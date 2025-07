A ormai oltre un mese dai relativi annunci di AMD e NVIDIA, torniamo sull’argomento schede video “abbordabili” per un testa a testa tra i modelli più discussi del momento, ovvero AMD Radeon RX 9060 XT e NVIDIA GeForce RTX 5060.

Qualcuno potrebbe storcere il naso in quanto la proposta AMD ha il doppio della VRAM, inoltre si vocifera di un arrivo in estate della Radeon RX 9060 liscia da 8 GB, sulla carta probabilmente la reale avversaria della piccola di casa NVIDIA.

Detto questo, attualmente i due prodotti in prova sono abbastanza vicini in quanto a prezzo, risultando quindi in “lotta” nel momento in cui ci si approccia alla fascia più economica del mercato consumer. Per questo motivo pensiamo che un confronto diretto e dettagliato potrebbe dare una mano all’utente meno esperto che si trova ad assemblare una build gaming con un budget limitato e qualche dubbio di troppo.

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB vs NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB: schede tecniche a confronto

Fatta la premessa del caso, andiamo subito nel dettaglio per rivedere brevemente le specifiche tecniche delle due schede grafiche protagoniste di oggi. Come di consueto utilizzeremo due prodotti testati di recente, in questo caso la sfida è tutta in casa Gigabyte con Radeon RX 9060 XT Gaming OC e GeForce RTX 5060 Gaming OC, due custom da entrambi i lati visto che nessuno dei due (AMD e NVIDIA) propongono modelli reference per le GPU in oggetto.

AMD Radeon RX 9060 XT può contare su una GPU Navi 2.048 Stream Processor e 64 AI Accelerator, NVIDIA GeForce RTX 5060 ha quasi il 90% di unità di elaborazione in più, ovvero 3.840 Cuda Core, quasi il doppio delle unità destinate ai calcoli AI (ma un’efficienza diversa ovviamente), con un pareggio riguardo i core destinati ai calcoli ray-tracing (32 vs 30).

Come anticipato sopra, la Radeon RX 9060 XT da 16 GB trova una sua diretta antagonista nella GeForce RTX 5060 Ti 16 GB (qui la comparativa), questo soprattutto perché la GeForce RTX 5060 è prodotta solo in tagli da 8 GB (al momento); il reparto VRAM vede AMD puntare ancora sulle collaudate GDDR6 20 Gbps (128 bit), con NVIDIA che invece ha rivisto tutto sulle GPU Blackwell, facendo debuttare finalmente le GDDR7 da 28 Gbps (30 Gbps sulla RTX 5080 ricordiamo).

Sul fronte Total Board Power, AMD dichiara 160 watt per la RX 9060 XT 16 GB, valore superato delle varie custom che arrivano senza problemi a 180-190 watt in particolari scenari; GeForce RTX 5060 invece non si è discostata molto dalla scheda tecnica consumando al massimo 150 watt anche con overclock di fabbrica (vedremo l’efficienza dopo).

Un obiettivo comune delle due schede in esame è senza dubbio fornire le migliori prestazioni e funzionalità possibili con l’impiego dell’Intelligenza Artificiale accelerata via hardware con le apposite unità di calcolo e le relative tecnologie proprietarie. NVIDIA può contare su un solido supporto per DLSS con Frame Generator (o DLSS 4 con Multi Frame Generator), AMD invece continua a far crescere FSR 4 con Frame Generator, abbinato anche a funzionalità molto flessibili come AMD HYPR-RX e AMD Anti-LAG 2.

Radeon RX 9060 XT 16 GB Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 44 XT

Processo produttivo TSMC N4P

Compute Unit 32

Stream Processor 2.048

ROP 64

Ray Accelerator 32

AI Accelerator 64

Frequenza GPU 2.530 MHz

AI TOPS (INT4) 821

AMD Infinity Cache 32 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20,1 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 322,3 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 1x 8pin

TBP 160 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU GB206-250

Streaming Multiprocessor 30

Cuda Core 3.840

Tensor Core 120

TMU 48

RT Core 30

Frequenza GPU 2.497 MHz

Memoria 8 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 448 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 145 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 X8

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Configurazione di prova

Recuperate le informazioni più succose di entrambi i modelli, con link dirette alla recensioni a fondo pagina, passiamo ora al concreto con un ripasso della piattaforma hardware e software utilizzata nella nostra sessione.

Gli scenari di test rimangono identici al passato, con un rilevamento delle prestazioni velocistiche nei vari scenari di utilizzo (ludico e non), passando ai consumi e di conseguenza l’efficienza energetica delle schede. Il tutto ovviamente sarà testato e paragonato a parità di configurazione hardware, impostazioni di sistema e software.

Schede video: Gigabyte Radeon RX 9060 XT 16 GB Gaming OC Gigabyte GeForce RTX 5060 8 GB GB Gaming OC

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Driver e Sistema Operativo: Windows 11 PRO aggiornati all’ultima versione disponibile

Giochi e applicati utilizzati nella prova:

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077 (No Patch 2.3)

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Indigo

Blender

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB vs NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB – Gaming

La nostra modalità di test rimane immutata; a seguire vi proponiamo i grafici relativi alle prestazioni delle due schede, prima in raster e poi in ray-tracing; come da prassi non andremo a commentare i risultati ottenuti nei singoli giochi, cercando invece di riassumere in seguito le varie differenze percentuali in un grafico ad hoc.

Iniziamo subito con i benchmark sintetici, passando alla nostra classica suite di giochi, testati alle risoluzioni più diffuse, ovvero 1080P, 1440P e 2160P, sempre con dettagli settati al massimo.

Test Ray-Tracing con FSR e DLSS

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB vs NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB: media prestazioni nei giochi

I dieci giochi testati in raster senza alcuna tecnologia attiva (escluso Alan Wake 2), ci dicono che la Radeon RX 9060 XT 16 GB e la GeForce RTX 5060 8 GB se la giocano alla grande, con alcuni scenari completamente a favore di una o dell’altra GPU.

Per aver però un quadro più preciso della situazione, guardiamo la media in tutti i titoli presi in esame, rilevando un pareggio: pari a 1080P, GeForce RTX 5060 davanti a 1440P e Radeon RX 9060 XT in vantaggio più o meno nella stessa misura nel gaming in 4K.

Venendo al ray-tracing invece, la GeForce RTX 5060 vince a 1080P e 1440P, pareggiando i conti a 2160P, questo nonostante il doppio della VRAM.

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB vs NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB – Calcolo e Produttività

Quando passiamo ai benchmark rivolti alla potenza di calcolo puro e alle prestazioni AI, lo scenario cambia improvvisamente, palesando subito i limiti della VRAM di GeForce RTX 5060 già su Geekbench AI.

Previous Next Fullscreen

In Geekbench 6 abbiamo un altro pareggio, mentre nel rendering puro NVIDIA è come sempre davanti con uno scarto importante a parità di fascia di prezzo.

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB vs NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB – Consumi ed efficienza

Arrivati al capitolo dei relativo ai consumi, partiamo subito dal presupposto che la proposta NVIDIA risulta nettamente avvantaggiata sulla carta da un TBP di soli 145 watt, contro i circa 180 watt della Radeon RX 9060 XT (entrambe in versioni custom overcloccate).

Tale peculiarità, abbinata a prestazioni spesso in linea ma inferiore in ray-tracing, decretano automaticamente la vittoria della GPU NVIDIA sul fronte dell’efficienza, almeno nei due casi presi in esame con Assassin’s Creed Mirage e Cyberpunk 2077.

AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB vs NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB – Considerazioni e prezzi

Per quanto si pensava un po’ il contrario, le considerazioni da fare dopo questa comparativa non sono molto diverse da quelle emerse in occasione del versus tra Radeon RX 9060 XT e GeForce RTX 5060 Ti 16 GB. Le due schede pareggiano in linea di massima nel raster, con alti e bassi in base al titolo preso in esame, mentre nel ray-tracing ancora non c’è storia e bisognerà attendere ancora la prossima generazione AMD.

Come discusso in altre occasioni, non teniamo molto in considerazione i prezzi MSRP, quindi guardando al mercato e alla pratica, rileviamo che la GeForce RTX 5060 costa indicativamente 30 euro in meno rispetto alla controparte AMD, che va di meno nel ray-tracing ma pareggia in raster è ha il doppio della VRAM.

