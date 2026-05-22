Garmin porta avanti il solito lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per sviluppare il prossimo major update che arriverà su molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma.

L’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato nuovi aggiornamenti in beta per quasi tutti gli smartwatch di punta più recenti per le attività ricreative outdoor, capitanati da Fenix 8, per i due sportwatch di punta dedicati ai runner, ovvero Forerunner 970 e Forerunner 570, e per i tre più recenti smartwatch “generalisti e modaioli”, ovvero Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per quasi tutti i più recenti smartwatch di punta della gamma “outdoor recreation”: Garmin Fenix 8 AMOLED (43, 47 e 51 mm), Fenix 8 Solar (47 e 51 mm), Fenix E, Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8.

Dalla precedente versione 22.34 beta, tutti i modelli coinvolti (sostanzialmente restano fuori i Fenix 8 Pro) passano alla nuova versione 22.35 beta del software che è accompagnata da un changelog infinito che suggerisce tutte le modifiche del major update. A conti fatti, questa è una sorta di “Release Candidate” e potrebbe arrivare a breve anche sul canale stabile.

Changelog – versione 22.35 (dalla versione 21.39) (Fenix ​​E) Risolto il problema relativo alla mancata disponibilità del quadrante con sintesi vocale. (Tactix 8) Risolto il problema relativo al cambio di colore in visione notturna. Aggiunta la compatibilità con i tag Approach CT1 per tracciare ogni colpo su qualsiasi mazza. Aggiunta la visualizzazione rapida delle prestazioni nel golf. Aggiunta l’opzione LTE per le modalità di alimentazione durante le attività. Aggiunta l’opzione di navigazione per l’ultimo punto di rilevamento di un uomo in mare. Aggiunto lo stato di lettura e consegna ai messaggi in Messenger. Aggiunto il supporto per una modalità silenziosa accessibile rapidamente tramite il loop di controllo o una scorciatoia con un pulsante. Consente l’accesso al menu del layout della tastiera tramite uno scorrimento verso l’alto dalla parte inferiore della pagina. Risolto un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’utilizzo di WhatsApp su iPhone. Risolto un possibile problema per cui i tasti Indietro e Giù non funzionavano durante le attività di arrampicata indoor e bouldering. Risolto un problema che poteva impedire la visualizzazione di un evento di gara imminente sul dispositivo. Risolto un problema che poteva causare un consumo eccessivo della batteria dopo l’utilizzo dell’assistente vocale o l’accettazione di una chiamata sull’orologio. Risolve un problema che poteva causare l’avanzamento degli allenamenti di nuoto in piscina attraverso le fasi attive senza interazione. Risolve un problema che poteva causare l’uscita del dispositivo dalla pagina della mappa durante il ricalcolo del percorso. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’aggiunta di app tramite Garmin Connect Mobile. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la registrazione di un’attività. Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la visualizzazione del report serale. Risolve un problema che poteva causare una risposta errata dello schermo al tocco dopo aver effettuato una lettura ECG. Risolve un problema che poteva causare la riproduzione fuori tempo dei toni del conto alla rovescia del timer di riposo durante gli allenamenti di forza. Risolve un problema che poteva causare un errore durante il caricamento di un file di attività su Garmin Connect. Risolve un problema che poteva causare la mancata risposta, a volte, dei dispositivi con molti file di attività salvati. Risolve un problema che poteva impedire di accettare una chiamata in arrivo sull’orologio. Risolve un problema per cui la barra di avanzamento del monitoraggio dell’attrezzatura, visualizzata al termine di un’attività, non includeva l’attività appena completata. Risolve un problema che a volte impediva la sincronizzazione degli allenamenti di Garmin Coach con il dispositivo. Risolve un problema di sincronizzazione dei record personali di forza con Garmin Connect. Corregge le stime della batteria quando si cambia modalità di alimentazione per le attività. Risolve il problema che permetteva di accedere alle app di comandi vocali, musica e note vocali durante una chiamata attiva. Risolve il problema di arresto anomalo che si verificava utilizzando la mappa dopo aver utilizzato un Z10 o uno Z30. Risolve il problema di interruzione della navigazione in caso di perdita del segnale GPS o deviazione dal percorso. Risolve il problema per cui i download di Outdoor Maps+ non riprendevano dopo un’interruzione. Risolve un possibile arresto anomalo durante le attività con LiveTrack attivo. Risolve un possibile problema per cui l’orologio non riproduceva più l’animazione di avvio. Risolve il problema per cui l’invio del timer non vibrava durante gli allenamenti di nuoto. Risolve il problema di mancato aggiornamento dei campi dati di alba/tramonto sul quadrante dell’orologio. Risolve il problema di mancato aggiornamento dell’app Meteo all’apertura. Migliora la reattività all’avvio del timer. Impedisce il rilevamento automatico del percorso durante le attività di trail running.

Nuova beta per correggere i bug su Forerunner 970 e Forerunner 570

Garmin porta avanti i lavori in corso nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update per gli sportwatch Forerunner 970 e Forerunner 570: a pochi giorni dalla precedente versione 17.30/17.31 beta, i due dispositivi ricevono la nuova versione 17.33 beta.

Il changelog (qui per Forerunner 970 e qui per Forerunner 570), identico tra i due modelli, è decisamente risicato, parlando di correzioni di bug e implementazione di miglioramenti non meglio specificati.

Changelog – versione 17.33 beta (dalle 17.30/17.31 beta) Varie correzioni di bug e miglioramenti.

La stessa beta arriva sui Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

Anche per gli smartwatch Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6 arriva una nuova versione in anteprima nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update: tutti e tre i modelli, alla pari dei Forerunner sopra-citati, ricevono la nuova versione 17.33 beta (che sostituisce la precedente versione 17.30/17.31 beta). Il changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6) parla, anche in questo caso, di correzioni di bug e miglioramenti non meglio specificati.

Changelog – versione 17.33 beta (dalle 17.30/17.31 beta) Varie correzioni di bug e miglioramenti.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.