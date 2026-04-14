Nuove indiscrezioni e fughe di notizie fanno luce su tre dispositivi indossabili che Garmin dovrebbe lanciare nel corso del 2026: del primo abbiamo già sentito parlare in passato più volte perché è Garmin CIRQA.

Il secondo è la prossima generazione di uno dei grandi classici dell’azienda elvetico-statunitense, ovvero lo smartwatch per le attività ricreative outdoor Fenix 9. Il terzo è invece un dispositivo inedito per l’azienda, utile per sfruttare una funzionalità (anch’essa inedita) chiamata MUSCLE BATTERY. Scopriamo tutti i dettagli.

La smartband Garmin CIRQA si avvicina

L’inedita smartband, che è apparsa per errore sul sito dell’azienda lo scorso gennaio, torna a far parlare di sé perché Garmin ha recentemente registrato il marchio CIRQA sul portale dell’USPTO (l’agenzia responsabile della concessione dei brevetti e della registrazione dei marchi negli Stati Uniti):

IC 009: Dispositivi e strumenti indossabili da applicare sul corpo umano, ovvero sensori e monitor elettronici per misurare e analizzare i parametri fisici del corpo e altri dati fisiologici, bio-segnali e comportamenti corporei, nonché per misurare e analizzare il recupero dallo stress fisico ed emotivo, il livello di attenzione umana e le prestazioni, il tutto per scopi non medici e non terapeutici; dispositivi e strumenti elettronici per memorizzare, inviare, trasmettere e ricevere istruzioni e dati relativi a quanto sopra; e parti e accessori per tutti i suddetti prodotti.

L’azienda non ha ancora fornito indicazioni circa la data di uscita della smartband ma una fonte su Reddit ha suggerito che questa smartband possa essere lanciata tra maggio e giugno 2026.

Garmin Fenix 9 potrebbe arrivare nella seconda metà dell’anno

Sempre nel corso del 2026 dovrebbe arrivare Garmin Fenix 9 e questo non ci sorprende, considerando che il prossimo smartwatch flagship per le attività ricreative outdoor dell’azienda è nei pensieri dei leaker già dallo scorso ottobre.

Lo smartwatch dovrebbe migliorare l’attuale Fenix 8 e arrivare sul mercato tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno di quest’anno, cavalcando l’onda delle numerose novità outdoor che l’azienda ha in programma di lanciare nel 2026.

Dispositivo Garmin inedito per l’inedita funzione MUSCLE BATTERY

Il terzo dispositivo che Garmin dovrebbe lanciare nel corso del 2026 salta fuori da un altro brevetto che l’azienda sta registrando sul portale dell’USPTO (è ancora in fase di registrazione), ovvero una funzionalità chiamata MUSCLE BATTERY.

Partiamo col riportare la descrizione fornita direttamente da Garmin, reperibile all’interno della richiesta di registrazione:

IC 009: Una funzionalità di un software per computer che acquisisce, elabora e analizza la saturazione di ossigeno muscolare o parametri correlati delle prestazioni sportive utilizzando algoritmi speciali; funzionalità di un software operativo con algoritmo di misurazione della saturazione di ossigeno muscolare o parametri biometrici correlati per dispositivi elettronici personali; algoritmo software elettronico per l’acquisizione, l’elaborazione e l’analisi della saturazione di ossigeno muscolare o parametri correlati delle prestazioni sportive; funzionalità dell’algoritmo venduta come componente integrante di dispositivi elettronici personali, vale a dire fitness tracker indossabili, smartwatch e dispositivi per il monitoraggio della salute.

Per sfruttare la funzionalità, gli utenti dovrebbero quindi sfruttare un sensore dedicato per il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno muscolare (SmO2), non ancora disponibile su nessun indossabile dell’azienda elvetico-statunitense.

Tra l’altro dobbiamo pure considerare il fatto che un sensore del genere deve essere posizionato direttamente sul muscolo di cui l’utente desidera misurare la saturazione dell’ossigeno.

Questo ci suggerisce che non si tratterà di uno smartwatch o una smartband ma, più probabilmente, di un dispositivo “ausiliario” che si accoppierà con gli smartwatch dell’azienda, consentendo agli utenti di leggere le misurazioni.

Va però detto che il processo di registrazione di MUSCLE BATTERY è ancora in fase di elaborazione: questo aspetto mette in dubbio l’uscita del dispositivo nel corso del 2026 ma potremmo saperne altro a breve.