Ne avevamo già parlato in occasione del CES 2026, quando GIGABYTE aveva mostrato per la prima volta la nuova AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G insieme alle altre soluzioni enthusiast basate su NVIDIA Blackwell. Ora emergono tutti i dettagli tecnici di quella che, senza troppi giri di parole, rappresenta la risposta diretta di AORUS alle proposte ASUS ROG Astral e MSI Lightning nel segmento delle GeForce RTX 5090 premium.

La nuova proposta di GIGABYTE non punta soltanto su frequenze elevate o dimensioni mastodontiche, ma introduce una filosofia progettuale differente, soprattutto sul piano estetico e termico. Il focus è infatti tutto sul nuovo sistema WINDFORCE Hyperburst e su un design flow-through rivisto in chiave ancora più estrema rispetto alla stessa Founders Edition NVIDIA.

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AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY ripensa il concetto di flow-through

Il cuore della nuova scheda AORUS è il nuovo sistema WINDFORCE Hyperburst, sviluppato da GIGABYTE partendo dal concetto flow-through introdotto da NVIDIA sulle Founders Edition Blackwell. La AORUS RTX 5090 INFINITY utilizza infatti un PCB compatto molto simile alla reference, ma con una struttura completamente ripensata per favorire il passaggio diretto dell’aria attraverso entrambe le sezioni della backplate.

GIGABYTE definisce questo approccio “double flow-through“, una soluzione che consente di creare un percorso di raffreddamento più ampio rispetto ai design tradizionali. Per far questo, il dissipatore sfrutta una camera di vapore a contatto diretto con la GPU, heatpipe superconduttive e pasta termica composita per migliorare il trasferimento termico anche sotto carichi estremi.

Una delle particolarità della AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY è il sistema a tre ventole nascosto all’interno della struttura. A livello visivo la GPU sembra quasi una dual-fan, ma al centro del dissipatore è presente una terza ventola denominata dall’azienda Overdrive. Le due ventole principali utilizzano il design proprietario Hawk Fan, mentre la ventola centrale si attiva nei momenti più pesanti per incrementare airflow e pressione statica, aiutando la GPU a mantenere frequenze elevate più a lungo.

Il lavoro fatto da GIGABYTE quindi risulta importante, considerando che la scheda arriva con un boost clock di 2.730 MHz, contro i 2.407 MHz della GeForce RTX 5090 FE. Nonostante questo, la GPU mantiene dimensioni relativamente contenute per la fascia enthusiast, ovvero 330 mm di lunghezza, 145 mm di larghezza e 65 mm di spessore, praticamente un formato triple-slot decisamente più compatto rispetto ad alcune concorrenti dirette.

Design premium e costruzione impeccabile

GIGABYTE ha lavorato molto anche sul lato estetico, senza escludere l’illuminazione RGB Halo, completamente sincronizzabile tramite GIGABYTE Control Center con gli altri componenti compatibili. La nuova INFINITY prende in prestito idee ispirate dall’aeronautica, con linee morbide e superfici curve che danno alla scheda un aspetto molto diverso dalle classiche GPU gaming aggressive e squadrate.

L’intera struttura utilizza uno shroud in metallo pressofuso abbinato a un backplate, soluzione che migliora rigidità strutturale e resistenza alla flessione del PCB, oltre a conferire una sensazione decisamente più premium.

GIGABYTE ha inoltre utilizzato componentistica Ultra Durable con PCB in rame da 2oz, choke premium, condensatori solidi a basso ESR e MOSFET a bassa resistenza per migliorare stabilità e overclock. Per essere precisi, la scheda utilizza un singolo connettore 16-pin 12V-2×6 ed è consigliato un alimentatore da almeno 1.000 watt.

Molto interessante anche il trattamento protettivo applicato al PCB, progettato per aumentare la resistenza contro polvere, umidità, corrosione e piccoli detriti metallici; ultimo, non per importanza, il Power Indicator integrato che segnala eventuali anomalie dell’alimentazione tramite LED lampeggiante.

Caratteristiche della AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY

Dal punto di vista tecnico, la AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY utilizza la GPU NVIDIA Blackwell GeForce RTX 5090 da 21.760 CUDA Core e 32 GB di memoria GDDR7 a 28 Gbps su bus a 512-bit, il tutto per una larghezza di banda che supera 1 TB/s. Il supporto include PCI Express 5.0, DirectX 12 e OpenGL 4.6, mentre l’output video mette a disposizione tre DisplayPort 2.1b e una HDMI 2.1b con supporto a risoluzione massima 7680x4320P e configurazioni multi-monitor fino a quattro display contemporaneamente.

Naturalmente la nuova AORUS RTX 5090 INFINITY sfrutta tutte le tecnologie introdotte con l’architettura NVIDIA Blackwell, progettata non soltanto per il gaming tradizionale ma anche per AI, creator professionali e rendering avanzato. Per i meno esperti, ricordiamo che la scheda integra Tensor Core di quinta generazione e RT Core di quarta generazione, con supporto completo al nuovo DLSS 4.5 con Dynamic Multi Frame Generation, tecnologia che permette di aumentare drasticamente il frame-rate sfruttando modelli AI avanzati.

Tra le novità supportate troviamo anche NVIDIA Reflex 2 con Frame Warp, pensato per ridurre ulteriormente la latenza nei giochi competitivi, oltre al ray tracing completo con neural rendering e alle tecnologie NVIDIA ACE dedicate a NPC e assistenti AI generativi. GIGABYTE sottolinea infine il supporto completo all’ecosistema NVIDIA Studio, Broadcast e al nuovo encoder NVIDIA di nona generazione, elementi che rendono la GeForce RTX 5090 particolarmente interessante anche per creator, streamer e workload accelerati con AI.

Scheda tecnica:

GPU: GeForce RTX 5090

Architettura: NVIDIA Blackwell

CUDA Core: 21.760

Frequenza boost: 2.730 MHz

Memoria: 32 GB GDDR7

Velocità memoria: 28 Gbps

Bus memoria: 512-bit

Interfaccia: PCI Express 5.0

Uscite video: 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b

Risoluzione massima: 7680×4320

Alimentazione consigliata: 1000 watt

Connettore: 1x 16-pin 12V-2×6

TBP: 575 / 600 watt

Dimensioni: 330 x 145 x 65 mm

Disponibilità e possibile prezzo della flagship AORUS

GIGABYTE non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale della AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G, ma considerando il periodo e il posizionamento ultra enthusiast, il sistema dissipante completamente proprietario e l’overclock di fabbrica molto spinto, almeno in Europa è difficile immaginare cifre inferiori ai 3.000-3.500 euro.

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