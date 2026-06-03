Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per uno degli smartwatch più recenti a marchio Amazfit, ovvero Cheetah 2 Ultra, uno smartwatch dedicato ai trail runner che è stato annunciato nel mese di maggio.

Parallelamente, Garmin porta avanti il proprio lavoro quasi quotidiano di rilascio di nuovi aggiornamenti software per i propri smartwatch: nelle ultime ore, l’azienda elvetico-statunitense è tornata ad aggiornare gli smartwatch di fascia media della gamma Instinct 3 che hanno da poco ricevuto il nuovo major update. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come aggiornare i modelli coinvolti.

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Primo aggiornamento per Amazfit Cheetah 2 Ultra

Amazfit Cheetah 2 Ultra è uno dei prodotti a marchio Amazfit più recenti. Alla prima configurazione, viene chiesto agli utenti di aggiornare lo smartwatch alla versione 3.0.4.1 del software mentre, stando ad alcune segnalazioni online, è ora in distribuzione il primo vero aggiornamento software per lo smartwatch dedicato ai trail runners.

Lo smartwatch sta ricevendo la nuova versione 3.3.2.1 del software che introduce una novità e svariate ottimizzazioni, pensate come di consueto per migliorare l’esperienza utente complessiva.

L’unica novità dell’aggiornamento per Amazfit Cheetah 2 Ultra è rappresentata dal supporto a una nuova serie di dati relativi agli allenamenti come la distanza rimanente, il dislivello rimanente in salita e in discesa fino al prossimo waypoint e alla destinazione finale.

Questa funzione può tornare molto utile a coloro che seguono un percorso, invece di tracciare una sessione di corsa senza un a meta precisa: è un buon miglioramento per i trail runners. L’aggiornamento va poi ad apportare svariate ottimizzazioni, incluso un miglioramento della precisione del tracciamento GPS in presenza di alberi.

Il changelog dell’aggiornamento per Amazfit Cheetah 2 Ultra

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 3.3.2.1 , tradotto in italiano dagli screenshot sottostanti (via Reddit), che è in distribuzione su Amazfit Cheetah 2 Ultra tramite un pacchetto da 16,87 MB.

Benvenuti all’ultima versione dell’Amazfit Cheetah 2 Ultra! Ecco i contenuti dell’aggiornamento: [Novità] Nuovi dati durante l’allenamento: distanza rimanente, dislivello in salita rimanente e dislivello in discesa rimanente fino al prossimo waypoint e alla destinazione. [Ottimizzazioni] Precisione migliorata del tracciamento GPS e della velocità in tempo reale sotto la chioma degli alberi. Logica di sblocco ottimizzata per la navigazione delle mappe tramite tocco: sblocco automatico al passaggio alla modalità interazione. Effetti visivi migliorati per le mappe rapide: aggiunta di uno stato di messa a fuoco selezionata. Regolazione ottimizzata della luminosità all’attivazione tramite rotazione del polso con always-on display abilitato. Migliorata la fluidità dell’elenco delle app e dell’elenco delle attività. Migliorata la fluidità di alcune applicazioni.

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato può essere scaricato, direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).

C’è una nuova beta per la gamma Garmin Instinct 3

Andando oltre rispetto a questo smartwatch a marchio Amazfit, c’è spazio per un nuovo aggiornamento (in beta) per tutti gli smartwatch di fascia media che compongono la gamma Garmin Instinct 3.

Dopo il major update (versione 14.14) ricevuto nella parte iniziale di maggio, Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED stanno ricevendo la nuova versione 14.15 beta del software.

L’azienda elvetico-statunitense ha trovato alcuni bug da risolvere nell’ultima versione del software distribuita in forma stabile su questi smartwatch il mese scorso, raccontati nel changelog ufficiale.

Changelog – versione 14.15 beta (dalla 14.14) Modifiche per il solo Garmin Instinct E Risolto un potenziale problema che impediva lo sblocco dell’orologio dopo l’inserimento del codice di accesso.

Risolto un problema per cui potevano essere visualizzati caratteri illeggibili nella schermata di trasmissione della frequenza cardiaca. Modifiche per i soli Garmin Instinct E e Solar Risolto un problema per cui potevano essere visualizzati caratteri illeggibili nella schermata di trasmissione della frequenza cardiaca.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.