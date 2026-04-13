TENWAYS annuncia una novità importante: il noto marchio di e-bike comunica l’arrivo di una nuova gamma di modelli equipaggiata con motori Bosch. L’intento è quello di offrire prodotti ancora più affidabili, funzionali e coerenti con le esigenze della mobilità urbana contemporanea. Vediamo cosa è stato comunicato per ora.

Le nuove e-bike TENWAYS sono equipaggiate con motori Bosch

TENWAYS è un marchio in rapida ascesa nel settore delle e-bike da città, e ha tutta l’intenzione di proseguire nella scalata puntando soprattutto su prodotti dotati di un’estetica essenziale e di risposte pratiche alle esigenze del ciclista urbano di oggi. L’azienda annuncia l’apertura di una nuova fase orientata a prestazioni più elevate grazie all’integrazione dei sistemi sviluppati da Bosch. Il marchio tedesco è un riferimento in Europa per l’affidabilità e l’innovazione nei sistemi di motorizzazione per bici elettriche.

“Si tratta di un passaggio rilevante per rafforzare la nostra offerta e posizionare ulteriormente il brand“, ha dichiarato Amir Fazeli, General Manager di TENWAYS Europe. “La collaborazione con un fornitore tecnologico riconosciuto a livello globale riflette le ambizioni e la direzione di sviluppo dell’azienda“.

Il sistema Bosch Performance Line viene integrato nelle bici TENWAYS , e la piattaforma potrà dunque beneficiare non solo della durabilità dei prodotti Bosch, ma anche della sua rete globale di assistenza. I nuovi modelli del marchio cinese (anche se la sede principale è ad Amsterdam) introducono dunque soluzioni basate su tecnologie consolidate e mantengono al contempo il focus su qualità costruttiva e prestazioni.

I nuovi modelli di urban e-bike motorizzati Bosch arriveranno nei prossimi mesi: siamo sicuri che torneremo presto a parlarne.