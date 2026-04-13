Il team di TechyThings ha pubblicato su Instagram un video che i più appassionati e nostalgici utenti Apple non potranno che apprezzare.
Il filmato in questione, infatti, mostra i suoni e i toni di avvio di numerosi computer desktop e portatili che il colosso di Cupertino ha lanciato nel corso dei decenni che hanno caratterizzato la sua storia, a partire dall’Apple I del 1976.
Apple iPhone 17 256 GB
L’avvio dei Mac degli ultimi 50 anni
Tra i vari omaggi realizzati dagli utenti per celebrare il 50° anniversario di Apple, questo è sicuramente uno dei più curiosi, in quanto permette non solo di ricordare vecchissimi dispositivi ma anche di apprezzare come è andato trasformandosi il linguaggio di design adottato dall’azienda statunitense.
È sufficiente scorrere il seguente elenco per farsi un’idea del quantitativo di computer lanciati da Apple negli ultimi 50 anni (è incluso anche un prototipo) e del motivo per il quale i più accaniti fan di questo marchio non potranno che apprezzarlo:
- Apple I, replica (1976)
- Apple II (1977)
- Apple II Plus (1979)
- Apple II Europlus (1979)
- Apple II Bell & Howell (1979)
- Apple III (1980)
- Apple IIIe (1983)
- Apple Iic (1984)
- Apple Lisa (1983-84)
- Macintosh 128K (1984)
- Macintosh 512K (1984)
- Macintosh Plus (1986)
- Apple IIgs (1989)
- Macintosh SE (1987)
- Macintosh IIc Plus (1988)
- Macintosh II (1988)
- Macintosh Iicx (1988)
- Macintosh Portable (1989)
- Macintosh LC (1990)
- Macintosh Classic (1990)
- Macintosh Quadra 700 (1991)
- Macintosh Performance (1991)
- Macintosh PowerBook 100 (1991)
- Macintosh PowerBook 170 (1991)
- Macintosh PowerBook Duo 270c (1993)
- Macintosh Color Classic (1993)
- Power Macintosh 7200 (1995)
- Power Macintosh 4400 (1996)
- Macintosh PowerBook 2400c (1997)
- eMate 300 (1997)
- Twentieth Anniversary Macintosh (1997)
- Power Macintosh G3 (1997)
- iMac G3 (1998)
- iBook G3 Clamshell (1999)
- iBook G3 Clamshell, prototype (1999)
- Mac mini (2006)
- Mac Pro (2006)
- MacBook Pro (2006)
- MacBook Unibody (2008)
- Apple Xserve (2009)
- MacBook 12” (2015)
- MacBook Pro (2017)
- MacBook Air (2020)
- MacBook Pro M Series (2026)
Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e volete rivivere in pochi minuti la storia di Apple e la sua evoluzione per quanto riguarda il design e il suo approccio al mondo dei computer, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e avviare la riproduzione del seguente video:
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E uno degli aspetti più curiosi e, al tempo stesso, incredibili è che tutti questi Mac si accendono ancora.
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