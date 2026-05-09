Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma.

Protagonisti di oggi sono tutti gli smartwatch di fascia media della gamma Instinct 3 che hanno appena ricevuto il nuovo major update; parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense ha portato avanti i lavori verso il prossimo major update per tutti gli smartwatch di punta più recenti per le attività ricreative outdoor capitanati da Fenix 8. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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A quasi tre mesi rilascio del precedente major update, poi affinato attraverso aggiornamenti minori, e al culmine di un ciclo di sviluppo durato un mese e mezzo, Garmin è tornata ad aggiornare gli smartwatch di fascia media della gamma Instinct 3.

I modelli coinvolti sono Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED che ricevono la nuova versione 14.14 del software (la stessa distribuita come ultima beta del ciclo di sviluppo pochi giorni fa).

La nuova versione, che va a sostituire la precedente 13.29, rappresenta a tutti gli effetti un major update e, come tale, porta con sé tantissime novità: nuove viste rapide, nuove app, supporto per backup e ripristino, nuove potenzialità legate agli allenamenti e tante ottimizzazioni, raccontate nel changelog ufficiale.

Changelog – versione 14.14 (dalla precedente 13.29) Aggiunta la vista rapida Finanza.

Aggiunta l’app Mobility.

Aggiunto il supporto per Backup e ripristino.

Aggiunta la vista rapida Tempo di recupero e la scheda Morning Report.

Aggiunto il supporto per il punteggio di esecuzione allenamento.

Aggiorna le tue indicazioni di allenamento tenendo conto delle immersioni recenti.

Risolto un potenziale problema durante il tentativo di inviare un messaggio inReach a più contatti.

Risolto un possibile arresto anomalo durante l’utilizzo di allenamenti a intervalli.

Risolto un potenziale problema durante la navigazione verso una posizione utilizzando un’app salvata.

Traduzioni aggiornate.

Correzioni di bug e miglioramenti vari.

Nuova beta per Fenix 8 e tutti i flagship per la “outdoor recreation”

Oltre al nuovo major update per gli smartwatch di fascia media, come anticipato in apertura, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i più recenti smartwatch di punta della gamma “outdoor recreation”.

I modelli coinvolti sono Garmin Fenix 8 AMOLED (43, 47 e 51 mm), Fenix 8 Pro, Fenix 8 MicroLED, Fenix 8 Solar (47 e 51 mm), Fenix E, Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8 che, dalla precedente versione 22.28 beta, passano alla nuova versione 22.29 beta del software.

La nuova versione in anteprima è accompagnata da un corposo changelog che evidenzia i numerosi bug risolti (quindici in tutto), sintomo del fatto che il ciclo di sviluppo si stia avvicinando alla sua naturale conclusione.

Changelog – versione 22.29 beta (dalla 22.28 beta) Risolve un possibile arresto anomalo durante il ritorno al punto di partenza. Risolve un problema che poteva causare l’attivazione della modalità di ripristino del dispositivo durante un aggiornamento software. Risolve un problema che poteva causare l’uscita del dispositivo dalla pagina della mappa durante il ricalcolo del percorso. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’aggiunta di app tramite Garmin Connect Mobile. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la visualizzazione del report serale. Risolve un problema che poteva causare un conteggio errato delle ripetizioni durante le attività di allenamento con i pesi. Risolve un problema che poteva causare il centraggio errato della mappa di riepilogo post-attività per le attività multisport. Risolve un problema per cui la durata poteva mancare dalla scheda di allenamento nel report mattutino. Corregge le stime della batteria quando si cambiano le modalità di risparmio energetico per le attività. Risolve un arresto anomalo durante l’utilizzo della mappa dopo aver utilizzato uno Z10 o uno Z30. Risolve il problema di mancato funzionamento della variazione di colore in visione notturna (Tactix 8). Risolve altri bug minori. Risolve il problema di indisponibilità del quadrante Spoken Watch (Fenix ​​E). Risolve diversi altri problemi che potrebbero causare il riavvio del dispositivo. Risolve il problema per cui l’app meteo non si aggiornava all’apertura. Aggiorna le traduzioni.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.

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