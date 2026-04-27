Nei giorni scorsi il team di Apple ha annunciato che è in arrivo la terza stagione di Silo, serie TV basata sull’omonima trilogia bestseller del New York Times di Hugh Howey, che ha già conquistato tantissimi utenti di Apple TV.

La protagonista Rebecca Ferguson torna per una nuova stagione che sembra avere tutte le carte in regola per tenere gli spettatori incollati allo schermo, almeno ciò è quanto suggerisce il trailer pubblicato dal colosso di Cupertino.

La terza stagione di Silo su Apple TV

Stando a quanto viene reso noto da Apple, la terza stagione di Silo prosegue la saga di una società distopica di 10.000 persone che vivono sottoterra in circostanze misteriose, rivelando al contempo le origini di questa società, ambientate secoli prima. Ecco la trama:

Nel presente, Juliette Nichols (Ferguson) sopravvive alla “pulizia” forzata, ma ritorna con la memoria compromessa, mentre il silo si riprende dalla ribellione e affronta una nuova, pericolosa minaccia. Nel frattempo, nel “Prima dei Tempi”, la giornalista Helen Drew (Jessica Henwick) e il deputato Daniel Keene (Ashley Zukerman) scoprono una cospirazione che li trascina in una catena di eventi dalle conseguenze catastrofiche e irreversibili.

La terza stagione è composta da 10 episodi e farà il suo esordio su Apple TV con il primo episodio il 3 luglio, seguito da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 4 settembre 2026.

Prodotta da Apple Studios, Silo potrà contare anche su una quarta e ultima stagione.

Ricordiamo che è possibile provare gratuitamente Apple TV per 7 giorni, dopo i quali il servizio ha un costo di 9,99 euro al mese. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.