Garmin si prepara a rinnovare in modo sostanzioso la sua app Garmin Connect, il cuore pulsante dell’ecosistema degli smartwatch Garmin. Le novità riguardano le funzioni social, la privacy, i piani di allenamento e la gestione della nutrizione, con un’espansione che avvicina la piattaforma, almeno nella struttura, a qualcosa di simile a Strava.

La trasformazione più evidente riguarda il sistema di relazioni tra utenti. Fino ad oggi, Garmin Connect funzionava principalmente come una rete di connessioni reciproche: per seguire qualcuno era necessaria un’approvazione, esattamente come in una tradizionale richiesta di amicizia. Il nuovo modello introduce invece un sistema di follower asimmetrico, dove sarà possibile seguire altri account senza che questi debbano per forza ricambiare, mentre i follow reciproci continueranno a definire la cerchia degli “amici”. Le connessioni già esistenti verranno reinterpretate automaticamente come follower, senza bisogno di riconfigurare nulla.

All’interno di questa nuova struttura social trovano posto anche LiveTrack e GroupTrack, le funzioni di condivisione della posizione in tempo reale durante un’uscita in corsa o in bici. L’integrazione sembra puntare a rendere la selezione dei destinatari più fluida, probabilmente legandola direttamente alla lista di follower o di amici, con permessi più chiari e gestibili. Accanto a questo, arriva la funzione “Authorized Viewer”: grazie a essa, si potrà concedere a un altro utente Garmin Connect l’accesso completo in lettura ai propri dati, un’opzione molto utile per chi si allena con un coach o vuole confrontare le proprie performance con un amico.

Le impostazioni sulla privacy vengono ristrutturate di pari passo, con nuove opzioni di visibilità che fanno riferimento esplicito a follower e gruppi. Questo significa avere un controllo più granulare su chi può vedere attività, dettagli del profilo, badge e altre informazioni. Vale la pena segnalare che gli account per bambini avranno accesso solo a una versione molto limitata di queste funzioni social, una scelta di prudenza che appare del tutto condivisibile.

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Allenamenti più strutturati e il nodo Garmin Connect+

Sul fronte dell’allenamento, Garmin sta ridisegnando i piani disponibili in Garmin Connect introducendo tre livelli di difficoltà: Beginner, Challenger e Achiever. Questo sistema di progressione più definito permetterà di adattare il piano ai propri obiettivi e di regolarne la difficoltà, con alcune modifiche che richiederanno un aggiornamento dei piani già in uso. Si intravedono anche segnali di un ampliamento verso l’allenamento della forza, con riferimenti a manubri, sessioni a corpo libero e attività di recupero a basso impatto che suggeriscono un’espansione ben oltre la sola corsa. Infine, Garmin ha annunciato miglioramenti al workflow del tracciamento della nutrizione, anche se i dettagli su questo specifico aggiornamento sono ancora scarsi.

Tutto questo si inserisce in un contesto già segnato dal lancio di Garmin Connect+, avvenuto il 27 marzo 2025 e disponibile anche in Italia al prezzo di 8,99 € al mese oppure 89,99 € all’anno, con 30 giorni di prova gratuita attivabili direttamente dall’app. L’abbonamento include funzionalità come l’Active Intelligence basata su intelligenza artificiale (ancora in fase di sviluppo), una dashboard delle performance interattiva, coaching avanzato con video, un LiveTrack potenziato e contenuti social esclusivi come badge e sfide. Garmin ha confermato che la versione gratuita di Connect rimarrà tale e che nessuna funzione già esistente diventerà a pagamento, ma le novità future potrebbero essere riservate in parte agli abbonati.

Ed è proprio qui che si apre la questione più interessante: non è ancora chiaro quali delle nuove funzioni, tra il sistema di follower, l’Authorized Viewer e i piani di allenamento rinnovati, saranno disponibili per tutti e quali richiederanno invece un abbonamento Connect+. La risposta potrebbe cambiare notevolmente il peso di questo aggiornamento per chi preferisce restare sulla versione gratuita.