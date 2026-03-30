Le novità Amazon Prime Video di aprile 2026 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese primaverile (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video ad aprile 2026 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta iniziando dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video ad aprile 2026

Film in uscita su Amazon Prime Video

The Bad Boy and Me 2

Apriamo le novità Amazon Prime Video di aprile 2026 da vedere con The Bad Boy and Me 2, sequel del film sbarcato sulla piattaforma all’inizio dell’anno. Nonostante sia solo al primo anno di college, il quarterback Drayton è già la stella della squadra di football americano. Dopo una battuta d’arresto imprevista e devastante, tuttavia, è costretto ad affrontare per la prima volta il peso delle aspettative. Nel frattempo, la ballerina Dallas inizia a mettere in discussione il futuro che pensava di desiderare. Il loro rapporto, nato al liceo, inizia a sgretolarsi sotto la pressione della distanza e della scoperta di loro stessi. Amore, ambizione e una serie di sfide mettono alla prova Dallas e Drayton.

Disponibile in streaming dal 3 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Bad Boy and Me 2.

Attitudini: nessuna

I fan di Aldo, Giovanni e Giacomo non possono assolutamente perdersi questo mese Attitudini: nessuna, docu-film diretto da Sophie Chiarello. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono vere icone della commedia italiana contemporanea, e con i loro film e i loro spettacoli teatrali hanno divertito gli italiani negli ultimi tre decenni. La regista segue il trio in un ritorno alle origini, permettendo ad Aldo, Giovanni e Giacomo di raccontare come e quando è nata la loro amicizia e il loro sodalizio artistico, come hanno accresciuto il loro talento e soprattutto come il destino li ha portati al successo, rendendoli una leggenda della comicità italiana.

Disponibile in streaming dal 6 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Attitudini: nessuna.

A Big Bold Beautiful Journey: Un viaggio straordinario

Da non perdere su Prime Video ad aprile A Big Bold Beautiful Journey: Un viaggio straordinario, film che racconta la storia di David (interpretato da Colin Farrell), un uomo che sta andando a un matrimonio e che si ritrova in una situazione inaspettata. A bordo della sua vecchia auto, si affida a un GPS che, anziché indicargli la strada più diretta, sembra avere un piano tutto suo, portandolo su un percorso misterioso e inaspettato. Durante il tragitto, David incontra casualmente Sarah (Margot Robbie), che decide di unirsi a lui nell’avventura. Insieme, seguono le indicazioni del dispositivo, affrontando una serie di strade tortuose e paesaggi mozzafiato che sembrano usciti direttamente da un’opera d’arte. Mentre attraversano questi scenari, si ritrovano a confrontarsi con il proprio passato e a riflettere sul futuro, discutendo delle scelte che hanno fatto e delle strade che ancora devono percorrere. Il viaggio, che inizialmente appare come una semplice deviazione, diventa un’esperienza che li porta a interrogarsi sul senso della loro vita e sulle loro relazioni. Tra i due si crea così una connessione profonda. Le conversazioni sincere e i silenzi pieni di significato, permettono loro di avvicinarsi in un modo che non avrebbero mai immaginato. La bellezza del paesaggio e la quiete che li circonda non fanno che amplificare il peso delle loro riflessioni, creando un’atmosfera di intimità che culmina in una scelta che sfida le loro certezze.

Disponibile in streaming dal 10 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A Big Bold Beautiful Journey: Un viaggio straordinario.

The Crow – Il corvo

Cambiamo genere con The Crow – Il corvo, pellicola diretta da Rupert Sanders e reboot del film originale della saga Il Corvo del 1994 interpretato da Brandon Lee. Eric Draven (Bill Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) sono anime gemelle. I due giovani innamorati vengono brutalmente assassinati quando i demoni provenienti dall’oscuro passato del primo li raggiungono. Ottenendo la possibilità di salvare il vero amore sacrificando sé stesso, Eric decide di esigere una vendetta spietata sui loro assassini, attraversando il mondo dei vivi e dei morti per rimettere a posto le cose sbagliate. Un anno dopo l’omicidio, Eric rinasce come il Corvo, ed è pronto a vendicarsi dei suoi assassini e del loro capo, Top Dollar.

Disponibile in streaming dal 13 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Crow – Il corvo.

Balls Up – Palle al sicuro (original)

Le novità Amazon Prime Video di aprile 2026 da guardare includono Balls Up – Palle al sicuro, provocatoria commedia diretta da Peter Farrelly con Mark Wahlberg e Paul Walter Hauser. I responsabili marketing Brad ed Elijah decidono di osare il tutto per tutto e proporre un’audace sponsorizzazione di speciali preservativi in occasione dei Mondiali di calcio. Dopo che i festeggiamenti sfrenati in Brasile provocano uno scandalo a livello mondiale, dovranno sfuggire a tifosi inferociti, criminali e funzionari assetati di potere per salvare le loro carriere e tornare a casa vivi. Nel cast anche Benjamin Bratt, Eva De Dominici, Daniela Melchior, Molly Shannon, Sacha Baron Cohen ed Eric André.

Disponibile in streaming dal 15 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Balls Up – Palle al sicuro.

Sisu 2

Chiudiamo le principali novità Prime Video di aprile lato film con Sisu 2 (Sisu: Road to Revenge), sequel della pellicola del 2022 (Sisu – L’immortale) che vede tornare Jorma Tommila nei panni di Aatami Korpi. Finita la guerra, quest’ultimo torna nella casa svuotata dall’assenza della moglie e della figlia, la smonta pezzo per pezzo e decide di caricare tutto su un camion per riportarla in un luogo sicuro, in Finlandia. Un generale russo libera però Igor Draganov (Stephen Lang), l’ufficiale che sterminò la famiglia di Korpi, e l’ordine è di finire il “lavoro”: ben presto l’uomo si ritrova dunque coinvolto in un violento inseguimento attraverso il Paese. Un film da non perdere per gli amanti dell’azione.

Disponibile in streaming dal 20 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sisu 2.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Boys – stagione 5, finale (original)

La novità Amazon Prime Video di aprile sicuramente più attesa è la quinta e ultima stagione di The Boys, popolare serie che offre un irriverente sguardo su ciò che accade quando i supereroi, popolari e influenti, abusano dei loro poteri invece di usarli solo a fin di bene. Cosa succederebbe se usassero i poteri e lo status per corrompere le autorità, scendere a patti con aziende di poco rispetto e perpetrare abusi di ogni tipo? Servirebbe qualcuno per tenerli a bada, ed è qui che entrano in gioco i Boys, un gruppo di “guardiani” riunitisi per contrastare i Sette dell’agenzia multimiliardaria Vought International. In questo gran finale, è Patriota a dominare il mondo, completamente in balia dei suoi capricci irrazionali ed egocentrici. Hughie, Latte Materno e Frenchie sono imprigionati in un “campo di libertà”. Annie lotta per organizzare la resistenza contro la schiacciante forza dei Super. Kimiko non si trova da nessuna parte. Ma quando Butcher riappare, pronto e disposto a usare un virus che spazzerà via tutti i Super dalla faccia della terra, scatenerà una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo e tutti coloro che lo popolano. La serie è basata sul fumetto best seller del New York Times di Garth Ennis e Darick Robertson. Il finale è composto da otto episodi: i primi due vengono proposti insieme, mentre i successivi con cadenza settimanale fino al 20 maggio 2026.

Disponibile in streaming dall’8 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di The Boys.

Kevin (original)

Cambiamo genere con Kevin, nuova serie animata originale liberamente ispirata a una storia vera e al gatto che si è trovato coinvolto nella vicenda. Un racconto esilarante e commovente sulla ricerca del proprio posto nel mondo: dopo l’inaspettata rottura dei suoi “padrini” umani, Kevin va a vivere in un rifugio per animali ad Astoria, nel Queens, dove un gruppo eterogeneo di animali emarginati lo aiuterà a capire cosa vuole davvero dalla vita. Creata da Aubrey Plaza e Joe Wengert, con le voci in lingua originale di Jason Schwartzman, Aubrey Plaza, Whoopi Goldberg, John Waters, Aparna Nancherla, Gil Ozeri ed Amy Sedaris.

Disponibile in streaming dal 20 aprile 2026.

LOL: Chi ride è fuori – stagione 6 (original)

Un’altra attesa novità Prime Video di questo mese è la sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori, popolare e divertente show nel quale 10 comici o personaggi della TV si sfidano in un’incredibile sfida all’ultima risata: 6 ore consecutive cercando di rimanere seri e al contempo di far ridere gli avversari. Alla prima risata arriva un cartellino giallo, alla seconda l’espulsione dal gioco. Chi resiste fino alla fine, restando l’unico senza cartellino rosso, vince 100.000 euro da devolvere in beneficenza all’ente preferito. Il cast di questa nuova stagione è composto da Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada. Ad osservare la gara comica dalla control room nelle vesti di arbitri e conduttori, Alessandro Siani e Angelo Pintus. Quest’anno potranno contare sull’aiuto speciale di Federico Basso e di Andrea Pisani, i loro “assi nella manica” pronti a intervenire per mettere a dura prova i concorrenti con l’obiettivo di farli ridere. I primi cinque episodi vengono proposti insieme, mentre il finale a distanza di una settimana (30 aprile 2026).

Disponibile in streaming dal 23 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori.

Crossing Swords

Da vedere questo mese anche Crossing Swords, serie TV animata per adulti che ha debuttato negli Stati Uniti nel 2020 ma che risultava ancora inedita in Italia. Segue le avventure di Patrick, un contadino che ottiene l’ambita posizione di scudiero al castello reale. Il lavoro dei suoi sogni si trasforma però in un incubo quando scopre che il regno viene gestito da un gruppo di monarchi imbroglioni e ciarlatani. In più, il valore di Patrick lo ha reso la pecora nera della sua famiglia, portando i suoi fratelli criminali a tornare per rendere la sua vita un inferno. Tra le voci in lingua originale spiccano Nicholas Hoult e Luke Evans. Tutti e dieci gli episodi vengono proposti contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 27 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Crossing Swords.

La casa degli spiriti (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di aprile 2026 da non perdere con La casa degli spiriti, serie TV originale basata sul romanzo di Isabel Allende, acclamato a livello internazionale. Una saga familiare in otto episodi che abbraccia mezzo secolo, incentrata su tre generazioni di donne – Clara, Blanca e Alba – in un paese sudamericano conservatore plasmato dalla lotta di classe, dai tumulti politici e dalla magia. Racconta la storia di una famiglia orgogliosa e appassionata, di amori segreti e di una rivoluzione sanguinosa. Le passioni, le lotte e i segreti della famiglia Trueba abbracciano un secolo di violenti cambiamenti sociali, culminando in una crisi che getterà l’orgoglioso e tirannico patriarca e la sua amata nipote su fronti opposti. Vede Alfonso Herrera nei panni di Esteban Trueba, insieme a Nicole Wallace e Dolores Fonzi che interpretano Clara del Valle in diverse fasi della sua vita. Il cast include anche Fernanda Castillo nel ruolo di Férula, Aline Kuppenheim in quello di Nivea del Valle, Eduard Fernández nella parte di Severo del Valle, Sara Becker e Fernanda Urrejola nel ruolo di Blanca, Rochi Hernández come Alba, Juan Pablo Raba nella parte di Tío Marcos, Pablo Macaya e Nicolás Contreras in quella di Pedro Tercero. Gli episodi sono in tutto otto: i primi tre vengono proposti insieme, mentre i successivi con cadenza settimanale fino al 13 maggio 2026.

Disponibile in streaming dal 29 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La casa degli spiriti.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per aprile

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad aprile sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Abbiamo i film della saga The Bourne con protagonista Matt Damon, grandi classici come Harry, ti presento Sally…, nuove stagioni di The Walking Dead e di The Handmaid’s Tale e tanto altro. Inoltre, vi ricordiamo che lo scorso 25 ottobre è iniziata la stagione della NBA, con diverse partite da seguire su Prime Video anche questo mese di aprile (con l’inizio dei playoff).

Ecco dunque cos’altro c’è da guardare ad aprile 2026 su Amazon Prime Video:

C’è ancora domani – 1° aprile 2026

The Bourne Identity – 1° aprile 2026

The Bourne Supremacy – 1° aprile 2026

The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo – 1° aprile 2026

The Bourne Legacy – 1° aprile 2026

Jason Bourne – 1° aprile 2026

House of Gucci – 1° aprile 2026

Teen Wolf: The Movie – 1° aprile 2026

The Prodigy – Il figlio del male – 1° aprile 2026

La bambola assassina (1988) – 1° aprile 2026

La bambola assassina (2019) – 1° aprile 2026

Rain Man – L’uomo della pioggia – 1° aprile 2026

Harry, ti presento Sally… – 1° aprile 2026

The Handmaid’s Tale (stagione 6) – 1° aprile 2026

Supergirl (stagione 1) – 7 aprile 2026

Operation Seawolf – 15 aprile 2026

Black Dahlia – 15 aprile 2026

Black Lotus – 15 aprile 2026

Billionaire Boys Club – 15 aprile 2026

Mercenary for Justice – 15 aprile 2026

Scomparsa – 15 aprile 2026

La La Land – 15 aprile 2026

Autumn in New York – 15 aprile 2026

Hart of Dixie (stagioni 1-4) – 16 aprile 2026

Una famiglia sottosopra – 17 aprile 2026

– 17 aprile 2026 L’ultima notte di Amore – 18 aprile 2026

Revolution (stagioni 1-2) – 21 aprile 2026

The Walking Dead (stagioni 5-8) – 28 aprile 2026

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Venom: The Last Dance – 15 aprile 2026

28 giorni dopo – 18 aprile 2026

Elysium – 23 aprile 2026

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Mr. Mercedes (stagioni 1-3, dal 14 aprile 2026) e Lamù la ragazza dello spazio (stagioni 1-6, dal 19 aprile 2026). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra i contenuti in arrivo nei prossimi mesi vi segnaliamo invece il film originale Non è un paese per single (con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, dall’8 maggio 2026), la serie Off Campus (basata sull’omonima serie di libri bestseller, dal 13 maggio 2026) e l’attesissima serie live action Spider-Noir con Nicolas Cage (dal 27 maggio 2026).

Vi ricordiamo che da un po’ ormai i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari, e che più di recente gli annunci sono stati aumentati. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese (non è per ora prevista un’opzione annuale).

Segnaliamo che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto e/o per il noleggio i film Una di famiglia – The Housemaid (dal 1° aprile 2026), Father Mother Sister Brother (dal 2 aprile 2026), Primavera (dal 9 aprile 2026), GOAT: Sogna in grande (dal 14 aprile 2026), Rental Family (dal 14 aprile 2026), No Other Choice – Non c’è altra scelta (dal 16 aprile 2026) e Scream 7 (dal 27 aprile 2026).

Grazie ad un accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery, a partire dallo scorso 13 gennaio è possibile abbonarsi anche al Channel di HBO Max, al costo di di 5,99 euro al mese (con pubblicità) o di 11,99 euro al mese (senza annunci).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video ad aprile 2026 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di aprile per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.