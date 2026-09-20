Termina oggi la finestra promozionale sul pacchetto completo di DAZN. L’operatore fissa alle 23:59 di questa sera la chiusura della tariffa agevolata sul piano DAZN Full con rateizzazione mensile, salvo prolungamenti dell’ultimo momento. Per gli utenti interessati a seguire l’intera stagione calcistica e sportiva senza ricorrere al listino pieno o alla formula priva di vincoli (sensibilmente più onerosa), queste sono le ultime ore utili per registrarsi e beneficiare del doppio scaglione di sconto.
Indice:
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Analisi economica dell’abbonamento annuale a rate
L’offerta riduce l’onere finanziario specialmente nel periodo di avvio, differenziando i costi di abbonamento nell’arco dei dodici mesi di sottoscrizione obbligatoria:
- Fase iniziale (3 mesi): il canone è calmierato a 19,99€ al mese.
- Fase successiva (9 mesi): il prezzo passa a 29,99€ al mese, mantenendo comunque 7€ di sconto mensile rispetto ai 36,99€ del listino standard.
Il confronto con le altre modalità di acquisto evidenzia la convenienza: chi sceglie il piano mensile flessibile sostiene 44,99€ ogni mese, mentre la tariffa standard annuale a rate richiede 36,99€ fissi. Con questa promo, l’esborso complessivo sui 12 mesi scende a 329,88€, generando un risparmio secco di oltre 110€ sul piano vincolato e di oltre 200€ rispetto alla formula senza vincolo mantenuta per lo stesso lasso di tempo.
Quadro sintetico delle condizioni:
- Termine di attivazione: oggi, entro le ore 23:59
- Costo primo trimestre: 19,99€ al mese
- Costo trimestri successivi: 29,99€ al mese
- Tipologia contratto: 12 mesi con addebito mensile automatico
Cosa include l’abbonamento Full: programmazione e specifiche tecniche
Il profilo Full rappresenta l’offerta apicale di DAZN e garantisce l’accesso a tutti i contenuti sportivi trasmessi sulla piattaforma:
- Calcio: integrale visione della Serie A Enilive (tutti i match stagionali), della Serie BKT con playoff e playout, oltre al campionato spagnolo LaLiga EA Sports.
- Canali Eurosport e altri sport: le dirette di Eurosport 1 e 2 (tennis Slam, ciclismo, sport invernali), i tornei di basket europeo e nazionale, il volley, la NFL e gli eventi di fighting (boxe e UFC).
- Dispositivi e streaming simultaneo: il servizio consente la registrazione di fino a 6 terminali e supporta la visione in contemporanea su 2 schermi appartenenti alla medesima connessione internet domestica.
Considerata la scadenza prefissata per le 23:59, la procedura di sottoscrizione deve essere completata prima della mezzanotte direttamente sui canali ufficiali.
Per verificare ulteriori promozioni su servizi streaming, hardware e connettività, è possibile consultare il canale Telegram PrezziTech; per il tracciamento di anomalie di prezzo e ribassi consistenti sui principali e-commerce, resta attivo il canale ErroriBomba.
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