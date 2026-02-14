Al culmine di un ciclo di sviluppo durato più di due mesi, Garmin ha rilasciato il nuovo aggiornamento in forma stabile per alcuni dei suoi smartwatch e sportwatch più popolari, con l’obiettivo di risolvere bug o implementare nuove funzionalità.

I modelli coinvolti sono gli smartwatch Venu 4 (presentato a metà settembre 2025 e disponibile in Italia dal 22 settembre), Venu X1 (presentato a metà giugno 2025 e da allora disponibile in Italia) e vivoactive 6 (presentato ad aprile 2025), e gli sportwatch dedicati ai runner Forerunner 970 e Forerunner 570 (presentati nel mese di maggio 2025).

Arriva il nuovo major update per Garmin Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo major update per Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6. Tutti e tre i modelli stanno ricevendo la nuova versione 16.28 del software che sostituisce la precedente versione 15.52 (rilasciata a metà gennaio).

Questo nuovo aggiornamento introduce un’infinità di novità, raccontate da un changelog ufficiale (qui per Venu 4, qui per Venu X1, qui per vivoactive 6) abbastanza corposo, seppur con alcune differenze a seconda del modello.

Changelog – versione 16.28 (dalla 15.52) Modifiche per tutti e tre i modelli: Aggiunge una vista rapida che tiene traccia del tuo peso.

Aggiunge una vista rapida che tiene traccia dei dettagli sulla durata della batteria e sulle prestazioni.

Aggiunge una vista rapida per seguire le tue squadre sportive preferite.

Aggiunge suoni di allarme aggiuntivi.

Aggiunge notifiche intelligenti al menu della fase per consentire di ritardare le notifiche fino a dopo l’attività.

Risolve un bug critico che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’uso generale o all’avvio di un’attività.

Risolve un problema per cui poteva essere caricato l’allenamento di ciclismo Garmin Coach sbagliato quando si selezionava di eseguire l’allenamento.

Risolve un problema che poteva causare il ripristino del dispositivo durante il caricamento di un percorso per il ciclismo indoor.

Risolve un problema che poteva causare la visualizzazione di una schermata vuota dopo aver effettuato l’accesso al lettore musicale durante un’attività.

Risolve un problema che poteva causare errori parziali quando si utilizzava il Wi-Fi per i caricamenti.

Corregge il riepilogo post-attività dello sci di fondo che non mostra la velocità massima o il chilometraggio

Corregge altri bug minori.

Aggiorna le traduzioni. Modifiche esclusive di Venu X1 e vivoactive 6: Aggiunge programmi di allenamento incentrati su allenamenti cronometrati, allenamenti cardio e allenamenti di forza facoltativi.

Aggiunge una vista rapida per monitorare come i comportamenti quotidiani influiscono su determinati parametri sanitari.

Aggiunge filtri colore alle impostazioni dell’orologio.

Aggiunge avvisi vocali alle impostazioni dell’orologio.

Aggiunge un’attività per registrare più sport di seguito.

Aggiunge avvisi vocali quando si utilizza un dispositivo radar compatibile.

Modifiche esclusive di Venu 4 e Venu X1: Aggiorna le tue istruzioni di addestramento tenendo conto delle immersioni più recenti. Modifiche esclusive di Venu X1: Aggiunge informazioni utili alla panoramica del sonno per sapere quando andare a letto e quando svegliarsi al meglio. Ulteriori aggiornamenti: GCM Translations – v3.50

Anche i Garmin Forerunner 970/570 ricevono lo stesso major update

Garmin ha rilasciato un nuovo major update anche per gli sportwatch Forerunner 970 e Forerunner 570. Entrambi ricevono la nuova versione 16.28 del software (sostituisce la precedente versione 15.16 risalente allo scorso novembre).

La versione del software è la stessa che arriva su Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6. Il changelog ufficiale è molto simile a quello dei tre smartwatch (qui per Forerunner 970, qui per Forerunner 570).

Changelog – versione 16.28 (dalla 15.16) Aggiunge una vista rapida che tiene traccia del tuo peso.

Aggiorna la tua guida all’allenamento tenendo conto delle immersioni recenti.

Aggiunge una vista rapida che tiene traccia dei dettagli sulla durata della batteria e delle prestazioni.

Aggiunge una vista rapida per monitorare le tue squadre sportive preferite.

Aggiunge piani di allenamento che si concentrano su allenamenti a tempo, allenamenti cardio e allenamenti di forza opzionali.

Aggiunge una vista rapida per monitorare come i comportamenti quotidiani influenzano determinate metriche di salute.

Aggiunge informazioni all’occhiata del sonno per l’ora ideale per andare a letto e svegliarsi.

Aggiunge filtri colore alle impostazioni dell’orologio.

Aggiunge avvisi vocali alle impostazioni dell’orologio.

Aggiunge un’attività per registrare più sport di seguito.

Aggiunge avvisi vocali quando si utilizza un dispositivo radar compatibile.

Aggiunge suoni di allarme aggiuntivi.

Aggiunge notifiche intelligenti al menu di fase per consentire di ritardare le notifiche fino a dopo l’attività.

Migliora il ritmo per essere più reattivo.

Consente di salvare obiettivi personalizzati sui campi da golf.

Salva le modifiche alle ripetizioni strutturate per il prossimo allenamento a intervalli.

Risolve un problema per cui poteva essere caricato l’allenamento di ciclismo Garmin Coach sbagliato quando si selezionava di eseguire l’allenamento.

Risolve un problema che poteva causare il ripristino del dispositivo durante il caricamento di un percorso per il ciclismo indoor.

Risolve un problema che poteva causare la visualizzazione di una schermata vuota dopo l’accesso al lettore musicale durante un’attività.

Risolve un problema che poteva causare errori parziali durante l’utilizzo del Wi-Fi per i caricamenti.

Risolve altri bug minori.

Aggiorna le traduzioni. Modifiche per il solo Forerunner 970: Risolve il problema del riepilogo post-attività di sci di fondo che non mostrava la velocità massima o il chilometraggio.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.