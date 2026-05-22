Garmin porta avanti il solito lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per sviluppare il prossimo major update che arriverà su molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma.
L’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato nuovi aggiornamenti in beta per quasi tutti gli smartwatch di punta più recenti per le attività ricreative outdoor, capitanati da Fenix 8, per i due sportwatch di punta dedicati ai runner, ovvero Forerunner 970 e Forerunner 570, e per i tre più recenti smartwatch “generalisti e modaioli”, ovvero Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
Indice:
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Il major update per i Fenix 8 (solo modelli non Pro) è ormai pronto
Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per quasi tutti i più recenti smartwatch di punta della gamma “outdoor recreation”: Garmin Fenix 8 AMOLED (43, 47 e 51 mm), Fenix 8 Solar (47 e 51 mm), Fenix E, Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8.
Dalla precedente versione 22.34 beta, tutti i modelli coinvolti (sostanzialmente restano fuori i Fenix 8 Pro) passano alla nuova versione 22.35 beta del software che è accompagnata da un changelog infinito che suggerisce tutte le modifiche del major update. A conti fatti, questa è una sorta di “Release Candidate” e potrebbe arrivare a breve anche sul canale stabile.
Changelog – versione 22.35 (dalla versione 21.39)
- (Fenix E) Risolto il problema relativo alla mancata disponibilità del quadrante con sintesi vocale.
- (Tactix 8) Risolto il problema relativo al cambio di colore in visione notturna.
- Aggiunta la compatibilità con i tag Approach CT1 per tracciare ogni colpo su qualsiasi mazza.
- Aggiunta la visualizzazione rapida delle prestazioni nel golf.
- Aggiunta l’opzione LTE per le modalità di alimentazione durante le attività.
- Aggiunta l’opzione di navigazione per l’ultimo punto di rilevamento di un uomo in mare.
- Aggiunto lo stato di lettura e consegna ai messaggi in Messenger.
- Aggiunto il supporto per una modalità silenziosa accessibile rapidamente tramite il loop di controllo o una scorciatoia con un pulsante.
- Consente l’accesso al menu del layout della tastiera tramite uno scorrimento verso l’alto dalla parte inferiore della pagina.
- Risolto un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’utilizzo di WhatsApp su iPhone.
- Risolto un possibile problema per cui i tasti Indietro e Giù non funzionavano durante le attività di arrampicata indoor e bouldering.
- Risolto un problema che poteva impedire la visualizzazione di un evento di gara imminente sul dispositivo.
- Risolto un problema che poteva causare un consumo eccessivo della batteria dopo l’utilizzo dell’assistente vocale o l’accettazione di una chiamata sull’orologio.
- Risolve un problema che poteva causare l’avanzamento degli allenamenti di nuoto in piscina attraverso le fasi attive senza interazione.
- Risolve un problema che poteva causare l’uscita del dispositivo dalla pagina della mappa durante il ricalcolo del percorso.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’aggiunta di app tramite Garmin Connect Mobile.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la registrazione di un’attività.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la visualizzazione del report serale.
- Risolve un problema che poteva causare una risposta errata dello schermo al tocco dopo aver effettuato una lettura ECG.
- Risolve un problema che poteva causare la riproduzione fuori tempo dei toni del conto alla rovescia del timer di riposo durante gli allenamenti di forza.
- Risolve un problema che poteva causare un errore durante il caricamento di un file di attività su Garmin Connect.
- Risolve un problema che poteva causare la mancata risposta, a volte, dei dispositivi con molti file di attività salvati.
- Risolve un problema che poteva impedire di accettare una chiamata in arrivo sull’orologio.
- Risolve un problema per cui la barra di avanzamento del monitoraggio dell’attrezzatura, visualizzata al termine di un’attività, non includeva l’attività appena completata.
- Risolve un problema che a volte impediva la sincronizzazione degli allenamenti di Garmin Coach con il dispositivo.
- Risolve un problema di sincronizzazione dei record personali di forza con Garmin Connect.
- Corregge le stime della batteria quando si cambia modalità di alimentazione per le attività.
- Risolve il problema che permetteva di accedere alle app di comandi vocali, musica e note vocali durante una chiamata attiva.
- Risolve il problema di arresto anomalo che si verificava utilizzando la mappa dopo aver utilizzato un Z10 o uno Z30.
- Risolve il problema di interruzione della navigazione in caso di perdita del segnale GPS o deviazione dal percorso.
- Risolve il problema per cui i download di Outdoor Maps+ non riprendevano dopo un’interruzione.
- Risolve un possibile arresto anomalo durante le attività con LiveTrack attivo.
- Risolve un possibile problema per cui l’orologio non riproduceva più l’animazione di avvio.
- Risolve il problema per cui l’invio del timer non vibrava durante gli allenamenti di nuoto.
- Risolve il problema di mancato aggiornamento dei campi dati di alba/tramonto sul quadrante dell’orologio.
- Risolve il problema di mancato aggiornamento dell’app Meteo all’apertura.
- Migliora la reattività all’avvio del timer.
- Impedisce il rilevamento automatico del percorso durante le attività di trail running.
Nuova beta per correggere i bug su Forerunner 970 e Forerunner 570
Garmin porta avanti i lavori in corso nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update per gli sportwatch Forerunner 970 e Forerunner 570: a pochi giorni dalla precedente versione 17.30/17.31 beta, i due dispositivi ricevono la nuova versione 17.33 beta.
Il changelog (qui per Forerunner 970 e qui per Forerunner 570), identico tra i due modelli, è decisamente risicato, parlando di correzioni di bug e implementazione di miglioramenti non meglio specificati.
Changelog – versione 17.33 beta (dalle 17.30/17.31 beta)
- Varie correzioni di bug e miglioramenti.
La stessa beta arriva sui Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6
Anche per gli smartwatch Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6 arriva una nuova versione in anteprima nel ciclo di sviluppo verso il prossimo major update: tutti e tre i modelli, alla pari dei Forerunner sopra-citati, ricevono la nuova versione 17.33 beta (che sostituisce la precedente versione 17.30/17.31 beta). Il changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6) parla, anche in questo caso, di correzioni di bug e miglioramenti non meglio specificati.
Changelog – versione 17.33 beta (dalle 17.30/17.31 beta)
- Varie correzioni di bug e miglioramenti.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
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