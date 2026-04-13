Il team di TechyThings ha pubblicato su Instagram un video che i più appassionati e nostalgici utenti Apple non potranno che apprezzare.

Il filmato in questione, infatti, mostra i suoni e i toni di avvio di numerosi computer desktop e portatili che il colosso di Cupertino ha lanciato nel corso dei decenni che hanno caratterizzato la sua storia, a partire dall’Apple I del 1976.

L’avvio dei Mac degli ultimi 50 anni

Tra i vari omaggi realizzati dagli utenti per celebrare il 50° anniversario di Apple, questo è sicuramente uno dei più curiosi, in quanto permette non solo di ricordare vecchissimi dispositivi ma anche di apprezzare come è andato trasformandosi il linguaggio di design adottato dall’azienda statunitense.

È sufficiente scorrere il seguente elenco per farsi un’idea del quantitativo di computer lanciati da Apple negli ultimi 50 anni (è incluso anche un prototipo) e del motivo per il quale i più accaniti fan di questo marchio non potranno che apprezzarlo:

Apple I, replica (1976)

Apple II (1977)

Apple II Plus (1979)

Apple II Europlus (1979)

Apple II Bell & Howell (1979)

Apple III (1980)

Apple IIIe (1983)

Apple Iic (1984)

Apple Lisa (1983-84)

Macintosh 128K (1984)

Macintosh 512K (1984)

Macintosh Plus (1986)

Apple IIgs (1989)

Macintosh SE (1987)

Macintosh IIc Plus (1988)

Macintosh II (1988)

Macintosh Iicx (1988)

Macintosh Portable (1989)

Macintosh LC (1990)

Macintosh Classic (1990)

Macintosh Quadra 700 (1991)

Macintosh Performance (1991)

Macintosh PowerBook 100 (1991)

Macintosh PowerBook 170 (1991)

Macintosh PowerBook Duo 270c (1993)

Macintosh Color Classic (1993)

Power Macintosh 7200 (1995)

Power Macintosh 4400 (1996)

Macintosh PowerBook 2400c (1997)

eMate 300 (1997)

Twentieth Anniversary Macintosh (1997)

Power Macintosh G3 (1997)

iMac G3 (1998)

iBook G3 Clamshell (1999)

iBook G3 Clamshell, prototype (1999)

Mac mini (2006)

Mac Pro (2006)

MacBook Pro (2006)

MacBook Unibody (2008)

Apple Xserve (2009)

MacBook 12” (2015)

MacBook Pro (2017)

MacBook Air (2020)

MacBook Pro M Series (2026)

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e volete rivivere in pochi minuti la storia di Apple e la sua evoluzione per quanto riguarda il design e il suo approccio al mondo dei computer, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e avviare la riproduzione del seguente video:

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E uno degli aspetti più curiosi e, al tempo stesso, incredibili è che tutti questi Mac si accendono ancora.