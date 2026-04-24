Quando si parla di Apple il discorso non si limita ai semplici aggiornamenti di iPhone e Mac, ma si estende spesso e volentieri a visioni di lungo periodo che, se confermate, potrebbero ridefinire interi segmenti tecnologici. È proprio in questa direzione che va l’ultima indiscrezione condivisa da Mark Gurman, una fonte ormai ben nota che segue da vicino il mondo della mela morsicata.

Secondo quanto riportato infatti, l’azienda di Cupertino starebbe lavorando contemporaneamente su ben sei nuove categorie di prodotto di rilievo, un dettaglio tutt’altro che trascurabile considerando quanto raramente Apple si avventuri in territori completamente inesplorati.

Sei nuove categorie per il futuro di Apple

Gurman avrebbe indicato una serie di dispositivi che, nel loro insieme, delineano una strategia piuttosto chiara: espandere l’ecosistema Apple ben oltre gli attuali confini, puntando in maniera decisa su intelligenza artificiale, wearable e smart home.

Tra questi troviamo innanzitutto una nuova generazione di AirPods con funzionalità avanzate legate all’intelligenza artificiale, un’evoluzione che, sebbene interessante, non rappresenterebbe a tutti gli effetti una categoria completamente nuova, quanto piuttosto un’estensione di un prodotto già esistente.

Decisamente più significativi invece gli occhiali intelligenti, spesso indicati come Apple Glasses, un progetto di cui si parla ormai da tempo e che potrebbe concretizzarsi tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, anche se la reale disponibilità sul mercato dovrebbe slittare direttamente al 2027.

Accanto a questi troviamo anche un dispositivo piuttosto curioso, noto internamente come Pendant: si tratterebbe di un wearable basato sull’intelligenza artificiale, pensato come alternativa (o forse complemento) sia agli AirPods sia agli occhiali smart. In questo caso, come già emerso in precedenza, il funzionamento dovrebbe dipendere fortemente da un iPhone abbinato, soprattutto per quanto riguarda l’elaborazione tramite Siri e le funzionalità IA.

Una parte consistente di questa nuova ondata di prodotti riguarda poi il mondo della smart home, un settore in cui Apple, pur essendo presente, non ha mai realmente dominato.

Tra le novità più interessanti troviamo quello che viene spesso definito HomePad, ovvero un display intelligente che dovrebbe rappresentare una sorta di hub domestico evoluto. Secondo le indiscrezioni, il lancio potrebbe avvenire già questo autunno, verosimilmente in concomitanza con la presentazione dei nuovi iPhone.

Non meno intrigante è il cosiddetto robot da tavolo, un prodotto che, almeno sulla carta, potrebbe portare l’interazione domestica a un livello completamente nuovo; in questo caso tuttavia, le tempistiche appaiono più incerte, inizialmente previsto per il 2027 il lancio potrebbe essere rimandato addirittura al 2028.

Chiude il quadro una telecamera di sicurezza per la casa, un dispositivo che andrebbe ad ampliare ulteriormente l’offerta Apple Home e che, secondo quanto riportato, potrebbe arrivare entro la fine di quest’anno.

Un aspetto che emerge in maniera piuttosto evidente, e che vale la pena sottolineare, riguarda il ruolo centrale dell’iPhone all’interno di questo ecosistema. Molti di questi dispositivi infatti, dovrebbero fare affidamento proprio allo smartphone Apple per la gestione delle funzionalità più avanzate, in particolare quelle legate all’intelligenza artificiale e a Siri.

Si tratta di una scelta strategica che, da un lato rafforza ulteriormente il legame tra i vari prodotti Apple, e dall’altro potrebbe semplificare lo sviluppo e l’ottimizzazione delle nuove tecnologie.

Ovviamente, come spesso accade in questi casi, è bene mantenere un certo grado di cautela, si tratta pur sempre di indiscrezioni, per quanto provenienti da una fonte attendibile come Gurman, e non è dunque chiaro in che forma questi prodotti arriveranno effettivamente sul mercato, né se tutti vedranno davvero la luce.

Quello che appare evidente però, è che Apple starebbe preparando una fase di espansione piuttosto ambiziosa, con l’obiettivo di presidiare nuovi ambiti tecnologici e, allo stesso tempo, rafforzare ulteriormente il proprio ecosistema.