Quali sono le novità da vedere su Apple TV ad aprile 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno e rinnovatosi lo scorso autunno con un piccolo cambio di nome, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV durante questo mese primaverile, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV ad aprile 2026 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Abbonati ad Apple TV

Cosa guardare su Apple TV ad aprile 2026

Film in uscita su Apple TV

Outcome – Hollywood non dimentica (original)

Apriamo le novità Apple TV di aprile 2026 da non perdere con Outcome – Hollywood non dimentica, commedia dark con un grande cast capitanato da Keanu Reeves, Cameron Diaz, Jonah Hill e Matt Bomer. Il film è incentrato su Reef Hawk (Reeves), un amato attore hollywoodiano che deve affrontare i propri demoni interiori dopo essere stato ricattato con un misterioso video che rischia di distruggere la sua immagine e porre fine alla sua carriera. Con il sostegno dei suoi migliori amici di sempre Kyle e Xander, e insieme al suo avvocato Ira, Reef intraprende un viaggio alla ricerca di sé stesso per fare ammenda con chiunque possa aver offeso, nella speranza di scoprire chi lo sta ricattando. Il co-sceneggiatore e regista Hill offre una visione unica del viaggio tumultuoso ma spiritualmente purificante, nostalgico e illuminante di Reef lungo i sentieri della memoria, dove confrontarsi con il passato potrebbe essere l’unico modo per salvare il suo futuro.

Disponibile in streaming dal 10 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Outcome – Hollywood non dimentica.

Questo mese di aprile non sembrano previste ulteriori novità lato film su Apple TV, ma potete recuperare i contenuti dei mesi scorsi. A febbraio ad esempio è arrivata Eternity, commedia con Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner che racconta di una storia d’amore fuori dal tempo, ambientata in un aldilà che prevede che ogni anima abbia una sola settimana per decidere dove e con chi trascorrere l’eternità. A dicembre è sbarcata in streaming una novità importante, F1: Il film, che vede Brad Pitt nei panni di un pilota che torna a correre in Formula 1 ad anni di distanza, con l’intento di salvare la scuderia del suo ex compagno di squadra (interpretato da Javier Bardem).

Volgendo lo sguardo ai mesi precedenti potete recuperare anche The Family Plan 2 (con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan), The Lost Bus (con Matthew McConaughey e America Ferrera) e Highest 2 Lowest (thriller diretto da Spike Lee con Denzel Washington).

Serie TV da vedere su Apple TV

Your Friends and Neighbors – stagione 2 (original)

Una delle novità più attese di aprile su Apple TV è sicuramente la seconda stagione di Your Friends and Neighbors, serie TV con protagonista Jon Hamm che ha debuttato sulla piattaforma giusto un anno fa. Dopo essere stato licenziato in tronco, un gestore di fondi speculativi ancora alle prese con il suo recente divorzio inizia a rubare nelle case dei vicini nel ricchissimo Westmont Village, solo per scoprire che i segreti e gli affari nascosti dietro quelle facciate sfarzose potrebbero essere più pericolosi di quanto abbia mai immaginato. Dopo aver smascherato il piano orchestrato da Samantha per incastrarlo per la morte di Paul, Andrew “Coop” Cooper procede con la sua doppia vita e i furti nel quartiere. Ma a sconvolgere il quadro arriva un nuovo vicino che lo mette in una situazione ancora più pericolosa e minaccia di rivelare i suoi segreti. Accanto a Jon Hamm riprendono i loro personaggi anche Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan. Il nuovo misterioso vicino viene interpretato da James Marsden, una new entry del cast insieme ad Arienne Mandi, Erin Robinson e Bre Blair.

Disponibile in streaming dal 6 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Your Friends and Neighbors.

Margo ha problemi di soldi (original)

Da guardare questo mese anche Margo ha problemi di soldi, nuova serie che unisce dramma e comedy. Segue le vicende di Margo (Elle Fanning), una ragazza che ha recentemente abbandonato il college e aspira a diventare scrittrice. Figlia di un’ex cameriera di Hooters (Michelle Pfeiffer) e di un ex wrestler professionista (Nick Offerman), è costretta a cavarsela con un neonato, una montagna di bollette da pagare e sempre meno possibilità di farlo. Nel cast della serie anche la premio Oscar Marcia Gay Harden, il candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy Award Greg Kinnear, e Michael Angarano, Rico Nasty e Lindsey Normington.

Disponibile in streaming dal 15 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Margo ha problemi di soldi.

Criminal Record – stagione 2 (original)

Proseguiamo con la seconda stagione di Criminal Record, serie drama e poliziesca incentrata sui personaggi e ambientata nel cuore della Londra contemporanea, che esplora l’impossibilità di svolgere indagini quando la verità è alla portata di tutti. Nei nuovi episodi, quando un giovane viene pugnalato a morte in un comizio politico, June Lenker e Daniel Hegarty si trovano costretti a stringere un’alleanza. Quella che parte come una caccia all’assassino si trasforma in un’operazione sotto copertura per sventare un complotto terroristico nel cuore di Londra. Tornano nei loro ruoli Peter Capaldi e Cush Jumbo.

Disponibile in streaming dal 22 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Criminal Record.

Widow’s Bay (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV di aprile 2026 da vedere con Widow’s Bay, nuova serie TV che mischia autentico horror e comedy. “Widow’s Bay” è una pittoresca cittadina su un’isola a 40 miglia dalla costa del New England che nasconde qualcosa sotto la superficie. Il sindaco Tom Loftis (Matthew Rhys) è alla disperata ricerca di un modo per risollevare le sorti di una comunità in difficoltà. Non c’è Wi-Fi, la ricezione cellulare è instabile, e deve fare i conti con abitanti superstiziosi che credono che la loro isola sia maledetta. Vuole che queste persone lo rispettino, ma loro non lo fanno: pensano che sia debole e codardo. E in effetti sembra così, ma Loftis è determinato a costruire un futuro migliore per il figlio adolescente e a trasformare l’isola in una meta turistica. Miracolosamente, ci riesce: i turisti finalmente arrivano, ma purtroppo la gente del posto aveva ragione. Dopo decenni di calma, quelle vecchie storie che sembravano troppo assurde per essere vere tornano a ripetersi.

Disponibile in streaming dal 29 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Widow’s Bay.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Cosa guardare su Apple TV, le altre serie TV e i film consigliati per aprile

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad aprile sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e qualche finale di stagione.

Ecco cos’altro c’è da guardare tra le novità di aprile 2026 su Apple TV tra film e serie TV:

Shrinking (finale stagione 3) – 8 aprile 2026

L’ultima cosa che mi ha detto (finale stagione 2) – 10 aprile 2026

Imperfect Women – Le mie amiche del cuore (nuovi episodi ogni mercoledì e finale di stagione il 29 aprile 2026)

For All Mankind (nuovi episodi stagione 5) – ogni venerdì

Monarch: Legacy of Monsters (nuovi episodi stagione 2) – ogni venerdì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi la serie Star City (spin-off “sovietico” di For All Mankind, con Rhys Ifans, in arrivo il 29 maggio 2026), la serie Cape Fear (ispirata al remake del 1991 diretto da Martin Scorsese), la seconda stagione di Sugar (19 giugno 2026), la quarta stagione di Ted Lasso (prossimamente) e la serie Profilo privato con Jessica Chastain (in arrivo prossimamente), che sarebbe dovuta uscire lo scorso settembre, ma che è stata rinviata. Da più di un anno è disponibile l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV ad aprile 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.