Garmin ha recentemente iniziato a lavorare al prossimo major update per la maggior parte dei propri smartwatch e sportwatch e, da poche ore, si sono uniti alla festa anche Venu 4 e vivoactive 6.

Non segue gli altri due modelli, invece, Venu X1: per questo smartwatch, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato un aggiornamento minore (in forma stabile) che risolve un problema presente in precedenza. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento minore per Garmin Venu X1

Come anticipato in apertura, Garmin torna ad aggiornare in forma stabile il costosissimo Venu X1, rilasciando il nuovo aggiornamento minore alla versione 16.40 del software (dalla precedente versione 16.37).

Questo nuovo aggiornamento si preoccupa esclusivamente di risolvere un problema presente nella versione precedente, come raccontato dal changelog ufficiale. Non vi sono altre novità.

Changelog – versione 16.40 (dalla 16.37) Risolve un problema che poteva causare la mancata visualizzazione del numero di serie nella pagina “Informazioni”.

Prima beta del nuovo ciclo di sviluppo per Garmin Venu 4 e vivoactive 6

Ben più interessante è invece il trattamento che Garmin ha riservato agli altri due dispositivi che, finora, sono stati aggiornati “a braccetto” con Venu X1: parliamo di Garmin Venu 4 e Garmin vivoactive 6.

Entrambi ricevono la prima versione in anteprima del nuovo ciclo di sviluppo con la versione 17.16 beta del software che sostituisce la precedente versione 16.37, rilasciata ormai un mesetto fa.

Come prevedibile, considerando che parliamo di lavori in corso verso il prossimo major update, il changelog ufficiale (qui per Venu 4, qui per vivoactive 6) racconta di un sacco di novità (alcune disponibili solo per uno dei due modelli) e di un sacco di problemi risolti.

Changelog – versione 17.16 beta (dalla 16.37) Con un abbonamento Garmin Golf, si aggiungono funzionalità premium come i dati sul profilo del green, mappe CourseView migliorate e la distanza PlaysLike.

Consente di accedere al menu delle impostazioni della tastiera scorrendo verso l’alto dalla parte inferiore della pagina.

Aumenta la durata di visualizzazione delle animazioni dei gol.

Risolve un problema che poteva causare un errore durante il caricamento di un file di attività su Garmin Connect.

Risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione di un evento di gara imminente sul dispositivo.

Risolve un problema di sincronizzazione dei dati personali relativi alla forza con Garmin Connect.

Risolve un problema che poteva causare l’avanzamento degli allenamenti di nuoto in piscina attraverso le fasi attive senza interazione.

Risolve un problema che poteva causare la ricezione automatica di avvisi di giro durante un’attività di golf.

Risolve un problema che poteva causare la mancata risposta, a volte, dei dispositivi con molti file di attività salvati.

Risolve un problema che poteva causare la riproduzione fuori tempo dei toni del conto alla rovescia del timer di riposo durante gli allenamenti di forza.

Risolve un problema che poteva causare la mancata visualizzazione di alcune attività in quanto fattori che influiscono sulla batteria del corpo.

Risolve un problema relativo alla configurazione del Wi-Fi tramite Garmin Express.

Risolve il problema relativo all’aggiornamento dei campi dati di alba e tramonto sul quadrante dell’orologio.

Risolve un problema per cui i risultati sportivi risultavano vuoti se veniva aggiunta una squadra senza partite in programma.

Risolve un problema per cui la barra di avanzamento del monitoraggio dell’equipaggiamento, visualizzata al termine di un’attività, non includeva l’attività appena completata.

Risolve un problema per cui i caratteri speciali non venivano visualizzati su alcune tastiere.

Risolve un problema che poteva impedire il montaggio del dispositivo come dispositivo di archiviazione di massa dopo la connessione a un dispositivo inReach.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’utilizzo di WhatsApp su un iPhone.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’eliminazione di un allenamento.

Risolve il problema dell’inserimento doppio del numero quando si tiene premuto a lungo un pulsante sulla tastiera numerica.

Risolve il problema per cui la sveglia del sonnellino non si disattivava quando si usciva dalla pagina tramite palming.

Risolve altri bug minori.

Aggiorna le traduzioni (versione 3.80 di GCM Translations). Modifiche per il solo Garmin Venu 4: Aggiunge il supporto per una modalità silenziosa a cui è possibile accedere rapidamente tramite il circuito di controllo o una scorciatoia da tastiera.

Aggiorna il collegamento rapido del telefono in modo che apra l’app Telefono anziché il menu delle impostazioni del telefono.

Aggiunge il supporto per l’apertura dell’app di gestione della batteria tramite comando vocale.

Risolve un problema che a volte impediva la sincronizzazione degli allenamenti di Garmin Coach con il dispositivo.

Risolve un problema che poteva causare una risposta errata dello schermo al tocco dopo aver effettuato un elettrocardiogramma.

Risolve un problema che poteva causare un consumo eccessivo della batteria dopo aver utilizzato l’assistente telefonico o aver accettato una chiamata sull’orologio.

Risolve il problema che consentiva l’accesso alle app per comandi vocali, musica e note vocali durante una chiamata attiva.

Risolve un problema per cui la chiusura di una chiamata sul dispositivo poteva non terminare la chiamata sul telefono. Modifiche per il solo Garmin vivoactive 6: Aggiunge un’impostazione per attivare o disattivare la vibrazione per le notifiche intelligenti.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.