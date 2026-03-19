Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento in forma stabile per la maggior parte dei suoi smartwatch di fascia alta di ultima generazione, come Garmin Fenix 8 (versioni non Pro) e tutti i modelli simili, per i più recenti smartwatch di fascia media e alta, ovvero Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6, e per i più recenti sportwatch dedicati ai runner, ovvero Forerunner 970 e 570,
Su tutti i dispositivi coinvolti, che recentemente hanno ricevuto un major update, arrivano principalmente correzioni di bug e risoluzione di problemi, raccontate all’interno dei changelog ufficiali. Scopriamo tutti i dettagli.
Indice:
Garmin aggiorna Fenix 8, Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8
Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento in forma stabile per alcuni dei modelli di punta della gamma “outdoor recreation”: Fenix 8 (solo il modello non-Pro), Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8 ricevono la nuova versione 21.39 del software.
Questo aggiornamento (disponibile anche in beta), come suggerito dal changelog ufficiale, va principalmente a risolvere un buon numero di bug presenti sugli smartwatch coinvolti con le precedenti versioni 21.25 e 21.27 del software.
Changelog – versione 21.39 (dalla versione 21.25/21.27)
- Risolve un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo delle cuffie.
- Risolve un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo dell’attività HIIT.
- Risolve un problema per cui viene visualizzato un solo avviso obiettivo al giorno.
- Risolve un problema per cui le attività di forza mostrano una schermata dati nera sui dispositivi a energia solare.
- Risolve un problema per cui la visualizzazione a colpo d’occhio dei risultati sportivi non è presente sulla serie Quatix 8.
- Risolve altri bug minori.
- Migliora le prestazioni del pianificatore di percorsi.
- Aggiorna le traduzioni.
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Aggiornamento per Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6
Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento minore per Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6. Tutti e tre i modelli stanno ricevendo la nuova versione 16.37 del software che sostituisce la precedente versione 16.28 (rilasciata a metà febbraio).
Questo nuovo aggiornamento si preoccupa principalmente di risolvere alcuni problemi presenti e il tutto viene raccontato dal changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6) che evidenzia una modifica in più su Venu 4.
Changelog – versione 16.37 (dalla versione 16.28)
- Risolve un potenziale arresto anomalo che si verificava quando si utilizzavano le cuffie.
- Risolve un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo dell’attività HIIT.
- Risolve un problema per cui veniva visualizzato un solo avviso di raggiungimento degli obiettivi al giorno.
- Migliora le prestazioni dei pianificatori di corsi.
- Risolve altri bug minori.
- Aggiorna le traduzioni.
Modifiche per il solo Garmin Venu 4:
- Risolve un problema che poteva impedire al dispositivo di registrare correttamente le bracciate o le vasche durante una nuotata in piscina.
Garmin aggiorna anche Forerunner 970 e Forerunner 570
Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento minore anche per gli sportwatch Forerunner 970 e Forerunner 570. Entrambi ricevono la nuova versione 16.37 del software (sostituisce la precedente versione 16.28 risalente allo scorso febbraio).
La versione del software è la stessa che arriva su Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6. Il changelog ufficiale è praticamente identico a quello dei tre smartwatch (qui per Forerunner 970, qui per Forerunner 570).
Changelog – versione 16.37 (dalla versione 16.28)
- Risolto un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo delle cuffie.
- Risolto un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo dell’attività HIIT.
- Risolto un problema per cui veniva visualizzato un solo avviso obiettivo al giorno.
- Migliorate le prestazioni del pianificatore di percorsi.
- Risolti altri bug minori.
- Aggiornate le traduzioni.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta
Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.
Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.
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