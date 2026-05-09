Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma.
Protagonisti di oggi sono tutti gli smartwatch di fascia media della gamma Instinct 3 che hanno appena ricevuto il nuovo major update; parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense ha portato avanti i lavori verso il prossimo major update per tutti gli smartwatch di punta più recenti per le attività ricreative outdoor capitanati da Fenix 8. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
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Sui Garmin Instinct 3 arriva il nuovo major update
A quasi tre mesi rilascio del precedente major update, poi affinato attraverso aggiornamenti minori, e al culmine di un ciclo di sviluppo durato un mese e mezzo, Garmin è tornata ad aggiornare gli smartwatch di fascia media della gamma Instinct 3.
I modelli coinvolti sono Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED che ricevono la nuova versione 14.14 del software (la stessa distribuita come ultima beta del ciclo di sviluppo pochi giorni fa).
La nuova versione, che va a sostituire la precedente 13.29, rappresenta a tutti gli effetti un major update e, come tale, porta con sé tantissime novità: nuove viste rapide, nuove app, supporto per backup e ripristino, nuove potenzialità legate agli allenamenti e tante ottimizzazioni, raccontate nel changelog ufficiale.
Changelog – versione 14.14 (dalla precedente 13.29)
- Aggiunta la vista rapida Finanza.
- Aggiunta l’app Mobility.
- Aggiunto il supporto per Backup e ripristino.
- Aggiunta la vista rapida Tempo di recupero e la scheda Morning Report.
- Aggiunto il supporto per il punteggio di esecuzione allenamento.
- Aggiorna le tue indicazioni di allenamento tenendo conto delle immersioni recenti.
- Risolto un potenziale problema durante il tentativo di inviare un messaggio inReach a più contatti.
- Risolto un possibile arresto anomalo durante l’utilizzo di allenamenti a intervalli.
- Risolto un potenziale problema durante la navigazione verso una posizione utilizzando un’app salvata.
- Traduzioni aggiornate.
- Correzioni di bug e miglioramenti vari.
Nuova beta per Fenix 8 e tutti i flagship per la “outdoor recreation”
Oltre al nuovo major update per gli smartwatch di fascia media, come anticipato in apertura, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i più recenti smartwatch di punta della gamma “outdoor recreation”.
I modelli coinvolti sono Garmin Fenix 8 AMOLED (43, 47 e 51 mm), Fenix 8 Pro, Fenix 8 MicroLED, Fenix 8 Solar (47 e 51 mm), Fenix E, Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8 che, dalla precedente versione 22.28 beta, passano alla nuova versione 22.29 beta del software.
La nuova versione in anteprima è accompagnata da un corposo changelog che evidenzia i numerosi bug risolti (quindici in tutto), sintomo del fatto che il ciclo di sviluppo si stia avvicinando alla sua naturale conclusione.
Changelog – versione 22.29 beta (dalla 22.28 beta)
- Risolve un possibile arresto anomalo durante il ritorno al punto di partenza.
- Risolve un problema che poteva causare l’attivazione della modalità di ripristino del dispositivo durante un aggiornamento software.
- Risolve un problema che poteva causare l’uscita del dispositivo dalla pagina della mappa durante il ricalcolo del percorso.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’aggiunta di app tramite Garmin Connect Mobile.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la visualizzazione del report serale.
- Risolve un problema che poteva causare un conteggio errato delle ripetizioni durante le attività di allenamento con i pesi.
- Risolve un problema che poteva causare il centraggio errato della mappa di riepilogo post-attività per le attività multisport.
- Risolve un problema per cui la durata poteva mancare dalla scheda di allenamento nel report mattutino.
- Corregge le stime della batteria quando si cambiano le modalità di risparmio energetico per le attività.
- Risolve un arresto anomalo durante l’utilizzo della mappa dopo aver utilizzato uno Z10 o uno Z30.
- Risolve il problema di mancato funzionamento della variazione di colore in visione notturna (Tactix 8).
- Risolve altri bug minori.
- Risolve il problema di indisponibilità del quadrante Spoken Watch (Fenix E).
- Risolve diversi altri problemi che potrebbero causare il riavvio del dispositivo.
- Risolve il problema per cui l’app meteo non si aggiornava all’apertura.
- Aggiorna le traduzioni.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.
Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
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