Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento in forma stabile per la maggior parte dei suoi smartwatch di fascia alta di ultima generazione, come Garmin Fenix 8 (versioni non Pro) e tutti i modelli simili, per i più recenti smartwatch di fascia media e alta, ovvero Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6, e per i più recenti sportwatch dedicati ai runner, ovvero Forerunner 970 e 570,

Su tutti i dispositivi coinvolti, che recentemente hanno ricevuto un major update, arrivano principalmente correzioni di bug e risoluzione di problemi, raccontate all’interno dei changelog ufficiali. Scopriamo tutti i dettagli.

Garmin aggiorna Fenix 8, Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8

Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento in forma stabile per alcuni dei modelli di punta della gamma “outdoor recreation”: Fenix 8 (solo il modello non-Pro), Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8 ricevono la nuova versione 21.39 del software.

Questo aggiornamento (disponibile anche in beta), come suggerito dal changelog ufficiale, va principalmente a risolvere un buon numero di bug presenti sugli smartwatch coinvolti con le precedenti versioni 21.25 e 21.27 del software.

Changelog – versione 21.39 (dalla versione 21.25/21.27) Risolve un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo delle cuffie.

Risolve un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo dell’attività HIIT.

Risolve un problema per cui viene visualizzato un solo avviso obiettivo al giorno.

Risolve un problema per cui le attività di forza mostrano una schermata dati nera sui dispositivi a energia solare.

Risolve un problema per cui la visualizzazione a colpo d’occhio dei risultati sportivi non è presente sulla serie Quatix 8.

Risolve altri bug minori.

Migliora le prestazioni del pianificatore di percorsi.

Aggiorna le traduzioni.

Aggiornamento per Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento minore per Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6. Tutti e tre i modelli stanno ricevendo la nuova versione 16.37 del software che sostituisce la precedente versione 16.28 (rilasciata a metà febbraio).

Questo nuovo aggiornamento si preoccupa principalmente di risolvere alcuni problemi presenti e il tutto viene raccontato dal changelog ufficiale (qui per Venu X1, qui per Venu 4, qui per vivoactive 6) che evidenzia una modifica in più su Venu 4.

Changelog – versione 16.37 (dalla versione 16.28) Risolve un potenziale arresto anomalo che si verificava quando si utilizzavano le cuffie.

Risolve un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo dell’attività HIIT.

Risolve un problema per cui veniva visualizzato un solo avviso di raggiungimento degli obiettivi al giorno.

Migliora le prestazioni dei pianificatori di corsi.

Risolve altri bug minori.

Aggiorna le traduzioni. Modifiche per il solo Garmin Venu 4: Risolve un problema che poteva impedire al dispositivo di registrare correttamente le bracciate o le vasche durante una nuotata in piscina.

Garmin aggiorna anche Forerunner 970 e Forerunner 570

Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento minore anche per gli sportwatch Forerunner 970 e Forerunner 570. Entrambi ricevono la nuova versione 16.37 del software (sostituisce la precedente versione 16.28 risalente allo scorso febbraio).

La versione del software è la stessa che arriva su Venu 4, Venu X1 e vivoactive 6. Il changelog ufficiale è praticamente identico a quello dei tre smartwatch (qui per Forerunner 970, qui per Forerunner 570).

Changelog – versione 16.37 (dalla versione 16.28) Risolto un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo delle cuffie.

Risolto un potenziale arresto anomalo durante l’utilizzo dell’attività HIIT.

Risolto un problema per cui veniva visualizzato un solo avviso obiettivo al giorno.

Migliorate le prestazioni del pianificatore di percorsi.

Risolti altri bug minori.

Aggiornate le traduzioni.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.