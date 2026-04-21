Per anni il mondo delle CPU desktop è rimasto sorprendentemente statico. Più core, qualche MHz in più, piccoli affinamenti ma niente che riuscisse davvero a cambiare le regole del gioco. Poi è arrivata AMD con la 3D V-Cache, e qualcosa si è mosso sul serio. All’inizio era una soluzione affascinante ma con dei compromessi, una prima generazione che mostrava chiaramente il potenziale ma anche i suoi limiti. Con la seconda generazione, AMD ha iniziato a rifinire l’idea, migliorando termiche e comportamento. Oggi, con questa Dual Edition, quella visione arriva alla sua forma più completa: doppia 3D V-Cache, meno compromessi, più coerenza.

È stato un percorso evolutivo tutt’altro che banale, e ora ci troviamo davanti a un processore che, almeno sulla carta, promette di fare davvero la differenza soprattutto fuori dal gaming, dove si gioca la partita più importante. Ma quanto cambia davvero? E soprattutto, dove si sente di più la differenza?

La 3D V-Cache raddoppia e si sente

Il Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition rappresenta un’evoluzione più profonda di quanto il nome possa far pensare, perché interviene proprio nel punto più critico dell’architettura X3D: la distribuzione della cache tra i CCD. Se nel modello precedente la seconda generazione di 3D V-Cache aveva già introdotto il nuovo posizionamento sotto i core Zen 5, migliorando il comportamento termico, qui AMD compie il passo successivo eliminando definitivamente l’asimmetria tra i due chiplet.

Dal punto di vista architetturale, il processore è composto da due CCD da 8 core Zen 5 ciascuno, ma a differenza del 9950X3D entrambi sono dotati di stack di 3D V-Cache di seconda generazione, portando la cache totale fino a 208 MB tra L2 e L3 . Questo significa che non esiste più una distinzione tra un CCD “cache-optimized” e uno “frequency-optimized”: entrambi operano con lo stesso profilo di latenza e capacità, eliminando uno dei principali “colli di bottiglia” delle precedenti CPU X3D.

La seconda generazione della 3D V-Cache mantiene il design “inverted”, con la cache posizionata sotto il core complex die. Questo consente ai core Zen 5 di restare a diretto contatto con l’IHS e quindi con il sistema di raffreddamento, mentre la cache, meno sensibile alle variazioni termiche, viene isolata nella parte inferiore del package. Il risultato è una resistenza termica migliorata fino al 46% rispetto alle implementazioni precedenti , che non è solo un dato teorico ma ha implicazioni dirette sulla sostenibilità delle frequenze sotto carico prolungato.

La vera differenza però emerge nel comportamento dinamico del processore. Nei modelli X3D tradizionali, il sistema operativo e il firmware AMD dovevano gestire in modo attivo il core parking, indirizzando i thread verso il CCD con cache nei carichi gaming e verso quello senza cache nei workload ad alta frequenza. Con il 9950X3D2 questo meccanismo perde gran parte della sua complessità: non essendoci più un CCD “lento” o “veloce”, la schedulazione diventa più lineare, con benefici evidenti nei carichi misti e nelle applicazioni che alternano thread sensibili alla latenza e thread puramente computazionali.

Questo si traduce in una CPU che mantiene i vantaggi tipici della 3D V-Cache, quindi latenze ridotte e alto cache hit rate, ma senza penalizzare il comportamento multi-core. Non a caso AMD ha potuto spingere il TDP fino a 200W e mantenere frequenze di boost fino a 5.6 GHz , segno che il limite termico che frenava le precedenti X3D è stato in buona parte mitigato.

Anche lato software il paradigma cambia leggermente. Le ottimizzazioni introdotte con il chipset driver, come l’AMD Provisioning Packages Service, continuano a gestire dinamicamente frequenze, consumi e core parking, ma nel caso del 9950X3D2 il loro ruolo è meno “correttivo” e più di affinamento, perché l’hardware è già intrinsecamente più coerente. Lo stesso vale per il 3D V-Cache Performance Optimizer e per il database di compatibilità applicativa: restano strumenti utili, ma operano su una base architetturale molto più uniforme.

Il confronto con il “vecchio” Ryzen 9, c’è la sorpresa

Il confronto tra Ryzen 9 9950X3D e il nuovo Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition va letto andando oltre numeri superficiali come core e frequenze, perché sulla carta le differenze sembrano minime, mentre a livello architetturale cambia molto di più.

Entrambi i processori condividono una configurazione da 16 core e 32 thread basata su Zen 5, con frequenze molto vicine: il 9950X3D raggiunge un boost massimo leggermente più alto, mentre il 9950X3D2 si ferma a 5,6 GHz, mantenendo invariato il base clock a 4,3 GHz. Questo significa che il nuovo modello non nasce per spingere sulle frequenze pure, ma su un altro parametro chiave: la cache e il modo in cui viene utilizzata.

Il 9950X3D si fermava a 144 MB complessivi tra L2 e L3, con la 3D V-Cache presente su un solo CCD. Il 9950X3D2 porta questo valore a 208 MB totali, ma soprattutto introduce la vera novità: la 3D V-Cache è presente su entrambi i CCD . Questo elimina completamente l’asimmetria interna del processore, dove prima esisteva un chiplet ottimizzato per la latenza e uno per le alte frequenze.

Il risultato è un comportamento molto più uniforme. Nei modelli precedenti, la gestione dei thread richiedeva un lavoro attivo da parte del sistema operativo e del firmware per indirizzare i carichi sul CCD corretto, sfruttando il cosiddetto core parking. Con il 9950X3D2 questa distinzione viene meno: ogni core ha accesso allo stesso livello di cache, riducendo la dipendenza dalla schedulazione e migliorando la coerenza nei carichi misti.

Dal punto di vista termico ed energetico, però, il salto è evidente. Il 9950X3D operava con un TDP di 170W, mentre il 9950X3D2 sale a 200W, con limiti di potenza più elevati anche lato piattaforma . Questo incremento è la conseguenza diretta di una CPU che non deve più “limitarsi” per gestire l’asimmetria tra i CCD e può mantenere un comportamento più aggressivo su tutti i core.

Questo si riflette anche nelle esigenze di raffreddamento: se il 9950X3D poteva essere gestito con soluzioni a liquido di fascia alta ma non estrema, il 9950X3D2 richiede chiaramente dissipatori più spinti, tipicamente AIO da 360 mm o equivalenti, per mantenere temperature sotto controllo e sfruttare appieno il margine disponibile.

Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, la piattaforma di test

Per la recensione del Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition abbiamo aggiornato la piattaforma di test mantenendo però una forte continuità con quella utilizzata in precedenza, così da garantire confronti il più possibile coerenti.

Il processore è stato installato su una Gigabyte AORUS X870E Master X3D Ice, una scheda madre di fascia altissima per piattaforma AM5. Rispetto alla precedente ROG Crosshair X870E Hero, si tratta di una soluzione perfettamente comparabile per caratteristiche e posizionamento, e abbiamo colto l’occasione per testare questa nuova proposta Gigabyte senza introdurre variabili rilevanti sul piano prestazionale. La memoria resta invariata, con moduli DDR5 a 6000 MHz configurati tramite profilo EXPO.

Sul fronte dissipazione abbiamo utilizzato il nuovo ASUS ROG Ryujin IV SLC da 360 mm, una soluzione di alto livello scelta per garantire un controllo ottimale delle temperature anche sotto carichi prolungati. Lo storage è stato affidato a un Samsung 9100 Pro PCIe 5.0 da 1 TB, un componente che in questo contesto ha un impatto marginale sulle prestazioni complessive, ma che assicura comunque il massimo in termini di reattività.

Un punto chiave riguarda la scheda video: abbiamo mantenuto la NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition, la stessa utilizzata per i test del precedente Ryzen 9 9950X3D. Questo ci ha permesso di avere dati perfettamente allineati e di isolare il comportamento della CPU senza interferenze esterne.

Proprio per questo motivo, il confronto diretto è stato effettuato esclusivamente con il Ryzen 9 9950X3D, così da evidenziare in modo chiaro le differenze tra le due generazioni, mantenendo condizioni di test il più possibile uniformi.

Quanto spinge di più il nuovo AMD Ryzen 9 9950X3D2?

Il Ryzen 9 9950X3D2 introduce un miglioramento misurabile rispetto al precedente Ryzen 9 9950X3D, soprattutto nei carichi di lavoro professionali e multi-thread, dove la nuova configurazione con dual 3D V-Cache consente di sfruttare in modo più efficace l’intera CPU.

Partendo da Cinebench 2026, si osserva un incremento contenuto ma concreto: il punteggio multi-core cresce di circa il +2,5%, mentre il single-core mostra un margine leggermente superiore rispetto ai riferimenti, segno di un comportamento più aggressivo in boost. Questo andamento si riflette anche in altri benchmark sintetici: Geekbench 6 Multi-Core migliora di circa il +5,5%, evidenziando un vantaggio nella gestione dei carichi paralleli.

Nei carichi di rendering CPU, V-Ray registra un incremento medio di circa +7,3%, confermando il miglior sfruttamento delle risorse nei workload più pesanti. Va comunque specificato che il rendering su CPU, in presenza di una GPU potente all’interno di una workstation, rappresenta oggi più un test dimostrativo che un reale scenario d’uso quotidiano, dove l’accelerazione GPU è ormai predominante.

Aprendo invece una parentesi più concreta sull’utilizzo reale, i miglioramenti più interessanti emergono nei software di content creation. In Photoshop e Premiere Pro si registrano incrementi nell’ordine del +2,5% – +7,5%, ma il dato più rilevante non è solo la percentuale: durante l’uso quotidiano si percepisce una maggiore reattività generale, con timeline più fluide, esportazioni più consistenti e una gestione più stabile dei carichi misti. Non è quindi solo una questione di numeri, ma di esperienza utente complessivamente più solida.

Anche nei workload di sviluppo si confermano miglioramenti concreti. La build di Chromium mostra un guadagno di circa il +6,5%, evidenziando come la nuova struttura della cache favorisca operazioni complesse e fortemente dipendenti dalla latenza e dall’accesso ai dati.

Come interpretare un benchmark Accanto ai numeri puri, c’è un aspetto che emerge chiaramente utilizzando il sistema nel quotidiano: con questa generazione AMD è riuscita a fare un passo avanti concreto anche sul piano della maturità della piattaforma. I tempi di boot, storicamente non sempre rapidissimi su AM5, restano leggermente inferiori rispetto alle controparti Intel, ma risultano sensibilmente migliorati e soprattutto più costanti. Allo stesso modo, la stabilità generale del sistema operativo è cresciuta in modo evidente. Un segnale interessante arriva anche dalla gestione della connettività. Le soluzioni Wi-Fi basate su chipset MediaTek, spesso adottate sulle schede madri AMD, hanno mostrato un comportamento molto più stabile rispetto al passato, con connessioni più affidabili e meno soggette a fluttuazioni. È un miglioramento meno “visibile” rispetto a un benchmark, ma che incide direttamente sull’esperienza d’uso quotidiana. Più in generale, ciò che colpisce è la sensazione di maggiore fluidità complessiva del sistema. Non si tratta solo di punteggi più alti nei test sintetici, ma di una piattaforma che risponde meglio, con una gestione più uniforme dei carichi anche nelle applicazioni professionali. Software complessi, progetti pesanti e workload misti risultano più gestibili, con meno incertezze e una risposta più immediata. È un aspetto fondamentale su una fascia così alta di processori, dove non si cerca solo la prestazione massima, ma anche continuità e affidabilità. A margine di questo, anche i benchmark professionali confermano il quadro: test come MATLAB, SPEC Workstation e carichi legati alla simulazione e al data processing mostrano miglioramenti diffusi, spesso nell’ordine del +5% fino a oltre il +10% nei casi più favorevoli, soprattutto in scenari dove la latenza e l’accesso alla cache giocano un ruolo determinante. Non sono numeri rivoluzionari presi singolarmente, ma contribuiscono a delineare una piattaforma più solida, coerente e pronta per un utilizzo professionale continuativo.

Quanta spinta in OC

Per quanto riguarda l’overclock, abbiamo adottato un approccio misto, attivando tutte le ottimizzazioni automatiche avanzate della scheda madre e lasciando al tempo stesso attivi i meccanismi di boosting dinamico AMD. Non siamo intervenuti con tuning manuali estremi su voltaggi o frequenze, ma abbiamo sfruttato i profili più spinti messi a disposizione dalla piattaforma, ottenendo una configurazione molto vicina a quella che un utente enthusiast potrebbe realisticamente replicare.

Un aspetto importante è che i risultati ottenuti sono stati ripetuti più volte, mostrando una buona coerenza tra le diverse sessioni di test, segno che non si tratta di un comportamento occasionale ma di un profilo stabile su questa specifica configurazione.

Entrando nei numeri, il confronto con i valori di riferimento evidenzia uno scostamento significativo. Nei dati standard, il Ryzen 9 9950X3D2 si attesta intorno ai 555 punti in single-core e 9975 punti in multi-core su Cinebench 2026 . Con la nostra configurazione, spingendo al massimo le ottimizzazioni della scheda madre, abbiamo registrato 745 punti in single-core e 10.172 punti in multi-core. Questo si traduce in:

+34,2% in single-core

+2% circa in multi-core

Il dato multi-core è perfettamente in linea con quanto ci si può aspettare da una piattaforma ottimizzata, mentre il risultato in single-core è decisamente più alto del riferimento. Questo comportamento è riconducibile alla combinazione di BIOS aggiornato, gestione energetica più aggressiva e profili avanzati della motherboard, che permettono al processore di mantenere frequenze di boost più elevate e più costanti.

È importante sottolineare che non si tratta di un overclock manuale tradizionale, ma di una forma evoluta di auto-ottimizzazione della piattaforma, dove scheda madre e firmware giocano un ruolo determinante nel definire il comportamento finale della CPU.

Non prendetelo per giocare

Sul fronte gaming, il Ryzen 9 9950X3D2 si posiziona esattamente dove ci si aspetterebbe: al vertice, ma senza introdurre cambiamenti sostanziali rispetto al precedente Ryzen 9 9950X3D. E questo è un punto fondamentale da contestualizzare correttamente.

Già la generazione precedente rappresentava uno dei riferimenti assoluti per il gaming su desktop, grazie alla 3D V-Cache e alla capacità di ridurre le latenze nei carichi tipici dei motori di gioco. Il nuovo modello mantiene questo vantaggio, ma non lo amplia in modo significativo. Le prestazioni restano sostanzialmente allineate, con differenze minime che difficilmente si traducono in un’esperienza percepibile durante il gioco.

Entrando nel concreto, in titoli come Cyberpunk 2077 e Battlefield 6 abbiamo rilevato variazioni nell’ordine dell’1%, quindi perfettamente trascurabili nel contesto reale. Nei nostri tanti test abbiamo trovato un singolo caso, DOOM: The Dark Ages, dove abbiamo registrato un incremento intorno al +5%, ma si tratta di un comportamento isolato che non riteniamo significativo ai fini della valutazione complessiva.

Ed è proprio qui che emerge la vera natura di questo aggiornamento: il 9950X3D2 non è un processore pensato per chi gioca e basta. Se l’obiettivo è esclusivamente il gaming, il salto rispetto al 9950X3D è praticamente nullo e non giustifica un upgrade.

Dove invece il nuovo modello fa la differenza è tutto ciò che ruota attorno al gaming e va oltre: stabilità della piattaforma, gestione dei carichi misti, e soprattutto utilizzo in ambito professionale. È in questi scenari che la nuova configurazione con doppia 3D V-Cache mostra i suoi vantaggi, offrendo un comportamento più uniforme e prevedibile.

I consumi crescono, le temperature no

Il Ryzen 9 9950X3D2 mantiene un comportamento molto simile al precedente Ryzen 9 9950X3D nell’utilizzo quotidiano, ma introduce un profilo energetico più aggressivo quando viene portato al limite.

Nelle operazioni di base, il consumo resta sotto i 40W, con temperature che si mantengono intorno ai 45°C, garantendo un sistema silenzioso e reattivo. Anche nei carichi di produttività leggeri e medi, il comportamento è sostanzialmente invariato rispetto alla generazione precedente: si sale a circa 60-70W con temperature attorno ai 60°C, segno che nell’uso reale non ci sono differenze rilevanti.

In ambito gaming, il nuovo modello si posiziona su valori leggermente più alti, ma comunque ben gestiti: durante le nostre sessioni ci siamo attestati intorno ai 160W, con temperature stabili sui 66°C. Un risultato assolutamente in linea con una CPU di questa fascia, soprattutto considerando che parliamo di uno scenario prolungato e realistico.

Il vero cambiamento emerge sotto carico massimo. Nei test più intensi e nei benchmark, il 9950X3D2 può arrivare fino a 245W, un incremento significativo rispetto ai circa 200W del modello precedente. Nonostante questo, la gestione termica si è dimostrata molto solida: nel nostro caso le temperature non hanno mai superato gli 82°C, rimanendo quindi pienamente sotto controllo con un sistema di raffreddamento adeguato.

AMD ha vinto, il Ryzen 9 9950X3D2 mostra i muscoli

Il Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition rappresenta il punto più avanzato raggiunto da AMD con la 3D V-Cache. Non è un salto netto nei numeri, e questo va detto subito, ma è un’evoluzione che interviene dove serviva davvero, cioè nella coerenza del comportamento e nell’efficienza nei carichi reali.

Se si guarda ai dati, in ambito produttività il miglioramento medio si colloca intorno a un +6% circa, con scenari più leggeri che restano tra il +2% e il +5% e carichi più specifici, legati a cache e latenza, che possono spingersi anche oltre il +10%. È un incremento che, preso da solo, può sembrare contenuto. Ma nel momento in cui si passa all’utilizzo quotidiano, soprattutto in contesti professionali, la differenza si percepisce in modo molto più netto: maggiore reattività, meno incertezze nei carichi misti, una sensazione generale di sistema più “solido”.

Il prezzo resta un elemento centrale. Gli 969 euro annunciati in Italia sono una cifra importante. In un periodo in cui costruire un PC di fascia alta è sempre più costoso, anche a causa dell’andamento dei prezzi delle RAM, si tratta di una scelta che ha senso solo in un contesto ben preciso. Chi cerca una CPU per un PC gaming non troverà motivazioni concrete per preferirla al modello precedente. Ma chi lavora con il PC, chi deve investire su una macchina che produca valore nel tempo, oggi si trova davanti alla proposta più completa disponibile.

C’è poi un altro aspetto che non va sottovalutato. Con questa generazione, AMD non ha semplicemente migliorato un prodotto esistente, ma ha portato a maturazione un’idea che per anni è stata vista come una soluzione di nicchia. Oggi quella stessa idea è diventata una base solida, credibile, pronta per essere sfruttata senza compromessi evidenti. Il 9950X3D2 non è tanto una CPU da interpretare come upgrade obbligato, ma come riferimento. È il tipo di prodotto che definisce uno standard, ad oggi molto difficile da superare.