Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di aprile 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese primaverile, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix ad aprile 2026 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix ad aprile 2026

Film in uscita su Netflix

Non abbiam bisogno di parole (original)

Apriamo le novità Netflix di aprile 2026 da non perdere con Non abbiam bisogno di parole, film diretto da Luca Ribuoli con Sarah Toscano e Serena Rossi. Racconta la storia di Eletta, una ragazza con una voce fuori dal comune. Cresciuta in una famiglia di genitori sordi, è spesso lei a fare da ponte tra il loro mondo e quello esterno. La sua vita cambia totalmente quando la sua insegnante di canto riconosce il suo straordinario talento e la incoraggia a sostenere un’importante audizione per entrare in una prestigiosa scuola di musica a Roma. Per Eletta è la grande occasione di trasformare un sogno in realtà, ma è anche l’inizio di un difficile conflitto interiore. Accettare quella possibilità significherebbe infatti allontanarsi dalla sua famiglia, che da sempre conta su di lei come unica voce e sostegno nel rapporto con il mondo. La ragazza si trova così davanti a una scelta estremamente complessa: deve seguire la propria vocazione artistica o restare accanto ai genitori? Divisa tra il desiderio di indipendenza e il forte legame che la unisce a casa sua, dovrà prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Nel cast anche Alessandro Parigi, Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo e Asia Corvino.

Disponibile in streaming dal 3 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Non abbiam bisogno di parole.

Apex (original)

Non particolarmente numerose le novità Netflix di aprile 2026 lato film, che comunque proseguono con Apex, attesa pellicola con un cast capitanato da Charlize Theron, Taron Egerton ed Eric Ban. Racconta la storia di un’arrampicatrice su roccia che si ritrova braccata mentre lotta per la sopravvivenza. Una donna distrutta dal dolore mette alla prova i propri limiti nella natura selvaggia dell’Australia, ma si ritrova improvvisamente intrappolata in un gioco mortale con un predatore spietato. Con la regia di Baltasar Kormákur.

Disponibile in streaming dal 24 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Apex.

Serie TV da vedere su Netflix

Big Mistakes (original)

Passiamo alle novità Netflix di aprile da vedere lato serie TV con Big Mistakes, serie ideata al premio Emmy Dan Levy. Segue Nicky (Levy) e Morgan (Taylor Ortega), due fratelli profondamente incapaci che si ritrovano in grossi guai dopo che un furto maldestro compiuto per la nonna in fin di vita li trascina accidentalmente nel mondo della criminalità organizzata. Costretti sotto ricatto a svolgere incarichi sempre più pericolosi, i due continuano goffamente a cavarsela per il rotto della cuffia, sprofondando sempre più in un caos che non sono affatto in grado di gestire. Una nuova, audace e divertente saga familiare che si svolge all’interno di un thriller crime ad alta tensione.

Disponibile in streaming dal 9 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Big Mistakes.

La legge di Lidia Poët – stagione 3, finale (original)

Da guardare questo mese anche la terza e ultima stagione di La legge di Lidia Poët, serie che rilegge in chiave light procedural la vera storia di Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia, interpretata da Matilda De Angelis. L’ avvocata più irriverente e brillante d’Italia sta per tornare con il capitolo conclusivo. Aprile 1887: Enrico è diventato deputato, fa spesso su e giù tra Roma e Torino con Teresa ed è riuscito a portare la legge di Lidia in commissione. Lidia è impaziente ma sa che deve fidarsi di suo fratello mentre continua a frequentare Fourneau, anche se ovviamente non vuole legarsi, né sposarsi, né rendere pubblica questa relazione. Lui ha avuto una promozione sul lavoro, è in Corte d’Assise adesso e il suo banco di prova per dimostrare il suo valore è l’accusa di omicidio di una donna ritenuta colpevole di aver ucciso il marito. Il problema è che l’imputata è la più cara amica di Lidia, Grazia Fontana, il cui processo per legittima difesa scuoterà l’opinione pubblica e i loro rapporti. Jacopo, di ritorno a Torino con la sua nuova compagna, decide di trattenersi in città per seguire la copertura stampa del processo più mediatico e controverso dell’epoca, in cui Lidia e Fourneau saranno su due fronti avversi. Dimostrare che una moglie maltrattata ha ucciso per legittima difesa è un’impresa titanica, perfetta per Lidia: riuscirà a convincere una giuria di soli uomini ad assolvere Grazia Fontana perché criminale è la violenza perpetrata e subita? E nei sentimenti continuerà a pensare che Fourneau sia l’uomo giusto per lei, o troverà il coraggio di viversi il rapporto con Jacopo che si è sempre negata? È possibile riequilibrare il rapporto tra i sessi? E se la politica non aiuta, quando la società ci ostacola, lo si può fare almeno nella propria vita?

Disponibile in streaming dal 15 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di La legge di Lidia Poët.

Beef – Lo scontro – stagione 2 (original)

Arriva ad aprile su Netflix la seconda stagione di Beef – Lo scontro, serie TV antologica creata da Lee Sung Kin che si è portata a casa 8 Emmy Awards con la prima stagione. Dopo un primo capitolo incentrato su un incidente stradale capace di trascinare i personaggi in una spirale distruttiva, il racconto riparte con una storia completamente nuova e un cast rinnovato, guidato da Oscar Isaac e Carey Mulligan, affiancati da Charles Melton e Cailee Spaeny. Due giovani appena fidanzati lavorano come dipendenti di basso livello in un esclusivo country club. La loro apparente tranquillità viene incrinata quando si trovano coinvolti nel matrimonio in crisi del loro direttore, Joshua Martín, e di sua moglie Lindsay Crane-Martín. Un singolo incontro diventa la scintilla che innesca una serie di manovre, favori e manipolazioni destinate ad avere conseguenze che vanno ben oltre i confini del club. Secondo le parole dello stesso creatore, questa stagione punta su una conflittualità più passivo-aggressiva rispetto alla precedente.

Disponibile in streaming dal 16 aprile 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di Beef – Lo scontro.

Unchosen (miniserie original)

Da non perdere in streaming Unchosen, nuova miniserie originale ambientata tra le fila di una setta religiosa. In sei episodi, la miniserie porta all’interno di una immaginaria comunità religiosa conservatrice, e vede protagonisti Molly Windsor e Asa Butterfield. La protagonista è Rosie, una giovane madre devota che vive in una comunità cristiana isolata insieme al marito Adam. La loro esistenza sembra scandita da regole rigide e da una fede incrollabile, sotto la guida carismatica del leader religioso, il signor Phillips (Christopher Eccleston). L’equilibrio già fragile della vita di Rosie viene sconvolto dall’arrivo di Sam, un misterioso detenuto evaso: il suo ingresso nella comunità agisce come una scintilla e costringe la donna a confrontarsi con le restrizioni e le verità nascoste del suo mondo. Quella che inizia come una pericolosa attrazione si trasforma in un percorso di emancipazione femminile e risveglio sessuale, che mette in discussione non solo la sua fede, ma anche il suo matrimonio. Sam sembra offrirsi come una possibile via di fuga, ma il suo oscuro passato criminale solleva interrogativi inquietanti: il vero pericolo si nasconde nella setta religiosa o nell’uomo che promette libertà?

Disponibile in streaming dal 21 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Unchosen.

Stranger Things: Storie dal 1985 (original)

Dopo il gran finale di Stranger Things lanciato nella notte di Capodanno, arriva questo mese su Netflix Stranger Things: Storie dal 1985, nuova serie animata ambientata proprio a Hawkins. Nell’inverno del 1985 la neve ricopre la città e gli orrori del Sottosopra stanno finalmente svanendo. I nostri eroi Undici, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max sono tornati a una vita normale fatta di D&D, battaglie a palle di neve e giornate tranquille. Ma sotto il ghiaccio, qualcosa di terrificante si è risvegliato. Proviene dal Sottosopra, dalle profondità del laboratorio di Hawkins o da un luogo completamente diverso? I nostri eroi dovranno fare di tutto per risolvere il mistero e salvare Hawkins in questa nuova storia ambientata nell’universo di Stranger Things.

Disponibile in streaming dal 23 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Stranger Things: Storie dal 1985.

Running Point – stagione 2 (original)

Da vedere ad aprile la seconda stagione di Running Point, comedy creata da Elaine Ko (Modern Family), Mindy Kaling (Non ho mai…), Ike Barinholtz (The Mindy Project) e David Stassen che segue la candidata all’Oscar Kate Hudson nei panni di Isla Gordon, presidente di un’immaginaria squadra dell’NBA. Isla non è più la nuova figura catapultata a sorpresa alla guida dei Los Angeles Waves: ormai è al centro dell’attenzione. Mentre il franchise ritrova finalmente la strada del successo dopo lo scandalo dell’anno precedente, la donna è determinata a dimostrare di non essere soltanto una sostituta temporanea in attesa che suo fratello Cam (Justin Theroux) torni al comando. Quello che non sa è che Cam sta tramando nell’ombra proprio per riprendersi il suo posto, sfruttando ogni errore della sorella per metterla in difficoltà. Per Isla, che cerca di trovare un equilibrio tra le pressioni legate alla gestione di un franchise sportivo e la vita privata, ogni decisione in campo e fuori è cruciale. Per sopravvivere ai giochi di potere della famiglia e al controllo del consiglio di amministrazione, dovrà dimenticare la strategia della stagione precedente ed elaborare un nuovo piano di gioco, se vuole chiudere la stagione al vertice. In questi nuovi episodi la tensione sale e il dramma cresce, mostrando con ancora più umorismo quanto sia impegnativo gestire un impero sportivo moderno.

Disponibile in streaming dal 23 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Running Point.

Man on Fire – Sete di vendetta (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di aprile 2026 da guardare con Man on Fire – Sete di vendetta, nuova serie TV tratta dai libri di A. J. Quinnell e remake seriale del celebre cult del 2004 con Denzel Washington. Racconta la storia di John Creasy: un tempo altamente qualificato mercenario delle forze speciali in grado di sopravvivere anche alle situazioni più disperate, si trova ora afflitto da un grave disturbo da stress post traumatico. Deciso a combattere i propri demoni interiori, l’uomo intraprende un percorso di redenzione, ma prima di riuscire ad adattarsi alla sua nuova vita si ritrova di nuovo nel fuoco dell’azione, dove dovrà combattere più duramente che mai. Nel cast Abdul-Mateen II, Billie Boullet, Bobby Cannavale, Alice Braga, Scoot McNairy e Paul Ben-Victor.

Disponibile in streaming dal 30 aprile 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Man on Fire – Sete di vendetta.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per aprile

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad aprile 2026 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Segnaliamo che dal 1° aprile 2026 tutto il wrestling della WWE sbarca live su Netflix, con RAW, Smackdown e NXT, con il commento firmato dalle storiche voci di Luca Franchini e Michele Posa. Saranno resi disponibili anche tutti i Premium Live Events senza costi aggiuntivi: grande attesa in particolare per WrestleMania, trasmesso a partire dalla mezzanotte italiana tra sabato 18 e domenica 19 aprile.

In più, sempre dal 1° aprile, Netflix Italia sarà anche la casa esclusiva di una curata selezione della library di contenuti WWE, inclusi gli episodi di RAW, Smackdown e NXT e gli eventi Premium del passato, compresi Royal Rumble, SummerSlam, WrestleMania e non solo, oltre a nuovi programmi originali e documentari. A livello sportivo, spazio anche alla grande boxe internazionale con Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov (in diretta l’11 aprile alle ore 20 italiane).

Tra film, serie TV, docuserie, documentari, reality e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere ad aprile:

Mangia prega abbaia (original) – 1° aprile 2026

Dorohedoro (stagione 2, anime, original) – 1° aprile 2026

Catalogo WWE – 1° aprile 2026 WrestleMania 1985-2025 Royal Rumble 1988-2025 SummerSlam 1988-2024 RAW Vault 1993-2001, 2022-2024 Smackdown Vault 1999-2008, 2022-2024 Smackdown 2025 NXT Vault 2014-2024

Agent from Above (stagione 1, original) – 2 aprile 2026

XO, Kitty (stagione 3, original) – 2 aprile 2026

I peccati di Kujo (stagione 1, original) – 2 aprile 2026

The Ramparts of Ice (stagione 1, original) – 2 aprile 2026

I segugi (stagione 2, original) – 3 aprile 2026

High Tides (stagione 3, original) – 3 aprile 2026

Gangs of Galicia (stagione 2, original) – 3 aprile 2026

Untold: I re degli scacchi (original) – 7 aprile 2026

Trust Me: il falso profeta (stagione 1, original) – 8 aprile 2026

Bandi (stagione 1, original) – 9 aprile 2026

Neve alle Azzorre (stagione 3, original) – 10 aprile 2026

Thrash (original) – 10 aprile 2026

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov (speciale) – 11 aprile 2026

La Famiglia Fury (stagione 2, reality, original) – 12 aprile 2026

Noah Kahan: Out of Body (original) – 13 aprile 2026

Smile 2 – 14 aprile 2026

Untold: Jail Blazers (original) – 14 aprile 2026

Toaster (original) – 15 aprile 2026

Million Dollar Secret (stagione 2, original) – 15 aprile 2026

Ronaldinho: l’inimitabile (docuserie original) – 16 aprile 2026

A Gorilla Story: l’incontro di David Attenborough (original) – 17 aprile 2026

Roommates (original) – 17 aprile 2026

Machos alpha (stagione 5, original) – 17 aprile 2026

WWE WrestleMania 2026 (diretta) – 00:00 tra 18 e 19 aprile 2026

Funny AF with Kevin Hart (stagione 1, original) – 20 aprile 2026

Untold: Il caso Michael Barisone (original) – 21 aprile 2026

Lainey Wilson: Keepin’ Country Cool (documentario original) – 22 aprile 2026

Bocciato (stagione 1, original) – 23 aprile 2026

Girigo (stagione 1, original) – 24 aprile 2026

Supernova Strikers: Genesis (speciale original) – 26 aprile 2026

Andrai all’inferno (stagione 1, original) – 27 aprile 2026

Il caffè della pazza gioia (original) – 29 aprile 2026

Vi ricordiamo che allo stato attuale sono richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità (1080p), 13,99 euro al mese per quello Standard (1080p) o 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K HDR).

Queste dunque le migliori novità su Netflix ad aprile 2026 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci.