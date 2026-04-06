Fiido C11 Pro è uno dei bestseller assoluti della casa cinese nel segmento delle bici elettriche da città, un mezzo semplice ma curato, con un pacchetto di componenti collaudato e affidabile. Da diversi anni è sul mercato e con qualche ritocchino per mantenerla competitiva, Fiido continua a proporla con successo: telaio in alluminio, batteria da 500 Wh, freni idraulici, sensore di coppia e trasmissione Shimano, il tutto a 1099 euro. Non è un prezzo bassissimo, ma più che onesto per quello che si riceve. L’abbiamo finalmente provata e in questa recensione vediamo come va nel dettaglio.

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Video recensione Fiido C11 Pro

Design, qualità costruttiva e dotazione di serie: tanta sostanza in un pacchetto completo

La prima impressione, già dall’unboxing, è di trovarsi davanti a una bici ben costruita. Il telaio è interamente in alluminio, con finiture curate e una solidità percepita che non delude. Il peso si aggira sui 25 kg, una parte consistente dei quali è da attribuire alla batteria da 500 Wh, un valore ragguardevole per questa categoria che e si traduce direttamente nell’autonomia, uno dei punti di forza di questa bici. I valori dichiarati superano i 100 km, quelli realistici si attestano sui 60 km, con variazioni legate al percorso e al livello di assistenza usato. Per una bici da città è un risultato di tutto rispetto.

La batteria è rimovibile, si estrae con una chiave dedicata ed è dotata di un indicatore di carica. Sia lo sblocco che il punto di ricarica sono integrati nel telaio, quindi è possibile caricarla direttamente sulla bici oppure staccarla e portarla con sé, comodo soprattutto se non si ha la possibilità di lasciare la bici vicino a una presa elettrica.

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Di serie troviamo un portapacchi posteriore già montato, rimovibile a piacimento, che porta il peso massimo supportato dalla bici a 120 kg complessivi tra rider e carico. La struttura è robusta e permette anche l’installazione di un seggiolino per bambini. Sul tubo sterzo sono presenti delle viti filettate nel telaio per ancorare accessori aggiuntivi, come un seggiolino anteriore o un cestino, con un aggancio ben più solido rispetto alle soluzioni con fascette. Un dettaglio da non sottovalutare.

Il sistema luci è incluso e già integrato nell’impianto elettrico: il fanale posteriore si accende automaticamente in frenata, collegato direttamente alla batteria, mentre quello anteriore ha una buona luminosità ed è gestibile dal cockpit. C’è anche un antifurto meccanico che blocca la ruota posteriore tramite chiave: non è certo un sistema impenetrabile, ma è un deterrente efficace e pratico nel quotidiano. Il cavalletto è incluso, piccolo dettaglio che qualcuno dà per scontato ma che non sempre si trova di serie.

L’unica nota stonata in questo quadro è quella dei parafanghi: sono in plastica, si sregolano facilmente anche dopo il montaggio e richiedono di essere fissati per bene una volta trovata la posizione corretta. Non è un difetto grave, ma in una bici con queste qualità costruttive generali ci si aspetterebbe qualcosa di più solido.

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Componentistica: Shimano, freni idraulici e un motore che già conosciamo bene

Il cuore della C11 Pro è un motore Mivice S200 da 250W e 55 Nm di coppia, posizionato nel mozzo posteriore. È un powertrain che abbiamo già trovato su altri modelli e che si conferma affidabile e di buona qualità. I 250W sono il limite previsto dalla normativa europea per la circolazione su strada senza patente, e i 55 Nm garantiscono una spinta concreta anche in salita. Non una mountain bike, sia chiaro, ma per il contesto urbano e qualche pendenza cittadina non manca nulla.

La trasmissione è una Shimano Tourney a 7 rapporti: entry level della casa giapponese, ma è sinonimo di affidabilità, e nel nostro utilizzo non ha richiesto alcuna regolazione dal primo momento. Il cambio funziona bene, gli innesti sono precisi, e la distribuzione dei rapporti è adeguata all’uso misto che si fa di una bici di questo tipo.

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I freni sono idraulici, la scelta giusta per fermare quasi 25 kg di bici in modo sicuro e progressivo. Nessun problema in frenata, nemmeno nelle situazioni più impegnative.

La forcella anteriore è ammortizzata, con 40 mm di escursione. Per l’uso urbano assorbe bene le piccole asperità del manto stradale. È bloccabile tramite un’apposita ghiera, e si può regolare il precarico per adattarla al proprio peso e alle proprie preferenze, rendendola più morbida o più rigida. Il reggisella ha una clamp a sgancio rapido, molto comoda per regolarne l’altezza al volo. La sella in dotazione è morbida e confortevole, in linea con la vocazione urbana di questa bici.

Il cockpit ospita un piccolo display a colori che mostra velocità, percorso, livello di assistenza e altri parametri di guida. Integrato nel manubrio troviamo anche un cicalino e un piccolo acceleratore che nella configurazione di fabbrica è limitato ai 6 km/h, funzionando esclusivamente come aiuto alla spinta a piedi, del tutto analogo alle modalità “walk” presenti su molte bici elettriche. Il manubrio è regolabile in inclinazione, permettendo di alzarlo o abbassarlo in base all’altezza e alle preferenze, dettaglio apprezzabile per la versatilità d’uso.

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In sella: comoda, facile, e con un sensore di coppia davvero ben calibrato

La parola che descrive meglio l’esperienza di guida della C11 Pro è facilità. Si sale a bordo e ci si sente subito a proprio agio: la posizione è alta e rilassata, il manubrio ha la larghezza giusta, la sella è morbida. È una bici su cui si sale dalla prima uscita senza dover prendere confidenza con il mezzo.

Merito anche di un sensore di coppia estremamente sensibile: basta una leggera pressione sui pedali per attivare l’assistenza, e la risposta è progressiva e naturale. Più si spinge, più il motore sostiene. Non c’è l’effetto “on/off” tipico dei sensori di cadenza di qualità inferiore, ma una continuità che rende la pedalata piacevole e intuitiva anche per chi non ha mai guidato una bici elettrica.

Le modalità di assistenza disponibili sono da tre o cinque, selezionabile attraverso l’app di gestione: Zero (nessuna assistenza), Eco, Sport e Turbo, Turbo+. In modalità Zero la bici scorre fluida nonostante il peso, mentre Eco è più che sufficiente per i percorsi pianeggianti quotidiani. Sport e Turbo entrano in gioco quando serve un po’ più di brio o si affrontano salite più impegnative, che la C11 Pro gestisce senza particolari problemi grazie alla coppia generosa del motore.

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App e connettività: blocco Bluetooth e qualche opzione in più

Tramite l’app dedicata è possibile associare la bici via Bluetooth e accedere ad alcune funzionalità aggiuntive. La più interessante è il blocco software: una volta attivato, la bici non si accende se lo smartphone non è nel raggio d’azione, un ulteriore livello di sicurezza contro i furti. Dall’app si può anche passare da 3 a 5 livelli di assistenza per una gestione più granulare della pedalata, e attivare o disattivare l’acceleratore.

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Considerazioni finali

Siamo alle battute finali della recensione di Fiido C11 Pro, proposta a 1099 euro con spedizione gratuita dall’Europa. Il prezzo è giustificato: si tratta di una bici completa sotto ogni punto di vista, con una componentistica curata, un motore affidabile e un’autonomia reale tra le migliori della categoria. I parafanghi in plastica restano l’unica pecca in un quadro altrimenti molto positivo. Per chi cerca una bici elettrica da città solida, comoda e pronta all’uso senza compromessi, la C11 Pro è una delle scelte più sensate che si possano fare in questo momento.

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Pro:

    • Batteria da 500 Wh con ottima autonomia reale
    • Sensore di coppia preciso con pedalata naturale
    • Componentistica affidabile di buona qualità

Contro:

    • Parafanghi in plastica tendono a sregolarsi
    • Peso che si fa sentire

Voto finale:

8