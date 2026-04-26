Mancano ormai meno di sei mesi al probabile lancio della nuova serie top di gamma di Apple, rappresentata rispettivamente da iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Nel frattempo, alcuni leak e un’unità dummy svelerebbero significativi passi in avanti per la fotocamera di iPhone 18 Pro Max, ma non solo. Secondo un analista, il nuovo modello standard di Apple, iPhone 18, potrebbe portare miglioramenti anche alla RAM: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone 18 Pro Max: i cambiamenti alla fotocamera

Il primo dei cambiamenti riportati riguarda, com’era lecito aspettarsi, la Dynamic Island sul lato anteriore. Stando alle prime ricostruzioni basate sul modello dummy trapelato in Rete, la Dynamic Island sarebbe più piccola del 25% rispetto al passato, passando così dai 20 millimetri precedenti di iPhone 17 Pro ai futuri 15 millimetri. Un aspetto che probabilmente lascerà ancora delusi coloro che confidavano nell’introduzione del punch-hole, che verrà probabilmente riservato al modello di iPhone dedicato al ventennale, previsto in uscita nel 2027.

Ma arriviamo al punto più interessante in termini di cambiamenti, rappresentato dal modulo fotocamere posteriore. Stando a queste ricostruzioni, lo spessore sarebbe leggermente aumentato, passando dai 11,23 millimetri di iPhone 17 Pro Max ai 11,54 millimetri del prossimo modello. Includendo le lenti nella misura, poi, si arriverebbe ad un totale di 13,77 millimetri, paragonato ai 12,92 millimetri del modello precedente.

Uno spazio extra che, ragionando, potrebbe suggerire che Apple stia lavorando a sensori di maggiori di dimensioni maggiori, o eventualmente uno zoom ottico di 5x, rispetto allo zoom 4x dell’anno scorso. Ricordiamo infatti che, nel corso degli ultimi anni, Apple ha introdotto sensori via via più ampi: per avere un riferimento, iPhone 17 Pro Max presentava un sensore con formato da 1/1,28 pollici di diagonale, lo stesso utilizzato da Vivo X200 Ultra per intenderci. Cambiamenti previsti anche per le dimensioni del dispositivo stesso, che potrebbe dunque presentare un’altezza e una larghezza maggiori: un aspetto, questo, che si tradurrebbe anche in una maggior capacità per la batteria.

iPhone 18: 12 GB di RAM?

Passi in avanti significativi previsti anche per il prossimo modello standard: a detta delle dichiarazioni su X di un analista, il nuovo iPhone 18 potrebbe offrire 12 GB di RAM, allineandosi dunque al quantitativo visto su iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max visto l’anno scorso. Un’esigenza dettata probabilmente dal nuovo chip proprietario, A20, con nodo produttivo a 2 nanometri di TSMC. Si tratterebbe a tutti gli effetti del primo caso, per un modello standard, di un quantitativo così significativo di RAM, capace potenzialmente di apportare un miglioramento sensibile nelle prestazioni generali del dispositivo.

This rumor making the rounds again, add 12GB of RAM. https://t.co/vP14mEn5le — Dan Nystedt (@dnystedt) April 24, 2026

Come sempre vi invitiamo a prendere tali informazioni con le pinze, trattandosi di indiscrezioni che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) direttamente da parte della compagnia produttrice di Cupertino. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Apple, che arriveranno nel corso dei primi mesi autunnali: per il modello standard, iPhone 18, ci sarà invece da attendere i primi mesi del 2027.