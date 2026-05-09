Quali sono le novità da vedere su Apple TV a maggio 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno e rinnovatosi lo scorso autunno con un piccolo cambio di nome, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV durante questo mese primaverile, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV a maggio 2026 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

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Cosa guardare su Apple TV a maggio 2026

Film in uscita su Apple TV

Volo notturno per Los Angeles (original)

Apriamo le novità Apple TV di maggio 2026 da non perdere con Volo notturno per Los Angeles, primo film da regista per John Travolta. Ambientato nell’epoca d’oro dei viaggi aerei, la pellicola racconta la storia di Jeff (interpretato dall’esordiente Clark Shotwell), un ragazzino appassionato di aerei, e di sua madre (Kelly Eviston-Quinnett), che intraprendono un viaggio di sola andata attraverso il Paese per raggiungere Hollywood, trasformandolo nel viaggio di una vita. Tra pasti ad alta quota, incantevoli assistenti di volo (interpretate da Ella Bleu Travolta e Olga Hoffman), scali inaspettati, passeggeri fuori dal comune e un emozionante assaggio della prima classe, il viaggio si snoda fra momenti magici e inattesi, tracciando la rotta verso il futuro del ragazzo.

Disponibile in streaming dal 29 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Volo notturno per Los Angeles.

Questo mese di maggio non sembrano previste ulteriori novità lato film su Apple TV, ma potete recuperare i contenuti dei mesi scorsi. Ad aprile ad esempio è arrivato Outcome – Hollywood non dimentica, con Keanu Reeves, Cameron Diaz, Jonah Hill e Matt Bomer, mentre nel mese di febbraio ha debuttato Eternity, commedia con Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner che racconta di una storia d’amore fuori dal tempo, ambientata in un aldilà che prevede che ogni anima abbia una sola settimana per decidere dove e con chi trascorrere l’eternità. A dicembre è sbarcata in streaming una novità importante, F1: Il film, che vede Brad Pitt nei panni di un pilota che torna a correre in Formula 1 ad anni di distanza, con l’intento di salvare la scuderia del suo ex compagno di squadra (interpretato da Javier Bardem).

Volgendo lo sguardo ai mesi ancora precedenti potete recuperare pure The Family Plan 2 (con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan), The Lost Bus (con Matthew McConaughey e America Ferrera) e Highest 2 Lowest (thriller diretto da Spike Lee con Denzel Washington).

Serie TV da vedere su Apple TV

Unconditional (original)

Passiamo subito alle novità Apple TV lato serie TV perché questo maggio arriva Unconditional, serie thriller israeliana creata da Adam Bizanski e Dana Idisis. Racconta la storia di un viaggio madre-figlia che si trasforma in un incubo quando la venticinquenne Gali (Talia Lynne Ronn) viene arrestata per narcotraffico a Mosca. Sua madre, Orna (Liraz Chamami), si rifiuta di accettare le accuse ma la sua battaglia per la libertà di Gali la trascina in una rete mortale di criminalità e corruzione.

Disponibile in streaming dall’8 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Unconditional.

Maximum Pleasure Guaranteed (original)

Proseguiamo con Maximum Pleasure Guaranteed, commedia dark con protagonista Tatiana Maslany. Segue le vicende di Paula, una mamma appena divorziata, che cade in una pericolosa spirale di ricatti, omicidi e calcio giovanile. Convinta di aver assistito a un crimine, mentre lotta per ottenere la custodia dei figli e affronta una crisi d’identità, Paula avvia un’indagine per conto proprio che potrebbe svelare una cospirazione più ampia e allo stesso tempo darle la chiave per ricostruire la propria famiglia e il senso di sé.

Disponibile in streaming dal 20 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Maximum Pleasure Guaranteed.

Star City (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV da vedere a maggio 2026 con il pezzo forte: stiamo parlando di Star City, nuovo e avvincente capitolo della serie drammatica acclamata dalla critica “For All Mankind”. Un thriller paranoico e avvincente che ci riporta al momento chiave nella versione alternativa della corsa alla conquista dello spazio, quando l’Unione Sovietica divenne la prima nazione a mandare un uomo sulla Luna. Ma questa volta esploriamo la storia da dietro la cortina di ferro, osservando le vite di cosmonauti, ingegneri e ufficiali dei servizi segreti intrecciate nel programma spaziale sovietico, e i rischi che hanno corso per far progredire l’umanità. Si tratta di uno spin-off della sopra citata serie, incentrato sull’Unione Sovietica. In arrivo otto episodi: dopo i primi due, rilasciati nel giorno della conclusione della quinta stagione di For All Mankind, la serie prosegue con cadenza settimanale fino al 10 luglio 2026.

Disponibile in streaming dal 29 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Star City.

Cosa guardare su Apple TV, le altre serie TV e i film consigliati per maggio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a maggio sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e qualche finale di stagione.

Ecco cos’altro c’è da guardare tra le novità di maggio 2026 su Apple TV tra film e serie TV:

Margo ha problemi di soldi (finale di stagione) – 20 maggio 2026

For All Mankind (finale stagione 5) – 29 maggio 2026

Criminal Record (nuovi episodi stagione 2) – ogni mercoledì

Widow’s Bay (nuovi episodi) – ogni mercoledì

Your Friends and Neighbors (nuovi episodi stagione 2) – ogni venerdì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi la serie Cape Fear (ispirata al remake del 1991 diretto da Martin Scorsese e in arrivo a giugno), la seconda stagione di Sugar (19 giugno 2026), la terza stagione di Silo (3 luglio 2026), la quinta stagione di Trying (8 luglio 2026), la miniserie Lucky con Anya Taylor-Joy (15 luglio 2026), la quarta stagione di Ted Lasso (prossimamente) e la serie Profilo privato con Jessica Chastain, che sarebbe dovuta uscire lo scorso settembre, ma che è stata rinviata ((in arrivo prossimamente). Da più di un anno è disponibile l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV a maggio 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

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