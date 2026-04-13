Zepp Health continua a rilasciare con cadenza regolare, tramite l’app Zepp, nuovi aggiornamenti software per i suoi smartwatch più popolari a marchio Amazfit: nelle ultime ore, una nuova versione del software ha iniziato a raggiungere Amazfit Helio Strap.

Questo fitness tracker, annunciato nelle battute finali del mese di giugno assieme allo smartwatch Balance 2, torna ad aggiornarsi a circa due mesi dal precedente aggiornamento per migliorare l’algoritmo di monitoraggio del sonno (anche se non sembrano essere stati risolti del tutto i problemi) e ricevere altre ottimizzazioni. Scopriamo tutte le novità.

Amazfit Helio Strap riceve un nuovo aggiornamento

Come anticipato in apertura, è in distribuzione un nuovo aggiornamento software per Amazfit Helio Strap, un vero e proprio fitness tracker che può sostanzialmente essere visto come un Amazfit Balance 2 che ha rinunciato a tutte quelle componenti da “smartwatch” (display, altoparlanti, microfono, tanto per citarne alcune).

Il nuovo aggiornamento arriva tramite un pacchetto da 3,66 MB e porta la versione del software alla 3.13.0.1 (dalla precedente versione 3.11.0.1 distribuita a febbraio 2026), introducendo miglioramenti all’algoritmo del sonno, ottimizzazioni per la modalità Pickleball (sono state aggiunte nuove metriche) e apportando la solita risoluzione di bug e problemi noti.

Per quanto concerne il monitoraggio del sonno, già il precedente aggiornamento si preoccupava di migliorare l’algoritmo, con particolare focus sulle fasi del sonno e sui pisolini. Gli utenti hanno però segnalato che il sistema non funzionava a dovere e, anche dopo l’aggiornamento alla nuova versione, continuano le lamentele per l’errata rilevazione dei pisolini.

Sempre per quanto concerne le segnalazioni degli utenti, pare che il nuovo aggiornamento abbia avuto impatto sulla misurazione della HRV (variabilità della frequenza cardiaca), che ora può scendere al di sotto dei 20 ms, e sui punteggi BioCharge, generalmente più bassi rispetto al passato.

Zepp Health rilascia ormai abitualmente gli aggiornamenti a scaglioni, regione per regione e anche questo nuovo aggiornamento è in fase di distribuzione graduale: pertanto, non preoccupatevi nel caso in cui non lo abbiate ancora ricevuto sul vostro dispositivo.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo, tradotto in italiano dallo screenshot condiviso che trovate poco sotto (via Reddit) dell’aggiornamento alla versione 3.13.0.1 per Amazfit Helio Strap:

Benvenuti alla nuova versione di sistema dell’Helio Strap! Novità di questa versione: Modalità Pickleball ottimizzata: aggiunte nuove metriche, tra cui il conteggio dei colpi di dritto e il conteggio dei colpi di rovescio. Monitoraggio del sonno migliorato: algoritmi di rilevamento del sonno ottimizzati per una maggiore precisione. Correzione di bug: risolti altri problemi noti per migliorare la stabilità del sistema.

Come aggiornare Amazfit Helio Strap

Questo nuovo aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato il fitness tracker Amazfit Helio Strap.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).