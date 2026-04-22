Con l’arrivo di iOS 26, Apple CarPlay sta vivendo una profonda trasformazione che interessa, tra le altre cose, il design rinnovato secondo il linguaggio visivo Liquid Glass, i widget dinamici, la possibilità di riprodurre video in auto e l’apertura agli assistenti AI. A queste si aggiungono ora tre aggiornamenti recenti che ampliano ulteriormente le possibilità d’uso dell’interfaccia a bordo auto. Aggiornamenti che mostrano la direzione intrapresa da CarPlay che sta diventando sempre più una piattaforma aperta e funzionale, capace di accogliere categorie di app che fino a poco tempo fa ne erano escluse o presenti solo in forma limitata.

Widget sportivi con Apple Sports

La prima novità riguarda Apple Sports. L’app sportiva gratuita di Apple ha ricevuto un aggiornamento che introduce il supporto ai widget direttamente nell’interfaccia di CarPlay. Sfruttando le nuove capacità di iOS 26, Apple Sports è ora disponibile sui display delle automobili con i widget compatti che consentono di controllare i risultati in tempo reale, le squadre preferite e gli aggiornamenti sui campionati senza dover aprire l’applicazione. La configurazione avviene dall’iPhone, tramite Impostazioni, e i widget compaiono a sinistra della schermata principale di CarPlay.

L’intelligenza artificiale su CarPlay grazie a Perplexity

La seconda novità riguarda l’intelligenza artificiale. Con il rilascio di iOS 26.4, Apple ha introdotto una nuova categoria di app compatibili con CarPlay. ChatGPT era stato il primo a debuttare; ora anche Perplexity ha reso disponibile la propria applicazione per la piattaforma. L’interazione avviene completamente con la voce e Apple ha imposto restrizioni precise per garantire la sicurezza alla guida. Per questo motivo le app di questo tipo non possono gestire le funzioni del veicolo né controllare le impostazioni dell’iPhone, e l’attivazione deve avvenire manualmente. Si tratta di un’apertura importante in attesa del rinnovamento più profondo di Siri, più volte annunciato ma ancora in fase di lavorazione.

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L’aggiornamento di WhatsApp

La terza novità riguarda WhatsApp. La celebre app di messaggistica ha rilasciato una versione di CarPlay completamente ridisegnata. La nuova interfaccia permette di sfogliare i contatti, consultare la cronologia delle chiamate, fissare le conversazioni preferite e avviare le chiamate direttamente dall’app. Un cambiamento importante che avvicina l’esperienza CarPlay di WhatsApp a quella già disponibile su Android Auto.