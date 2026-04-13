Nel corso degli ultimi mesi si è parlato spesso e volentieri del possibile ingresso di Apple nel mercato degli occhiali intelligenti, un segmento che, come molti di voi avranno notato, sta diventando sempre più competitivo grazie alla presenza di soluzioni già mature; ebbene, secondo le più recenti indiscrezioni, l’azienda di Cupertino starebbe intensificando i lavori, arrivando addirittura a testare più varianti contemporaneamente per individuare quella definitiva.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, Apple avrebbe attualmente in sviluppo ben quattro diversi design per i suoi smart glasses, un approccio che evidenzia chiaramente la volontà di non lasciare nulla al caso in vista del debutto ufficiale.

Quattro design in test per trovare la formula giusta per i futuri occhiali intelligenti Apple

Entrando nel dettaglio, Apple starebbe sperimentando diverse soluzioni estetiche, alcune delle quali richiamano (nemmeno troppo velatamente) prodotti già presenti sul mercato; tra queste troviamo una montatura rettangolare piuttosto grande, in stile Wayfarer, affiancata da una versione più sottile e minimalista, simile agli occhiali indossati abitualmente da Tim Cook.

A queste si aggiungono poi due varianti con lenti ovali o circolari, una più ampia e una più compatta, pensate probabilmente per intercettare gusti differenti e adattarsi a un pubblico più ampio. Non manca, ovviamente, una certa attenzione anche alla personalizzazione, Apple starebbe infatti testando diverse colorazioni, tra cui nero, blu oceano e marrone chiaro.

Il progetto, internamente identificato con il nome in codice di N50, sembrerebbe dunque ancora in una fase di valutazione piuttosto avanzata ma non definitiva, con l’azienda impegnata a capire quale combinazione tra design e funzionalità possa risultare più convincente.

Al di là dell’aspetto estetico, che resta comunque centrale in un prodotto di questo tipo, ciò che appare particolarmente interessante riguarda l’esperienza d’uso, che dovrebbe ruotare attorno all’integrazione con l’ecosistema Apple.

Gli occhiali intelligenti infatti, non si limiterebbero a funzioni base, ma offriranno la possibilità di scattare foto, registrare video, gestire notifiche, effettuare chiamate e ascoltare musica, il tutto in stretta sinergia con iPhone. In pratica, Apple sembrerebbe voler replicare (e possibilmente migliorare) quanto già visto su altri dispositivi, puntando però su un’integrazione ancora più profonda e coerente.

Un ruolo chiave sarà giocato anche dall’assistente vocale, secondo le indiscrezioni gli occhiali potrebbero sfruttare una versione evoluta di Siri, attesa con un importante aggiornamento legato a iOS 27; questo potrebbe tradursi in un’interazione più naturale e immediata, rendendo gli occhiali un vero punto di accesso privilegiato all’ecosistema Apple.

Tra i dettagli più curiosi emersi finora troviamo anche un possibile elemento distintivo legato al design delle lenti, descritte come ovali, orientate verticalmente e circondate da luci integrate nella montatura. Non è ancora del tutto chiaro quale possa essere la funzione di queste luci, ma è lecito immaginare che possano servire sia come indicatore visivo sia come elemento di interazione.

Si tratta, come spesso accade in questa fase, di soluzioni ancora in fase di test, che potrebbero subire modifiche anche significative prima del lancio definitivo.

Il riferimento al mercato è piuttosto evidente, Apple si prepara a confrontarsi direttamente con i modelli sviluppati da Meta in collaborazione con Ray-Ban, che negli ultimi anni hanno guadagnato una discreta popolarità grazie a un mix di funzionalità smart e design tradizionale.

Gli occhiali Apple dovrebbero quindi inserirsi nello stesso segmento, ma con l’obbiettivo di offrire qualcosa in più, soprattutto sul fronte dell’integrazione software e dell’esperienza utente complessiva.

Per quanto riguarda le tempistiche, le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che Apple potrebbe presentare i suoi occhiali intelligenti tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, con una commercializzazione prevista nel corso dello stesso anno. Come sempre in questi casi, è bene prendere queste informazioni con una certa cautela, considerando che si tratta pur sempre di indiscrezioni e che i piani potrebbero cambiare.

Ciò che appare abbastanza chiaro però, è che Apple stia accelerando in maniera decisa su questo progetto, segno che il mercato degli smart glasses viene ormai considerato strategico anche a Cupertino. Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà la forma definitiva del prodotto, e soprattutto come verrà accolto dagli utenti.