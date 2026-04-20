Se siete alle prese con la scelta di una nuova scheda video per una build da gaming medio-gamma, ma non avete ancora trovato il modello giusto, oggi vogliamo segnalarvi una buona offerta per la ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC Edition, attualmente in promozione su Amazon con uno sconto del 21% sul prezzo di listino.
Ovviamente la proposta è più interessante per chi sta valutando una piattaforma recente, compatibile per intenderci con le ultime tecnologie NVIDIA che, come visto di recente nei nostri test con DMFG, permettono a questa GPU di spingersi anche oltre il gaming a 1080P e ray-tracing abilitato.
ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC: a questo prezzo diventa molto più interessante
Come anticipato sopra, oggi la RTX 5060 di ASUS è disponibile su Amazon con uno sconto del 21%, un taglio che rende questa scheda decisamente più appetibile rispetto al prezzo attuale sulla piattaforma, ovvero 422,59 euro. Abbiamo provato la NVIDIA GeForce RTX 5060 in diverse salse e con molti giochi / benchmark, vi lasciamo qualche link che potrebbe risultare utile per la scelta:
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Basata su una GPU Blackwell GB206-250, RTX 5060 offre un totale di 3.840 Cuda Core, abbinati a 30 RT e 120 Tensor Core; il reparto VRAM da 8 GB utilizza le veloci GDDR7 da 28 Gbps, purtroppo su bus a 128 bit che ne limitano un po’ la larghezza di banda. L’alimentazione è affidata a un connettore PCI-E 8pin, mentre per il TBP siamo a 145 watt.
La variante Dual di ASUS mira a un design sobrio, senza sacrificare sistema di dissipazione e qualità; l’approccio a doppia ventola Axial-Tech garantisce temperature di esercizio contenute e, perché no, una buona possibilità in incrementare l’overclock di fabbrica (la RTX 5060 è molto propensa). Insomma un buon affare secondo noi visto che con l’offerta Amazon di oggi possiamo portarcela a casa a 335,24 euro.
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- GPU GB206-250
- Streaming Multiprocessor 30
- Cuda Core 3.840
- Tensor Core 120
- TMU 48
- RT Core 30
- Frequenza GPU 2.565 MHz (Founders Edition 2.497 MHz)
- Memoria 8 GB GDDR7
- Velocità memoria 28 Gbps
- Interfaccia memoria 128 bit
- Larghezza di banda memoria 448 GB/s
- Alimentazione 1x PCI-E 16pin
- TBP 145 watt
- Interfaccia PCI-E 5.0
- Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a
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