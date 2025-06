Visto l’interesse suscitato dagli ultimi articoli della nostra rubrica “versus”, continuiamo a muoverci nel segmento di fascia medio-bassa del settore schede video per una comparativa che oggi vede sfidarsi la Intel Arc B580 12 GB e la NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB, “ri”provata di recente in una nuova versione targata ASUS TUF.

Parliamo di due schede grafiche ideate e ottimizzate per il gaming a 1080P con dettagli maxati, ambito dove sicuramente la soluzione NVIDIA può contare su un’architettura GPU più recente e tecnologie di ultima generazione che fanno la differenza quando parliamo di frama-rate, soprattutto nei titoli che supportano il ray-tracing.

La proposta Intel ha dalla sua parte il 50% in più di VRAM, caratteristica che invece potrebbe fare la differenza in raster quando saliamo con la risoluzione, ovvero a 1440P visto che il 4K non è sicuramente il terreno di questi modelli. Staremo a vedere come si comportano i due modelli in esame nei vari scenari, ricordando tra le altre cose che bazzicano praticamente la stessa fascia di prezzo.

NVIDIA GeForce RTX 5060 vs Intel Arc B580: schede tecniche a confronto

Introdotta la sfida di oggi, andiamo subito oltre e diamo uno sguardo alle caratteristiche tecniche dei due modelli in prova. Per l’occasione utilizzeremo come di consueto due schede video testate di recente, in questo caso la Intel Arc B580 12 GB Limited Edition e la Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC 8 GB (quindi custom). Partiamo con Intel Arc B580, una scheda grafica basata sulla GPU BGM-G21, una soluzione sviluppata e disegnata da Intel ma prodotta da TSMC su nodo 5N. Il chip Intel, che a breve potrebbe essere affiancato da una variante più potente (vedi Arc B770), integra 20 Xe Core di seconda generazione e 2.560 unità di elaborazione, o se preferite Shading Unit.

La scheda Intel offre anche 20 unità dedicate al ray-tracing e 160 gli XMX Engine che, al pari dei Tensor Core NVIDIA o AI Accelerator di AMD, sono cruciali per gli applicativi AI accelerati via hardware. Il tutto viene abbinato a 12 GB di VRAM GDDR6 da 19 Gbps, mentre l’interfaccia a 192 bit garantisce una larghezza di banda memoria di oltre 450 GB/s. Da non sottovalutare le tech proprietarie Intel come XeSS 2 che, non solo supporta la Frame Generation, ma integra anche XeLL (Xe Low Latency) per cercare di abbattere le latenze. Chiudiamo col dato relativo al TBP, 190 watt, ovvero il 30% in più rispetto ai 145-150 watt che può consumare una GeForce RTX 5060.

NVIDIA GeForce RTX 5060 si distingue subito dalla proposta Intel per via dell’ultima architettura GPU Blackwell abbinata alla VRAM attualmente più veloce in commercio, la GDDR7. La velocità arriva a 28 Gbps in abbinamento a bus a 128 bit che, facendo due conti, fornisce però una larghezza di banda in linea con Arc B580, ovvero 448 GB/s.

La GPU GB206-250 in dotazione a questa scheda vanta 3.840 Cuda Core, 30 RT Core e 120 Tensor Core, senza dimenticare le tech NVIDIA con DLSS 4 e Multi Frame Generator che operano in tandem con NVIDIA Reflex 2.

NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU GB206-250

Streaming Multiprocessor 30

Cuda Core 3.840

Tensor Core 120

TMU 48

RT Core 30

Frequenza GPU 2.497 MHz

Memoria 8 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 448 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 145 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 X8

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Intel Arc B580 GPU BMG-G21

Architettura Arc Battlemage

Execute Unit 20

Shading Unit 2.560

XMX Engine (Tensor Core) 160

TMU 160

RT Core 20

Frequenza GPU 2.670 MHz

Memoria 12 GB GDDR6

Velocità memoria 19 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 456 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 8pin

TBP 190 watt

Interfaccia PCI-E 4.0 x8

Output video 3x Display Port 2.1, 1x HDMI 2.1a

Configurazione di prova

Fatto un recap con tutte le caratteristiche tecniche più importanti, e rimandandovi sulle recensioni dedicate per i dettagli di ogni modello, analizziamo brevemente la piattaforma hardware e software utilizzata per misurare le prestazioni delle due GPU. Come al solito rileveremo le prestazioni nei vari scenari di utilizzo, ma anche i consumi e di conseguenza l’efficienza energetica delle schede. Il tutto ovviamente sarà testato e paragonato a parità di configurazione hardware, impostazioni di sistema e software.

Schede video: Intel Arc B580 12 GB Limited Edition Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC 8 GB

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Driver e Sistema Operativo: Windows 11 PRO aggiornati all’ultima versione disponibile

Giochi e applicati utilizzati nella prova:

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Indigo

NVIDIA GeForce RTX 5060 vs Intel Arc B580 – Gaming

Iniziamo dai grafici relativi alle prestazioni in raster e soprattutto native, seguiti da quelli con ray-tracing abilitato. Anche in questo caso non andremo a commentare i risultati ottenuti nei singoli giochi, riassumendo in seguito le differenze percentuali in due grafici ad hoc.

La nostra tradizione prevede di scaldare i motori con i benchmark sintetici del 3DMark, già abbastanza indicativi in quanto a prestazione assoluta, passando successiamente alla nostra suite di giochi, testati alle risoluzioni più diffuse, ovvero 1080P, 1440P e 2160P, sempre con dettagli settati al massimo.

Previous Next Fullscreen

La sfida tra Intel Arc B580 e NVIDIA GeForce RTX 5060 è tutt’altro che scontata; in molti casi le schede sono vicine in raster, soprattutto se saliano con la risoluzione, senza omettere però che la proposta NVIDIA va nettamente meglio in particolari giochi (anche ottimizzati) e in ray-tracing.

Test Ray-Tracing con XeSS e DLSS

Più delle parole dicono i numeri:

NVIDIA GeForce RTX 5060 vs Intel Arc B580: media prestazioni nei giochi

I dieci giochi testati in raster senza alcuna tecnologia attiva (escluso Alan Wake 2), vedono la NVIDIA GeForce RTX 5060 in vantaggio del 22,3% sulla proposta Intel; come previsto, lo scardo diminuisce al salire della risoluzione, con Arc B580 nettamente più insidiosa quando giochiamo a 1440P e 4K, terreno sicuramente non alla portata dei due modelli in prova.

Nonostante abbia il 50% in meno di VRAM, la GeForce RTX 5060 rimane comunque davanti, rispettivamente del +13,9% (1440P) e +10,5%. Se parliamo di ray-tracing invece, la situazione cambia drasticamente a favore di NVIDIA, almeno nei benchmark eseguiti.

A 1080P la GeForce RTX 5060 riesce quasi a doppiare la sua antagonista, mantenendo più o meno lo stesso scarto e riducendo il margine solo quando passiamo a 2160P, dove comunque va almeno un +20% in più di Arc B580 (ma si sapeva).

NVIDIA GeForce RTX 5060 vs Intel Arc B580: Calcolo e Produttività

Tale scenario cambia sostanzialmente se consideriamo i benchmark rivolti alla potenza di calcolo puro e alle prestazioni AI. Su Geekbench AI ad esempio, l’architettura Blackwell della GeForce RTX 5060 sembra non aiutare più di tanto, senza contare che qui la VRAM si sente e permette alla GPU Intel di offrire prestazioni quasi in linea con il competitor.

Su Geekebench 6.4 rileviamo un comportamento simile nel test Vulkan, mentre in Open CL la RTX 5060 demolisce la Arc B580 nel vero senso della parola, così come domina in ambiti come il rendering puro.

NVIDIA GeForce RTX 5060 vs Intel Arc B580: Consumi ed efficienza

Tirando le somme su consumi ed efficienza, sulla carta la NVIDIA GeForce RTX 5060 dovrebbe essere nettamente avvantaggiata, se non altro perché vanta un TBP di 45 watt inferiore al modello Intel Arc Battlemage.

Tale caratteristica la apprezziamo in test molto intensivi come FurMark, 190 watt vs 146 watt, ma l’efficienza nei giochi segue un andamento tutt’altro che regolare. Su Assassin’s Creed Mirage ad esempio, la NVIDIA è più efficiente solo a 1080P, mentre Cyberpunk 2077 è avvantaggiata in tutte le risoluzioni ma con scarti non esorbitanti.

NVIDIA GeForce RTX 5060 vs Intel Arc B580 – Considerazioni e prezzi

Dopo tutti questi numeri eccoci a tirare le somme da questo confronto diretto tra Intel Arc B580 e NVIDIA GeForce RTX 5060, due schede molto vicine per quanto concerne il prezzo, un po’ meno se guardiamo alla prestazione assoluta che però non era semplice da quantificare.

Non si può omettere che la proposta NVIDIA sia superiore, soprattutto in ambito ray-tracing, dove oltre all’architettura Blackwell contano molto le tech legate all’ecosistema RTX. La scheda Intel però non se la cava male, ray-tracing a parte riesce a tenere bene nei giochi “consoni” all’architettura Arc Battlemage, offrendo sostanzialmente un frame-rate in linea con la GeForce RTX 5060 e in modo particolare se ci avventuriamo a 1440P e oltre.

A questo punto, se le schede si possono acquistare allo stesso prezzo, è inutile quasi stare a fare ragionamenti, la GeForce RTX 5060 sarebbe da preferire, ma è anche vero che se non giocate quei titoli dove NVIDIA domina, gli 8 GB di VRAM potrebbero comunque frenarvi rispetto ai 12 GB della Arc B580.

La scelta qui ricade come al solito sulle esigenze dell’utente, anche in base ai prezzi del momento. Per fortuna, sia la Arc B580 che la GeForce RTX 5060 si trovano ai prezzi di listino e anche con qualche offerta, a voi la scelta. Come al solito vi lasciamo anche qualche link all’acquisto.

Link all’acquisto

Intel Arc B580

NVIDIA GeForce RTX 5060