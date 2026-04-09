Zepp Health continua a rilasciare con cadenza regolare, tramite l’app Zepp, nuovi aggiornamenti software per i suoi smartwatch più popolari a marchio Amazfit: nelle ultime ore, una nuova versione del software ha iniziato a raggiungere Amazfit Balance 2.
L’aggiornamento in questione porta sullo smartwatch miglioramenti, ottimizzazioni e nuove funzionalità per BioCharge come Life Log e Self Check. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
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C’è un nuovo aggiornamento per Amazfit Balance 2
A un paio di settimane dal rilascio del precedente aggiornamento per Amazfit Balance 2, lo smartwatch che ha debuttato in Italia nella parte finale del mese di giugno 2025, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per questo smartwatch molto popolare.
Con il nuovo aggiornamento, la versione software passa dalla vecchia 3.43.0.3 alla nuova 3.46.0.1, in fase di distribuzione graduale, che è accompagnata da un changelog piuttosto lungo nel quale vengono evidenziate sia le novità che le ottimizzazioni (numerose).
Le principali novità dell’aggiornamento investono BioCharge: più nello specifico, debutta BioCharge Life Log, una funzionalità di registrazione manuale che consente agli utenti di annotare quegli eventi reali (stress, consumo di alcol, viaggi, malattie) che possono influenzare il recupero e i livelli di energia durante la giornata.
In questo modo, la metrica BioCharge dovrebbe essere più facilmente interpretabile (e soprattutto dovrebbe risultare più aderente alla realtà). In aggiunta, il changelog parla di un avviso di superamento del limite di BioCharge (una sorta di avvertimento del fatto che lo sforzo possa superare l’energia a disposizione).
L’altra novità inerente BioCharge è il test di autovalutazione, Self Check, che sembra funzionare sfruttando i dati prelevati dall’orologio (HRV, frequenza cardiaca a riposo, parametri del sonno, segnali di stress prolungato) e dovrebbe identificare tendenze anomale per segnalare all’utente i potenziali rischi per la salute.
Il changelog completo dell’aggiornamento
Di seguito riportiamo il changelog completo (tradotto in italiano) dell’aggiornamento alla versione 3.46.0.1 per Amazfit Balance 2 (via Gadgets & Wearables).
Amazfit Balance 2 introduce nuove funzionalità e ottimizzazioni. Prova l’aggiornamento!
[Novità]
- Aggiunto BioCharge Life Log, che supporta la registrazione di eventi quali stress, consumo di alcol, viaggi e malattie.
- Aggiunti gli avvisi di limite BioCharge, che forniscono notifiche quando ti avvicini al limite giornaliero di BioCharge durante gli allenamenti.
- È stato aggiunto il test di autovalutazione BioCharge, progettato per rilevare tendenze fisiologiche anomale e aiutare a identificare tempestivamente potenziali rischi per la salute.
- Gli avvisi correlati ora vengono sincronizzati con la pagina iniziale dell’app Zepp Health.
[Ottimizzazioni]
- Algoritmo BioCharge migliorato per coprire un maggior numero di scenari ed eventi
- Migliorata la precisione delle stime di consumo e recupero energetico.
- Risolto un problema per cui il lettore musicale non riusciva a riprodurre la musica
- Risolti i problemi relativi all’aggiornamento dell’elenco musicale e al cambio di brano.
- Risolti i problemi di visualizzazione nelle pagine dei promemoria di formazione di Zepp Coach.
- Sono stati risolti altri problemi noti per migliorare la stabilità e la fluidità del sistema.
Come aggiornare Amazfit Balance 2
Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.
Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.
L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).
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