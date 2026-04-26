Dopo mesi di indiscrezioni, pare che si avvicini il momento in cui Apple introdurrà gli annunci pubblicitari in Apple Maps, decisione che potrebbe generare qualche lamentela tra gli utenti.

Stando a quanto si apprende, tale novità dovrebbe essere introdotta nel corso dell’estate (al momento non c’è una data precisa) e alcuni interessanti dettagli sono già emersi nella release beta di iOS 26.5.

Cosa sappiamo degli annunci in Apple Maps

Sulla base di quanto è emerso sino ad oggi, gli annunci pubblicitari dovrebbero essere visualizzati nell’interfaccia di ricerca di Apple Maps e, a seconda di ciò che viene ricercato, dei “consigli” pertinenti verranno mostrati per primi nei risultati.

Pare, inoltre, che il colosso di Cupertino stia implementando una nuova funzionalità “Luoghi suggeriti”, che mostrerà agli utenti consigli basati sulle tendenze nelle vicinanze e sulle ricerche recenti (in tale sezione saranno mostrati anche gli annunci).

In una fase iniziale gli annunci pubblicitari dovrebbero essere implementati per tutti gli utenti su iPhone e iPad negli Stati Uniti e in Canada e non sarà possibile disattivarli. In futuro, probabilmente anche in base agli esiti della fase sperimentale, tale novità verrà estesa pure ad altri Paesi.

Il colosso di Cupertino ha precisato che gli annunci pubblicitari in Apple Maps saranno chiaramente contrassegnati come tali con un’apposita etichetta, in modo simile a come vengono visualizzati gli annunci nei risultati di ricerca dell’App Store e le aziende interessate avranno la possibilità di fare offerte per gli spazi pubblicitari (come sullo store) e quella più alta per un determinato periodo di tempo sarà mostrata agli utenti.

L’azienda ha già rassicurato gli utenti che la loro posizione e gli annunci visualizzati o con i quali avranno delle interazioni non saranno associati al loro account Apple e i dati non saranno condivisi con terze parti.

Nelle prossime settimane ne sapremo di più.