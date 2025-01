“Complimenti, è una femminuccia”. La scheda grafica ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition è talmente imponente da pesare quasi quanto un neonato.

Le dimensioni ufficiali della scheda grafica in questione sono di 357,6 x 149,3 x 76 mm e ora un video di Bilibili ha dimostrato quanto pesa la Astral GeForce RTX 5090 di prossima uscita.

La GPU di ASUS è apparsa in un breve video di recensione insieme alle schede Zotac Gaming GeForce RTX 5090 Solid OC e Aorus GeForce RTX 5090 Master Ice 32G e l’ago della bilancia si è stabilizzato a 3,040 Kg che equivalgono a 6,7 ​​libbre.

Secondo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità il peso medio di una neonata è di 3,2 Kg (7 libbre) e di 3,3 Kg (7,3 libbre) per un neonato.

La ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 pesa più di 3 Kg

Inutile dire che un peso del genere, insieme alle dimensioni della scheda video, impatteranno non poco sui PC che la adotteranno, anche per via degli elevati requisiti di potenza. ASUS consiglia un alimentatore da 1.000 W per “nutrire questo neonato”.

Il prezzo di questa ROG Astral GeForce RTX 5090 non è ancora stato rivelato, ma si ipotizza che potrebbe raggiungere un prezzo di circa 2.500 dollari o anche molto più alto.

Considerando che NVIDIA elenca l’equivalente FE con un prezzo a partire da 1.999 dollari, è logico aspettarsi che verranno aggiunte alcune centinaia di dollari per coprire i costi delle funzionalità premium incluse.

La nuova ammiraglia GeForce RTX 5090 di NVIDIA è attualmente il riferimento assoluto nel settore gaming e della produttività. La sua GPU Blackwell GB202-300 integra ben 92 miliardi di transistor con un picco di 3.352 TOPS e prestazioni che, grazie al nuovo DLSS 4, permettono di raddoppiare le performance rispetto alla GeForce RTX 4090.