dall’ultimo aggiornamento in forma stabile.

Per tutti questi sportwatch è stato inaugurato il nuovo ciclo di sviluppo verso il prossimo major update (versione 28), con la nuova versione 28.03, accompagnata da un ricco changelog (qui per Forerunner 965, qui per Forerunner 265, qui per Forerunner 165, qui per Forerunner 955, qui per Forerunner 255) che parla principalmente di numerosi problemi risolti su tutti i modelli.

Changelog versione 28.03 beta (dalla 27.09) Modifiche per tutti i modelli: Risolto un problema che poteva causare la perdita o la duplicazione di alcuni eventi di gara dopo l’invio al dispositivo.

Risolto un problema che poteva causare una visualizzazione diversa del numero della settimana del programma Garmin Run Coach sul dispositivo rispetto a quello mostrato su Garmin Connect Mobile.

Risolto il problema per cui le impostazioni di visualizzazione non venivano applicate quando modificate da Garmin Connect Mobile.

Risolto un problema relativo all’anteprima degli allenamenti con un solo passaggio.

Risolto un problema che poteva impedire il caricamento di alcune attività su Garmin Connect.

Specifica il tempo di completamento nei messaggi audio per gli intervalli di distanza.

Varie correzioni di bug e miglioramenti. Modifiche per i soli Garmin Forerunner 965/265 e Forerunner 955/255: Risolto il problema di abbinamento con i dispositivi Schwinn. Modifiche per i soli Garmin Forerunner 965 e Forerunner 955: Risolto un problema che poteva causare un arresto anomalo durante il salvataggio di un’attività dopo la navigazione del corso.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.