Il team di TechyThings ha pubblicato su Instagram un video che i più appassionati e nostalgici utenti Apple non potranno che apprezzare.

Il filmato in questione, infatti, mostra i suoni e i toni di avvio di numerosi computer desktop e portatili che il colosso di Cupertino ha lanciato nel corso dei decenni che hanno caratterizzato la sua storia, a partire dall’Apple I del 1976. 

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L’avvio dei Mac degli ultimi 50 anni

Tra i vari omaggi realizzati dagli utenti per celebrare il 50° anniversario di Apple, questo è sicuramente uno dei più curiosi, in quanto permette non solo di ricordare vecchissimi dispositivi ma anche di apprezzare come è andato trasformandosi il linguaggio di design adottato dall’azienda statunitense.

È sufficiente scorrere il seguente elenco per farsi un’idea del quantitativo di computer lanciati da Apple negli ultimi 50 anni (è incluso anche un prototipo) e del motivo per il quale i più accaniti fan di questo marchio non potranno che apprezzarlo:

  • Apple I, replica (1976)
  • Apple II (1977)
  • Apple II Plus (1979)
  • Apple II Europlus (1979)
  • Apple II Bell & Howell (1979)
  • Apple III (1980)
  • Apple IIIe (1983)
  • Apple Iic (1984)
  • Apple Lisa (1983-84)
  • Macintosh 128K (1984)
  • Macintosh 512K (1984)
  • Macintosh Plus (1986)
  • Apple IIgs (1989)
  • Macintosh SE (1987)
  • Macintosh IIc Plus (1988)
  • Macintosh II (1988)
  • Macintosh Iicx (1988)
  • Macintosh Portable (1989)
  • Macintosh LC (1990)
  • Macintosh Classic (1990)
  • Macintosh Quadra 700 (1991)
  • Macintosh Performance (1991)
  • Macintosh PowerBook 100 (1991)
  • Macintosh PowerBook 170 (1991)
  • Macintosh PowerBook Duo 270c (1993)
  • Macintosh Color Classic (1993)
  • Power Macintosh 7200 (1995)
  • Power Macintosh 4400 (1996)
  • Macintosh PowerBook 2400c (1997)
  • eMate 300 (1997)
  • Twentieth Anniversary Macintosh (1997)
  • Power Macintosh G3 (1997)
  • iMac G3 (1998)
  • iBook G3 Clamshell (1999)
  • iBook G3 Clamshell, prototype (1999)
  • Mac mini (2006)
  • Mac Pro (2006)
  • MacBook Pro (2006)
  • MacBook Unibody (2008)
  • Apple Xserve (2009)
  • MacBook 12” (2015)
  • MacBook Pro (2017)
  • MacBook Air (2020)
  • MacBook Pro M Series (2026)

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e volete rivivere in pochi minuti la storia di Apple e la sua evoluzione per quanto riguarda il design e il suo approccio al mondo dei computer, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e avviare la riproduzione del seguente video:

 

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E uno degli aspetti più curiosi e, al tempo stesso, incredibili è che tutti questi Mac si accendono ancora.