Quali sono le novità da vedere a maggio 2026 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a maggio 2026 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese primaverile. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per attivare NOW o questo link per abbonarvi a Sky.

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Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a maggio 2026

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

No Other Choice – Non c’è altra scelta

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di maggio 2026 da non perdere con No Other Choice – Non c’è altra scelta, film diretto da Park Chan‑wook che arriva in compagnia di una collezione proposta on demand che attraversa i titoli più iconici del regista sudcoreano. Segue la storia di You Man-su (Lee Byung Hun), un esperto nella produzione di carta con alle spalle 25 anni di carriera. La sua vita sembra perfetta: ha un lavoro stabile, una casa accogliente, una moglie affettuosa, Miri (Son Yejin), e due figli che ama. Questo apparente equilibrio si spezza all’improvviso, quando un giorno, senza alcun preavviso, viene brutalmente licenziato. Comincia così un lungo e faticoso percorso fatto di colloqui falliti e lavoretti precari, tra cui un impiego in un piccolo negozio. I mesi passano, e la sicurezza che un tempo dava per scontata inizia a sgretolarsi. Rischia persino di perdere la casa, simbolo dei suoi sacrifici e della stabilità costruita con anni di impegno. In un gesto disperato, si presenta di persona alla Moon Paper, una delle aziende più importanti del settore, nella speranza di consegnare il suo curriculum. Ma invece di essere ascoltato, viene ignorato e umiliato dal caporeparto Choi Sun-chul (Park Hee Soon), che lo respinge senza troppi complimenti. Ferito nell’orgoglio ma non ancora sconfitto, Man-su prende una decisione radicale: se nessuno è disposto a concedergli un posto, allora se lo creerà da solo, perché la sua esperienza vale più di mille parole.

Disponibile dal 1° maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di No Other Choice – Non c’è altra scelta.

The Running Man

Proseguiamo con The Running Man, film diretto da Edgar Wright e nuovo adattamento di uno dei primi romanzi di Stephen King (già visto sul grande schermo con la pellicola del 1987 con Arnold Schwarzenegger, titolata qui da noi L’implacabile). The Running Man è il titolo di un reality show estremo in cui i concorrenti devono fuggire per 30 giorni in diretta TV, braccati da killer professionisti. Il protagonista è Ben Richards (Glen Powell), un uomo qualunque costretto a entrare in gioco per salvare la figlia malata. A convincerlo è Dan Killian (Josh Brolin), il carismatico e spietato produttore dello spettacolo, maestro nel trasformare la sofferenza in spettacolo, la paura in share e la morte in intrattenimento. Contro ogni previsione, Ben diventa un idolo, con il pubblico che lo acclama e gli ascolti che volano. Più il successo cresce, più il gioco si fa mortale. Ora Ben non deve affrontare solo i suoi inseguitori, ma un’intera nazione che vuole vederlo cadere.

Disponibile dall’11 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Running Man.

Primavera

Da vedere a maggio su Sky e NOW c’è anche Primavera, film diretto da Damiano Michieletto ambientato nei primi anni del Settecento a Venezia. L’Ospedale della Pietà è uno dei più grandi orfanotrofi della città, ma anche un punto di riferimento per la musica, e le sue orfane più talentuose vengono formate in una delle orchestre più rinomate al mondo. Cecilia (Tecla Insolia) ha vent’anni e trascorre le sue giornate suonando il violino: ha un talento eccezionale, ma la sua arte è confinata all’interno dell’orfanotrofio, dove suona solo dietro una grata davanti a ricchi benefattori. La notte, invece, si rifugia in solitudine, scrivendo lettere alla madre mai conosciuta. La sua vita, da sempre imprigionata tra le mura del luogo che la ospita, sembra destinata a rimanere immutata, fino a quando un cambiamento non la scuote. Un nuovo insegnante, Antonio Vivaldi (Michele Riondino), arriva a sconvolgere l’equilibrio dell’orfanotrofio. Il suo arrivo le cambia la vita, aprendo nuove porte e nuove possibilità, portando con sé il profumo di una primavera che potrebbe finalmente liberarla.

Disponibile dal 12 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Primavera.

Le cose non dette

Restiamo in Italia con Le cose non dette, film diretto da Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria. Carlo ed Elisa, coppia affermata ma emotivamente stanca, partono insieme agli amici Anna e Paolo e alla giovane Vittoria in cerca di una pausa che somigli a un nuovo inizio. Ma il viaggio, invece di offrire risposte, porta a galla silenzi, desideri inespressi e verità rimaste sospese. Tra sguardi che tradiscono, ruoli che vacillano e legami che si ridefiniscono, il gruppo è costretto a confrontarsi con ciò che ha sempre evitato di nominare. L’arrivo di Blu (Beatrice Savignani), giovane studentessa di Carlo, introduce una tensione inattesa: la sua presenza rompe le maschere, mette in crisi le certezze degli adulti e accende un doppio triangolo affettivo che trascina tutti verso un punto di non ritorno. Attraverso lo sguardo di Elisa, narratrice silenziosa e ferita, il film esplora la distanza tra ciò che si desidera e ciò che si riesce davvero a vivere. Perché basta una crepa minuscola per far crollare tutto, e perché forse non conosciamo mai davvero chi abbiamo accanto, nemmeno quando lo chiamiamo amore.

Disponibile dal 16 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Le cose non dette.

Sentimental Value

Da non perdere a maggio 2026 su NOW e Sky On Demand Sentimental Value, pellicola diretta da Joachim Trier e vincitrice dell’Oscar 2026 come miglior film internazionale (con nove candidature totali) e del Gran premio della giuria a Cannes. Dopo la morte della madre, Nora (Renate Reinsve), affermata attrice teatrale in cerca di un nuovo equilibrio, e sua sorella Agnes si ritrovano a fare i conti non solo con il dolore, ma anche con il ritorno improvviso del padre Gustav (Stellan Skarsgård), un tempo celebre regista, oggi uomo eccentrico e distante. Determinato a rilanciare la propria carriera ormai in declino, Gustav arriva a Oslo con una sceneggiatura in mano e una proposta. Vuole che Nora interpreti il ruolo principale nel suo nuovo film. Lei rifiuta, incapace di perdonare un padre che ha sempre deluso le sue aspettative e ferito la famiglia con la sua assenza e le sue scelte egoistiche. Gustav incontra allora una star di Hollywood, Rachel Kemp (Elle Fanning), e le offre il ruolo rifiutato da Nora. Ma le riprese, che si svolgono in Norvegia, diventano anche un’occasione per lui di riavvicinarsi alle figlie e tentare, forse per l’ultima volta, di ricucire un legame che sembrava perduto.

Disponibile dal 17 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sentimental Value.

Downton Abbey – Il gran finale

La saga british si chiude con Downton Abbey – Il gran finale, seguito dell’omonima serie TV, di Downton Abbey (2019) e di Downton Abbey II – Una nuova era. Siamo all’inizio degli anni Trenta, periodo segnato da profondi cambiamenti sociali ed economici successivi alla Grande Depressione. Dopo la scomparsa della Contessa Violet Crawley, le redini della storica tenuta passano nelle mani di Lady Mary (Michelle Dockery), che si trova ad affrontare un’eredità tanto prestigiosa quanto gravosa. Mentre Lord e Lady Grantham (Hugh Bonneville ed Elizabeth McGovern) si preparano a congedarsi, lasciando il posto alla nuova generazione, l’intera casa si confronta con la minaccia del disonore sociale e della rovina finanziaria. Lady Mary, infatti, si ritrova al centro di uno scandalo pubblico a causa del suo divorzio, e i Crawley devono fare i conti con difficoltà economiche che potrebbero mettere a rischio l’esistenza stessa di Downton Abbey. L’intera famiglia si riunisce per decidere il futuro della tenuta, divisa tra la difesa delle tradizioni e la necessità di abbracciare la modernità. L’arrivo dall’America dell’eccentrico zio Harold (Paul Giamatti), una figura imprevedibile e dal passato misterioso, svelerà verità dimenticate e segreti a lungo sepolti. La nuova generazione dei Crawley deve affrontare il cambiamento e traghettare Downton Abbey verso un futuro incerto, ma inevitabile.

Disponibile dal 23 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Downton Abbey – Il gran finale.

2 cuori e 2 capanne

Oltre che su Disney+, 2 cuori e 2 capanne arriva questo mese anche su Sky e NOW. Alessandra e Valerio non potrebbero essere più diversi. Lei è una brillante e amatissima insegnante di liceo, libera e indipendente. Lui è appena diventato preside ed è un quarantenne scanzonato, ma rigoroso e tradizionalista. Le loro strade si incrociano per caso su un tram: uno scontro accidentale che fa scintille. Passione fulminea, notte travolgente. Ma il bello deve ancora venire: il giorno dopo si rendono conto di lavorare nella stessa scuola. In più, nei mesi successivi Alessandra scopre di essere incinta. Di Valerio. Che fra l’altro le aveva giurato di essere sterile. Costretti a convivere sotto lo stesso tetto scolastico, dovranno fare i conti con una situazione del tutto imprevista che li costringerà a confrontarsi. Riusciranno una femminista convinta e un maschilista inconsapevole a trovare un punto d’incontro? Una commedia romantica e attuale che ribalta i ruoli e rompe gli schemi per confermare che non ci sono regole in amore. Con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi, diretti da Massimiliano Bruno.

Disponibile dal 25 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di 2 cuori e 2 capanne.

Una di famiglia – The Housemaid

Chiudiamo le principali novità lato film con Una di famiglia – The Housemaid, thriller diretto da Paul Feig con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar. Narra la storia di Millie Calloway (Sydney Sweeney), una giovane donna in fuga dal proprio passato che accetta un lavoro come domestica nella lussuosa villa della famiglia Winchester. Inizialmente, la posizione sembra l’opportunità perfetta per ricominciare, ma ben presto ciò che appare come un lavoro dei sogni si trasforma in un gioco sottile di seduzione, segreti e potere, dove nulla è come sembra e la perfezione è solo un’apparenza. Nina Winchester (Amanda Seyfried), madre e padrona di casa apparentemente attenta e serena, inizia a fare richieste sempre più pressanti e ambigue. Mentre Andrew Winchester (Brandon Sklenar) offre a Millie un punto di riferimento diverso, la linearità dei ruoli è continuamente messa in discussione. Dietro le porte chiuse della residenza, nessuno è davvero al sicuro e ogni personaggio nasconde un segreto. Dalla figlia Cece (Indiana Elle) all’anziana madre Evelyn (Elizabeth Perkins), fino al silenzioso giardiniere Enzo (Michele Morrone). Man mano che Millie si ambienta, la tensione cresce, intrecciando inganni, desideri e scandali in una trama di ambiguità morale e pericolo latente. Ogni gesto e ogni parola diventano strumenti di manipolazione in un ambiente dove il potere si manifesta anche attraverso la seduzione e il controllo, fino a rivelare una verità sconvolgente.

Disponibile dal 30 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una di famiglia – The Housemaid.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Rosa Elettrica – In fuga con il nemico (original)

Passiamo alle novità NOW e Sky On Demand di maggio lato serie TV con Rosa Elettrica – In fuga con il nemico, produzione Sky Original liberamente ispirata al bestseller omonimo di Giampaolo Simi. Maria Chiara Giannetta interpreta Rosa Valera, giovane agente da poco trasferita nel Nucleo Protezione Testimoni. Al suo primo incarico le viene affidato Cocìss (Francesco Di Napoli), un imprevedibile baby-boss della camorra appena pentito. Finito nel mirino del clan rivale, il giovane ha accettato di collaborare con la polizia per salvarsi la pelle. Rosa si domanda perché sia stata scelta proprio lei, ma non ha tempo di farsi frenare dalle incertezze. Decisa a proteggere Cocìss a tutti i costi, non si ferma neppure quando capisce che c’è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando la vita. Soli contro tutti, Rosa e Cocìss scappano insieme guidati da un obiettivo comune: salvarsi la pelle e scoprire la verità.

Disponibile dall’8 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Rosa Elettrica – In fuga con il nemico.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – stagione 2 (original)

Questo mese arriva la seconda stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, strategy game originale condotto da Fabio Caressa che esplora la lotta tra individualismo e solidarietà. 12 persone comuni vengono riunite nella Giungla Malese in un contesto di rigida privazione, avendo a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza. I partecipanti – riuniti nella cosiddetta “Compagnia delle Tentazioni” – dovranno affrontare trekking di più giorni in condizioni estreme. Lungo il percorso incontreranno delle tentazioni e, ogni volta che cederanno, decurteranno il montepremi finale, che alla partenza è di 300.000 euro. Chi penserà a sé stesso e chi al bene del gruppo?

Disponibile dal 21 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Money Road.

Poker Face

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di maggio 2026 da guardare con Poker Face, serie ideata da Rian Johnson con protagonista Natasha Lyonne (Orange is the new black). Segue Charlie Cale, impiegata come cameriera in un casinò di Laughlin, nel Nevada. La donna ha l’innata capacità di capire quando qualcuno sta mentendo. In seguito a una morte sospetta, il manager del casinò minaccia di ucciderla, così si dà alla fuga, ritrovandosi a viaggiare per gli Stati Uniti a bordo della sua Plymouth Barracuda vintage. Lungo la strada, Charlie incontra personaggi eccentrici e si ritrova coinvolta in strani crimini che non può fare a meno di risolvere. Nel cast anche Adrien Brody, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Ellen Barkin, Joseph Gordon-Levitt, Nick Nolte e Ron Perlman.

Disponibile dal 29 maggio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Poker Face.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per maggio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a maggio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Ritorno al Futuro (dal 1° al 3 maggio 2026), Il Signore degli Anelli (dal 4 all’8 maggio 2026), Antonio Albanese (dal 9 al 15 maggio 2026), Sergio Leone (dal 16 al 22 maggio 2026), Revenge (dal 23 al 29 maggio 2026) e Clint Eastwood (dal 30 maggio al 5 giugno 2026). Abbiamo inoltre la collection dedicata a Downton Abbey (tutte e 6 le stagioni), la finale di Pechino Express – L’estremo oriente e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a maggio 2026 su NOW e Sky tra le novità lato film, serie TV, show e documentari:

Breve storia d’amore – 4 maggio 2026

L’assassinio di Gianni Versace: American Crime Story – 5 maggio 2026

L’anello del Nibelungo (Sky Classica) – 5 maggio 2026

La casa delle bambole di Gabby – Il film – 9 maggio 2026

My Mother’s Wedding – 10 maggio 2026

DIDDY – Il prezzo del successo (documentario) – 11 maggio 2026

Pechino Express – L’estremo oriente (finale) – 14 maggio 2026

Radio Italia Live – 15 maggio 2026, 20:40

BARDOT (Sky Arte) – 16 maggio 2026

Chicago Med (nuovi episodi stagione 11) – dal 20 maggio 2026

Chicago Fire (nuovi episodi stagione 14) – dal 20 maggio 2026

Chicago P.D. (nuovi episodi stagione 13) – dal 20 maggio 2026

Tutto il male del mondo (documentario) – 20 maggio 2026

Downton Abbey (stagioni 1-6) – 21 maggio 2026

Francesca e Giovanni – Una storia d’amore e di mafia – 23 maggio 2026

The Serpent Queen (stagione 1) – 23 maggio 2026

Nazzi racconta: Desirée Piovanelli – 29 e 30 maggio 2026

Come ti muovi, sbagli – 31 maggio 2026

Quattro Matrimoni (nuova stagione) – 31 maggio 2026

Euphoria (nuovi episodi stagione 3) – ogni lunedì

GialappaShow (nuovi episodi stagione 7) – ogni lunedì su Sky Uno (e TV8)

Cucine da Incubo (stagione 12) – ogni domenica

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a maggio 2026. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

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