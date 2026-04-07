Quali sono le novità da vedere ad aprile 2026 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand ad aprile 2026 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese primaverile. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand ad aprile 2026

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Troppo Cattivi 2

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di aprile 2026 da non perdere con Troppo cattivi 2, sequel del fortunato film di animazione prodotto da DreamWorks e basato sull’omonima serie di libri dello scrittore australiano Aaron Blabey. Questo nuovo capitolo vede il ritorno della banda dei Troppo Cattivi, con gli antieroi appena usciti di prigione. Nonostante gli sforzi per intraprendere una nuova vita da “bravi ragazzi”, Mr. Wolf, il fascinoso ex borseggiatore, e la sua banda (Mr. Snake, il professionista delle casseforti, Mr. Shark, il maestro del travestimento, Ms. Tarantola, la hacker soprannominata “Webs” e l’irascibile Mr. Piranha) non riescono proprio a entrare nella società civile: il loro passato da criminali non consente loro di trovare un lavoro decente, né tantomeno di sentirsi davvero accettati o rispettati. Mentre prima portavano a termine rapine complesse con disinvoltura, ora si arrabattano con colloqui di lavoro, richieste per affittare un appartamento e le noiose sfide quotidiane di una vita da impiegati, senza successo. Un momento di riabilitazione è però a portata di mano: una banda di malfattori esegue dei colpi imitando il loro stile, gettando sospetti e creando ulteriore confusione nella comunità. Aiutare le autorità a bloccarla potrebbe essere un eccellente modo di farsi accettare da tutti, e forse persino dimostrare di saper cambiare. Le cose però si riveleranno più complicate del previsto, perché le tre malfattrici con cui avranno a che fare si sanno muovere molto bene. Con le voci (in lingua originale) di Sam Rockwell, Craig Robinson, Anthony Ramos, Zazie Beetz e Awkwafina.

Disponibile dal 1° aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Troppo Cattivi 2.

Father Mother Sister Brother

Cambiamo genere con Father Mother Sister Brother, film diretto da Jim Jarmusch vincitore del Leone d’Oro alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2025. Tre storie che raccontano le relazioni tra figli adulti, i loro genitori piuttosto distanti e tra fratelli. Ognuna delle tre parti è ambientata nel presente e ciascuna in un Paese diverso: FATHER è ambientato nel Nord-Est degli Stati Uniti, MOTHER a Dublino, e SISTER BROTHER a Parigi. Tra commedia e malinconia, una serie di ritratti intimi e sospesi, osservati senza giudizio, in cui silenzi, dettagli quotidiani e momenti apparentemente minimi diventano rivelatori. Il cast è capitanato da Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett e Mayim Bialik.

Disponibile dal 4 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Father Mother Sister Brother.

Il Maestro

Da vedere su NOW e Sky ad aprile c’è Il Maestro, film diretto da Andrea Di Stefano ambientato alla fine degli anni ’80. Racconta la storia di Felice (Tiziano Menichelli), un ragazzino di tredici anni, talento ancora acerbo del tennis con una pressione enorme sulle spalle: quella di un padre che ha investito tutto nei suoi successi futuri. Dopo anni di allenamenti rigorosi, è arrivato il momento dei tornei nazionali, e per prepararlo il padre lo affida a Raul Gatti (Pierfrancesco Favino), ex tennista con un ottavo di finale al Foro Italico, sbandierato come un trofeo. Raul è un uomo disilluso, con le ambizioni rimaste a metà strada e un presente fatto di rimpianti. Inizia così un viaggio lungo la costa italiana, un’estate di trasferte tra campi assolati e stanze d’albergo, tra vittorie mancate, bugie e incontri bizzarri. Nel confronto serrato tra maestro e allievo, emergono fragilità e paure. Felice impara che non si gioca per compiacere gli altri, e Raul scopre che anche una carriera incompiuta può trovare senso nell’incontro con chi è pronto a credere ancora. Tra loro nasce un legame profondo e inatteso, fatto di scontri e complicità. Un rapporto che cambierà entrambi.

Disponibile dal 5 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il Maestro.

Io sono nessuno 2

Gli amanti dell’azione non possono perdersi questo mese Io sono nessuno 2, sequel dell’action del 2021. Bob Odenkirk torna nei panni di Hutch Mansell, padre di famiglia apparentemente tranquillo che cerca di lasciarsi alle spalle un passato violento e pieno di segreti. Da quattro anni Hutch sta ripagando in silenzio un enorme debito con la mafia russa, eseguendo missioni mirate contro criminali internazionali. La tensione accumulata logora il suo matrimonio con Becca (Connie Nielsen) e minaccia la stabilità della sua famiglia. Decidono così di concedersi una pausa e partire per una breve vacanza con i figli in una località di provincia, Plummerville. Li accompagna anche David (Christopher Lloyd), il padre di Hutch, ex agente segreto in pensione, ancora lucido e sorprendentemente letale. La meta è un parco divertimenti dove Hutch trascorreva le estati da bambino insieme al fratello Harry. La tregua dura poco: un banale litigio con alcuni teppisti locali fa finire la famiglia nel mirino dello sceriffo corrotto Abel (Colin Hanks) e del boss criminale Lendina (Sharon Stone), una donna spietata e imprevedibile, a capo di un impero fondato sul ricatto, l’intimidazione e il controllo del territorio. Mentre vecchie ferite si riaprono e nuove minacce si fanno strada, Hutch si ritrova intrappolato in un gioco di violenza e inganni. Per proteggere i suoi cari, dovrà rispolverare tutte le sue capacità letali, contando sull’aiuto di Becca, di suo padre David e dei pochi alleati rimasti.

Disponibile dal 6 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Io sono nessuno 2.

La Voce di Hind Rajab

Tra le novità NOW e Sky On Demand da guardare ad aprile troviamo La Voce di Hind Rajab, dramma diretto da Kaouther Ben Hania che ha ricevuto il Leone d’Argento alla 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ed è stato candidato all’Oscar al miglior film internazionale 2026. 29 gennaio 2024: nella Striscia di Gaza, devastata dall’invasione israeliana, una chiamata d’emergenza raggiunge i volontari della Mezzaluna Rossa. Dall’altra parte della linea, la voce tremante di una bambina: è Hind Rajab, ha 6 anni ed è intrappolata in un’auto colpita dal fuoco in mezzo a una zona di combattimento. I soccorritori cercano disperatamente di mantenerla in linea, rassicurandola per guadagnare tempo. Mentre fuori si combatte, i soccorsi fanno di tutto per inviare un’ambulanza, cercando di localizzarla tra le strade devastate di Gaza City. Per oltre mezz’ora, la voce di Hind rimane l’unico legame i volontari. Poi, il silenzio. Quella chiamata è diventata simbolo di impotenza e di umanità straziata, testimonianza di quanto, anche nel cuore del conflitto, la vita di un solo bambino possa mobilitare il mondo.

Disponibile dal 10 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La Voce di Hind Rajab.

Vita privata

Torniamo in Europa con Vita privata, film diretto da Rebecca Zlotowski con protagonista Jodie Foster. Ambientato a Parigi, segue la storia della psichiatra Lilian Steiner: quando la donna scopre la morte improvvisa di una sua paziente, la tranquillità borghese della sua vita viene scossa dalle fondamenta. Convinta che non si tratti di suicidio, Lilian si lascia trascinare insieme all’ex marito (Daniel Auteuil) in un’indagine che diventa presto una discesa nel proprio inconscio. Tra tensione psicologica e ironia malinconica, la pellicola spazia tra thriller psicologico e commedia sentimentale, indagando i confini fragili tra responsabilità, desiderio e senso di colpa.

Disponibile dal 13 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Vita privata.

Lee Miller

Da vedere ad aprile anche Lee Miller, biopic diretto da Ellen Kuras tratto da The Lives of Lee Miller, libro scritto dal figlio della celebre fotografa e fotoreporter statunitense Lee Miller Penrose. Lee Miller (interpretata da Kate Winslet), ex modella per Vogue dall’età di 19 anni e grande appassionata di fotografia fin dall’infanzia, parte per l’Europa durante la Seconda Guerra Mondiale in veste di fotoreporter proprio per la celebre rivista. La sua missione è quella di documentare le atrocità della guerra e mostrare al mondo intero il vero volto della Germania Nazista. Attraverso i suoi scatti denuncia i crimini perpetrati nei confronti degli ebrei e delle minoranze nei campi di concentramento. La giornalista ha prodotto un enorme archivio tra foto e appunti, lasciando un’inestimabile testimonianza di quel periodo durissimo in cui lei stessa ha dovuto fare i conti con alcune verità del suo passato. Nel cast anche Alexander Skarsgård e Marion Cotillard.

Disponibile dal 20 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lee Miller.

Amata

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di aprile 2026 lato film con Amata, lungometraggio diretto da Elisa Amoruso con Miriam Leone, Tecla Insolia e Stefano Accorsi. Racconta la storia di Nunzia, una giovane studentessa fuori sede che affronta da sola una gravidanza indesiderata e tenuta segreta. Dopo il parto, per paura di non essere pronta, decide di lasciare la neonata, Margherita, alle cure dell’ospedale. Ha dieci giorni di tempo per ripensarci, giorni sospesi in cui la sua giovinezza e il suo futuro si scontrano con il peso di una scelta irreversibile. Dall’altra parte ci sono Maddalena e Luca, una coppia che ha attraversato anni di tentativi falliti per diventare genitori. Lei ha ormai superato i quarant’anni, lui la sostiene con amore e determinazione. Quando finalmente si apre per loro la possibilità di un’adozione, la speranza torna a farsi viva. Anche per loro quei dieci giorni diventano un conto alla rovescia carico di emozione e incertezza. Una bambina sospesa tra due mondi, tra chi l’ha messa al mondo e chi sogna di accoglierla.

Disponibile dal 25 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Amata.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Doc (USA)

Non molto numerose questo mese di aprile le novità NOW e Sky lato serie TV, ma comunque di peso. Debutta questo mese Doc, remake americano del medical drama italiano Doc – Nelle tue mani (ispirato alla storia vera del dottor Pierdante Piccioni). Questa versione segue la storia della dottoressa Amy Larsen, interpretata da Molly Parker. Amy è il primario di medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis. Dopo un grave incidente automobilistico, subisce una lesione cerebrale che le cancella gli ultimi otto anni di memoria . Al suo risveglio, scopre di essere divorziata, con una figlia ormai adolescente e con relazioni personali e professionali profondamente cambiate. Determinata a ricostruire la sua vita, affronta le sfide di un mondo che le è diventato estraneo, cercando di ritrovare sé stessa sia come medico che come madre.

Disponibile dal 10 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Doc (USA).

Euphoria – stagione 3

Chiudiamo le novità del mese con l’attesa terza stagione di Euphoria, serie TV HBO che racconta le vicende di un gruppo di ragazzi alla ricerca di loro stessi e della loro identità. Nei nuovi episodi la serie fa un salto temporale di cinque anni, portando i protagonisti fuori dal liceo. A quattro anni dalla seconda stagione, Sam Levinson riporta sul piccolo schermo la serie TV da record che vanta 25 nomination agli Emmy e 9 vittorie. In questo capitolo Rue (Zendaya), Jules (Hunter Schafer), Nate (Jacob Elordi), Cassie (Sydney Sweeney), Maddy (Alexa Demie) e Lexi (Maude Apatow) si confrontano con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male.

Disponibile dal 13 aprile 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Euphoria.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per aprile

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad aprile sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Aldo, Giovanni e Giacomo (dal 1° all’8 aprile 2026), Dan Brown (dal 9 al 10 aprile 2026), Fast & Furious (dall’11 al 17 aprile 2026), Indiana Jones (dal 18 al 22 aprile 2026), Ocean’s (dal 23 al 26 aprile 2026) e Petra (dal 27 al 30 aprile 2026). Abbiamo inoltre le collection dedicate a Beverly Hills 90210 (tutte e 10 le stagioni) e a Chernobyl, il finale di stagione di Avvocato Ligas e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare ad aprile 2026 su NOW e Sky tra le novità lato film, serie TV, show e documentari:

Avvocato Ligas (finale di stagione) – 3 aprile 2026

Beverly Hills 90210 (stagioni 1-10, Sky Collection) – 3 aprile 2026

The Americas (Sky Nature) – 3 aprile 2026

Bocelli – Because I Believe (documentario) – 5 aprile 2026

Metamorphosis (Sky Classica) – 5 aprile 2026

NCIS: New Orleans (stagione 7) – 5 aprile 2026

La riunione di condominio – 12 aprile 2026

Abusati da Mamma – 13 aprile 2026

L’alba dell’Impressionismo. Parigi 1874 (Sky Arte) – 15 aprile 2026

La camera di consiglio – 19 aprile 2026

Cucine da incubo (stagione 19) – 19 aprile 2026

The Americans (stagioni 1-6) – 20 aprile 2026

La Terra Un Anno in Orbita (documentario) – 22 aprile 2026

Il Futuro del Pianeta (documentario) – 22 aprile 2026

Boléro – 23 aprile 2026

Chernobyl (Sky Collection) – 26 aprile 2026

Venom: The Last Dance – 27 aprile 2026

Le indagini di Sister Boniface (stagione 4) – 28 aprile 2026

Testa o Croce? – 29 aprile 2026

Pechino Express – L’estremo oriente (nuovi episodi) – ogni giovedì

Fire Country (nuovi episodi stagione 3)

Outlander (nuovi episodi stagione 8)

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand ad aprile 2026. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

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