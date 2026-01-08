Tra gli espositori di rilievo dell’edizione 2026 del CES di Las Vegas c’è sicuramente Gigabyte, azienda con cui abbiamo collaborato molto nel 2025 e che porta alla fiera statunitense moltissimi prodotti consumer, per il gaming e non, ma anche tecnologia innovativa in quanto a ecosistemi AI, software e infrastrutture server.

Allo stand Gigabyte c’è di tutto, AI PC, desktop, notebook per giocare e lavorare, componenti premium, monitor da gaming e diverse altre soluzioni che ora cercheremo di riassumere al meglio. Gigabyte, presente con i suoi vari brand, tra cui il rinomato AORUS, al momento non ha condiviso dettagli su disponibilità e prezzi, quindi per questo rimaniamo in attesa di ulteriori comunicati ufficiali.

Gigabyte svela a Las Vegas i nuovi monitor OLED con HyperNits

Negli ultimi anni Gigabyte ha spinto molto nel settore dei monitor da gaming, inclusi i più recenti OLED che avevamo “testato” nella recensione dell’AORUS FO32U2P. Al CES però il livello è salito nettamente e il produttore taiwanese ha mostra la sua ultima generazione di pannelli QD-OLED per il gaming, ben rappresentati da quattro modelli di varie dimensioni per contenuti in SDR e HDR.

Per venire incontro agli utenti, soprattutto ai meno esperti che cercano dei precisi profili predefiniti, Gigabyte propone su questi modelli tre modalità HDR: HDR Movie, HDR Game e HDR Vivid. Il punto forte però risiede nella tecnologia HyperNits, una funzione di messa a punto intelligente sviluppata per gli OLED che sfrutta un algoritmo proprietario per rimodellare in modo intelligente la curva EOTF.

Ci sono due modalità HyperNits, High e Medium; la prima aumenta la luminosità fino al 30%, la seconda invece si ferma al 20%. In ambito SDR è possibile sfruttare AI Picture Mode, mentre tornando al gaming, è presente AI Black Equalizer per migliorare la nitidezza e la qualità nei giochi FPS.

Le chicche di Gigabyte non finiscono qui. A bordo troviamo anche Tactical Switch 2.0, che consente la commutazione con un clic tra risoluzioni e rapporti di aspetto come 4:3 o 5:4, oltre a Ultra Clear, utile per migliorare la chiarezza del movimento e riduce la sfocatura del movimento.

I modelli proposti da Gigabyte come detto sono in totale quattro: MO34WQC36, MO32U24, MO27Q28GR e MO27Q2A ICE. Gigabyte MO34WQC36 è un ultrawide da 34 pollici con pannello QD-OLED curvo last-gen (V-stripe) e risoluzione 3440x1440P. La frequenza di aggiornamento arriva a 360 hertz, il response time si ferma a 0,03 ms e non mancano AMD FreeSync Pro e NVIDIA G-Sync (Compatibile).

Non ci sono solo le prestazioni ma ovviamente anche la qualità. Oltre agli ampi angoli di visione e al contrasto 1.500.000:1, questo display vanta copertura DCi-P3 del 99%, con certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e ClearMR 18000.

Caratteristiche simili le ritroviamo su MO32U24 e MO27Q28GR, QD-OLED piatti da 32 e 27 pollici che sposano le risoluzione 4K UHD e QuadHD 1440P, rispettivamente a 240 e 280 hertz. In coda il fratello minore, MO27Q2A ICE, sempre QD-OLED QuadHD 280 hertz ma con una scocca tutta in bianco decisamente attraente.

AI PC: ci sono i notebook da gaming e per i creator

I sistemi AI Gigabyte di nuova generazione passano per un’evoluzione dell’interfaccia GiMATE, l’Agente AI adattativo incentrato sull’esperienza utente che permette di monitorare attività e informazioni di sistema per rendere più snello il workload.

La nuova AI Power Gear III migliora l’efficienza e la flessibilità con il passaggio diretto di MUX tra la modalità Discreta e MSHybrid attraverso GiMATE; la modalità automatica disabilita la GPU sulla batteria per massimizzare il tempo di esecuzione, la modalità Optimus offre prestazioni più fluide ed equilibrate, mentre la modalità Eco fornisce un risparmio energetico estremo sull’alimentazione e sulla batteria.

Passando invece agli AI PC annunciati, spiccano sicuramente tre nuovi notebook che cercano di coprire le esigenze della maggior parte di gamer e creatori di contenuti. Si parte con AORUS MASTER 16, il top di Gigabyte AORUS con CPU AMD Ryzen 9 9955HX3D e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 in un telaio ultrasottile da 19 mm, il 17% più sottile rispetto alla generazione precedente, pur montando un dissipatore top di gamma come il più recente WINDFORCE Infinity EX.

Per i creatori e gli utenti on-the-go, il Gigabyte AERO X16 è dotato dei processori della serie AMD Ryzen AI 400 per una reattività più rapida, un’elevata efficienza e un’accelerazione AI in locale. Completa la lineup, il Gigabyte Gaming A18 PRO, un notebook che bilancia un profilo sottile da 20 mm con una GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, offrendo prestazioni stabili per giocatori, creatori e applicativi AI.

Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Infinity: la sfida ad ASUS ed MSI

Novità di rilievo anche per il catalogo componenti a marchio Gigabyte, tra tutti spiccano le nuove schede madri per CPU AMD Ryzen 9000X3D e la bellissima AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY. Partiamo proprio da quest’ultima, una chiara risposta alle più recenti proposte dei diretti competitor ASUS ed MSI nel segmento enthusiast, ma con un approccio leggermente diverso per quanto concerne design e sistema di raffreddamento.

AORUS GeForce RTX 5090 Infinity è una scheda video triple-slot che adotta il PCB reference della versione Founders Edition, ma con una scocca arrotondata invece che rettangolare e dissipatore WindForce HyperBust a camera di vapore. A bordo sono presenti un totale di tre ventole, due sono le rinomate Hawk ampiamente visibili, mentre al centro è presente una terza ventola “Overdrive” che, secondo l’azienda, all’occorrenza può incrementare l’airflow e di conseguenza abbassare le temperature per spingere le frequenze.

Rimanendo in tema GeForce RTX 5090, ormai quasi inarrivabile per costi, AORUS ha mostrato anche la bellissima AORUS GeForce RTX 5090 STEALTH ICE e l’imponente GeForce RTX 5090 Extreme WaterForce, equipaggiata con AiO e radiatore da 360 mm.

Nuove schede madri per CPU Ruzen 9000X3D

Gigabyte, e in particolare il brand AORUS, si sono molto impegnate nel fornire schede madri ottimizzate per i processori AMD dotati di 3D V-Cache. Di recente avevamo provato la Gigabyte X870E AORUS PRO X3D ICE, ma al CES l’azienda porta ulteriori novità e ben quattro nuovi prodotti di rilievo.

Di questi due appartengono alla linea STEALTH, ovvero modelli destinati a build senza cavi e quindi con connettori nascosti e inversi. I modelli in questione sono AORUS B850 STEALTH e AORUS X870 STEALTH, rispettivamente con chipset AMD B850 e X870, tecnologia AI-powered X3D Turbo Mode 2.0, supporto per DDR5 9.000 MT/s e un’ampia capacità di espansione che non si fa mancare PCI-E 5.0, USB4 e connettività WiFi 7.

Il terzo modello è invece la Gigabyte X870E AERO X3D WOOD, top di gamma che avevamo già incontrato con chipset X870E e un particolare design con inserti in legno.

A chiudere un altro prodotto enthusiast, la mastodontica X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, destinata a build ad altissime prestazioni che cercano il massimo in fatto di prestazioni, affidabilità, capacità di espansione, il tutto abbinato a un design a dir poco premium.

I supercomputer deskside Gigabyte e il datacenter modulare GIGAPOD

In chiusura, non sicuramente per importanza, ma solo per riportare l’attenzione sulla parte “consumer” del CES, segnaliamo anche gli importanti annunci fatti da Gigabyte in campo datacenter AI e supercomputer.

Tra i fiori all’occhiello di Gigabyte c’è sicuramente GIGAPOD, una soluzione modulare per datacenter destinati all’AI che integra server ad alte prestazioni, networking di ultima generazione e software Gigabyte POD Manager (GPM). GIGAPOD offre server G4L4/G4L3 con direct-liquid-cooling basati su Intel Xeon 6 e NVIDIA HGX B300 o AMD EPYC 9005/9004 abbinati ad acceleratori AMD Instinct MI355X.

GIGABYTE amplia infine anche la propria offerta datacenter con diversi modelli, tra questi il nuovo top di gamma punta su NVIDIA Grace Blackwell Ultra NVL72, un nodo di elaborazione rack-level con 72 CPU NVIDIA Grace, integrato da NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand e rete Ethernet NVIDIA Spectrum-X.

Per chi invece vuole la potenza di un supercomputer nelle dimensioni di un PC desktop o di una workstation, l’azienda taiwanese propone il potentissimo GIGABYTE W775-V10, accelerato da NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop ed equipaggiato con 775 GB di memoria ECC per gestire modelli di grandi dimensioni.