Nel corso degli anni, Apple ci ha abituati a una strategia piuttosto chiara e, per certi versi, quasi intoccabile: margini elevati, posizionamento premium e una crescita costruita più sulla qualità del prodotto che sulla conquista aggressiva delle quote di mercato. Eppure qualcosa, come spesso accade nei momenti di transizione del settore tecnologico, potrebbe essere in procinto di cambiare.

Secondo diverse analisi emerse nelle ultime ore, l’azienda di Cupertino starebbe infatti valutando un approccio decisamente più insolito rispetto al passato, puntando a espandere in modo significativo la base utenti Mac, anche a costo di sacrificare parte dei propri margini.

Meno margini oggi, più servizi domani: la possibile nuova strategia di Apple

Per capire il contesto conviene partire dai numeri, la base installata dei Mac si attesterebbe oggi intorno ai 260 milioni di unità, un dato importante certo, ma ancora molto distante da quello dell’iPhone, che supera quota 1,5 miliardi.

Ed è proprio qui che si inserisce il ragionamento degli analisti: il Mac rappresenta, di fatto, un’enorme opportunità di crescita ancora parzialmente inespressa; raddoppiare questa base nel prossimo decennio non solo è plausibile, ma potrebbe diventare uno degli obbiettivi strategici principali di Apple.

Al centro di questa possibile svolta troviamo il nuovo MacBook Neo con il suo posizionamento pensato per la fascia economica, dunque ben lontano dagli standard abituali della gamma. Si tratta di un segmento estremamente redditizio per i produttori di PC e proprio per questo motivo Apple potrebbe decidere di entrarvi in modo più deciso con l’obbiettivo di intercettare nuovi utenti, in particolare coloro che acquistano un Mac per la prima volta.

Una mossa che, come molti di voi avranno già intuito, cambierebbe le dinamiche del mercato, andando a sfidare direttamente il dominio storico dei PC Windows in quella fascia.

Naturalmente, una strategia di questo tipo non è priva di conseguenze. Apple, storicamente, ha sempre mantenuto margini lordi nell’ordine del 37-38%, mostrando una certa riluttanza ad accettare compromessi su questo fronte.

Eppure, secondo le stime degli analisti, l’azienda potrebbe essere disposta a scendere temporaneamente poco sopra il 30% pur di accelerare la crescita della propria base utenti.

Il motivo è piuttosto semplice, più utenti significa (nel tempo) ricavi maggiori dai servizi, che rappresentano una componente ad alto margine del business Apple. In altre parole si tratterebbe di un investimento strategico, in cui eventuali perdite sull’hardware verrebbero compensate, almeno in parte, dalla monetizzazione dell’ecosistema.

A rendere il quadro ancora più interessante ci pensa la situazione attuale del mercato dei componenti, in particolare della memoria. L’esplosione dell’intelligenza artificiale ha infatti portato a un aumento significativo della domanda, con conseguenti problemi di approvvigionamento per molti produttori.

In questo scenario, Apple avrebbe adottato una strategia piuttosto aggressiva: pagare un sovrapprezzo per assicurarsi le forniture necessarie; una scelta che potrebbe mettere in difficoltà i concorrenti, costretti a loro volta ad aumentare i prezzi o a ridurre le specifiche dei propri dispositivi.

Apple, invece, potrebbe mantenere invariati prezzi e configurazioni, soprattutto su iPhone, guadagnando così ulteriori quote di mercato in un periodo in cui il settore smartphone potrebbe addirittura contrarsi.

Se confermata, questa strategia segnerebbe un cambio di paradigma piuttosto importante per Apple, non più soltanto un’azienda focalizzata sulla massimizzazione dei margini, ma un player disposto (almeno temporaneamente) a sacrificarli per rafforzare la propria posizione nel lungo periodo.

Del resto, come spesso accade nel settore tech, i momenti di difficoltà per alcuni attori possono trasformarsi in opportunità per altri, e Apple, evidentemente, sembra intenzionata a sfruttare questa finestra per espandere ulteriormente il proprio ecosistema.