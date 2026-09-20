Da giovedì 17 settembre, in tutti i negozi Lidl, arriva l’aspirapolvere ricaricabile e senza fili SILVERCREST, pensato per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie di casa ma cerca comunque un alleato pratico. Il modello punta su funzionalità smart e su un prezzo competitivo.

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Una spazzola con luce led che trova lo sporco al posto vostro

Il punto di forza dell’apparecchio è la spazzola elettrica dotata di luce LED, che illumina gli angoli bui e le zone poco visibili della casa per stanare polvere, briciole e piccoli residui che spesso sfuggono a una passata veloce. Grazie all’illuminazione smart integrata, individuare lo sporco diventa più semplice anche negli spazi meno illuminati. La tecnologia ciclonica permette di aspirare senza l’uso del sacchetto, semplificando la manutenzione ed evitando il costo ricorrente dei ricambi. Il design senza fili rende il dispositivo versatile: si può usare come aspirapolvere manuale per le piccole superfici, smontando il tubo di aspirazione, oppure come aspirabriciole per i pavimenti, passando da una stanza all’altra senza cavi tra i piedi.

Due livelli di aspirazione e un contenitore da 150 ml

Dal punto di vista tecnico, il modello offre 2 livelli di aspirazione, con la modalità Boost e la modalità ECO, una potenza di 250 W e una batteria agli ioni di litio. Il contenitore raccoglipolvere ha una capacità di 150 ml, una misura pensata per le pulizie frequenti, per chi preferisce svuotare spesso il serbatoio invece di gestire apparecchi più ingombranti. Un approccio che premia la praticità quotidiana più che le grandi sessioni di pulizia straordinaria. Per chi desidera fare un confronto con altre soluzioni sul mercato, può essere utile consultare la guida ai migliori robot aspirapolvere o dare un’occhiata ai modelli di robot aspirapolvere lavapavimenti attualmente disponibili.

Quanto costa e fino a quando resta in offerta

L’aspirapolvere SILVERCREST è in vendita a 89 euro, un prezzo che lo colloca nella fascia accessibile del mercato. L’offerta è valida dal 17 al 23 settembre nei negozi Lidl Italia, quindi chi è interessato ha ancora qualche giorno per approfittarne. La proposta punta su funzioni oggi ricercate, come l’assenza di cavi, la luce LED e le modalità di aspirazione regolabili, mantenendo un costo contenuto. Il prodotto non è pensato per ogni tipo di casa, ma può rivelarsi una buona soluzione per chi vuole semplificare le pulizie quotidiane senza investire cifre elevate, magari affiancandolo a un modello più potente per gli interventi più impegnativi.